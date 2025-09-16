Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откровения Татьяны Лазаревой*: брак без любви и советы матери-предательницы
Лучшего бомбардира Спартака отстранили: допинг-проба оказалась положительной
ФИФА выплатит клубам рекордные $355 млн компенсаций, и вот за что
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь

Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз

4:43
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите уменьшить видимость морщин вокруг глаз или предотвратить их появление, обратите внимание на натуральные эфирные масла. Они обладают уникальными свойствами, которые помогают улучшить состояние кожи. Вот несколько эфирных масел, которые могут стать вашим союзником в борьбе с морщинами.

Улыбка глазами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улыбка глазами

Лучшие эфирные масла для ухода за кожей вокруг глаз

Эфирное масло герани

Это масло известно своими свойствами, которые помогают уменьшить видимость морщин. Оно подходит для использования в области вокруг глаз, так как обладает мягким и деликатным действием. Герань делает кожу более упругой, гладкой и питает её.

Эфирное масло ладана

Ладан — ещё одно эффективное средство против морщин. Он помогает уменьшить пигментацию и тонкие линии, которые появляются из-за мимики. Для достижения максимального эффекта наносите масло ладана на кожу вокруг глаз два раза в день. Оно увлажняет, питает и делает кожу более упругой.

Эфирное масло лаванды

Лаванда не только успокаивает, но и помогает бороться с морщинами. Она обладает противовоспалительными свойствами, которые защищают кожу от воздействия свободных радикалов и вредного воздействия окружающей среды. Регулярное использование лаванды помогает уменьшить видимость морщин и улучшить общее состояние кожи.

Эфирное масло розы

Розовое масло — это настоящий эликсир молодости. Оно увлажняет, питает и помогает сохранить упругость кожи. Нанесите несколько капель масла на область вокруг глаз два раза в день для глубокого увлажнения и питания.

Эфирное масло ромашки

Ромашка известна своими противовоспалительными свойствами. Она помогает уменьшить появление морщин и делает кожу более гладкой. Регулярное использование масла ромашки способствует улучшению текстуры кожи, увлажнению и снижению пигментации.

Эфирное масло сандалового дерева

Сандаловое дерево — это натуральный источник молодости. Массаж с маслом сандала улучшает кровообращение, питает кожу и способствует её регенерации. Антиоксиданты в составе масла помогают замедлить старение кожи вокруг глаз, пишет az-jenata.bg.

Натуральные эфирные масла для ухода за кожей вокруг глаз: полезные советы и рекомендации

Как правильно использовать эфирные масла?

  • Тест на аллергию: перед использованием нового эфирного масла обязательно проведите тест на аллергию. Нанесите небольшое количество масла на внутреннюю поверхность запястья и оставьте на 24 часа. Если не возникнет раздражения или покраснения, масло можно использовать.
  • Разбавление: эфирные масла обладают высокой концентрацией активных веществ, поэтому их следует разбавлять базовыми маслами (например, миндальным, жожоба, оливковым) перед нанесением на кожу вокруг глаз. Рекомендуемое соотношение — 2-3 капли эфирного масла на 1 столовую ложку базового масла.
  • Регулярность: для достижения заметного эффекта используйте эфирные масла регулярно. Оптимально — 1-2 раза в день.
  • Время нанесения: наносите масла на очищенную кожу вокруг глаз утром и/или вечером. Это поможет усилить их действие и предотвратить появление новых морщин.

Примеры рецептов масок с эфирными маслами

Маска с маслом герани и лаванды

  1. Смешайте 2 капли эфирного масла герани и 1 каплю эфирного масла лаванды с 1 столовой ложкой миндального масла.
  2. Нанесите на кожу вокруг глаз на 15-20 минут.
  3. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Маска с маслом розы и сандалового дерева

  1. Смешайте 2 капли эфирного масла розы и 1 каплю эфирного масла сандалового дерева с 1 столовой ложкой оливкового масла.
  2. Нанесите на кожу вокруг глаз на 20 минут.
  3. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Маска с маслом ромашки и ладана

  1. Смешайте 3 капли эфирного масла ромашки и 2 капли эфирного масла ладана с 1 столовой ложкой кокосового масла.
  2. Нанесите на кожу вокруг глаз на 10-15 минут.
  3. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Последние материалы
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет
Мне лучше уйти: Алла Пугачёва высказалась после нападок жены Газманова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.