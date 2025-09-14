Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное

5:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень 2025 года принесет новый тренд в макияже глаз, который неизбежно станет популярным в начале учебного года. Этот стиль сочетает в себе элементы гранжа 90-х годов, но с легким налетом "чистого" макияжа, создавая уникальный и запоминающийся образ.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/02/74/d3/0274d3932ae2686f7553bfe4c4368312.jpg Девушка красится

Гранж 90-х в новом формате

Если в прошлом году мы наблюдали возврат к образам в стиле "чистого" макияжа с минималистичным подходом, то осенью 2025 года тренды заметно изменятся. Стиль гранж, который был особенно популярен в 90-е, вернется, но с более сдержанным и очищенным подходом. Гранж в его традиционном виде был насыщен черными и дымчатыми оттенками, создавая мрачный, рок-н-рольный образ. Однако в этом сезоне мода на "чистый гранж" пришла с добавлением легкости и воздушности, что позволяет привнести элемент современности в этот агрессивный стиль.

"Теперь гранж не обязательно должен быть темным и мрачным, это может быть легкий, но яркий макияж глаз", — отметила визажист Эльза Роуден.

Все чаще в поисковых системах можно увидеть запросы, связанные с "чистым гранжевым макияжем", который привлекает внимание любителей натуральных оттенков и легкости. Вдохновленные этим, многие девушки выбирают "мягкий гранж", при этом не забывая о своем уникальном стиле. Этот тренд предполагает использование более теплых и приглушенных оттенков, которые гармонично сочетаются с естественным макияжем лица.

Коричневый как основной тренд осени

Одним из главных цветов осени 2025 года станет коричневый. Этот оттенок вернулся в моду еще весной 2025 года, когда Pantone объявил Mocha Mousse цветом года. Теперь этот насыщенный цвет в макияже будет на пике популярности, заменяя привычный черный. Темно-коричневые, карамельные и шоколадные оттенки будут преобладать в макияже глаз, а также в других областях красоты и моды. Коричневый не только универсален, но и подходит для всех типов кожи и глаз. Этот цвет способен подчеркнуть натуральную красоту, создавая эффект свежести и глубины взгляда.

"Независимо от того, светлая у вас кожа или темная, коричневые оттенки всегда будут выглядеть эффектно", — уверяет визажист Али Андреа.

Для создания гранжевого макияжа с использованием коричневых оттенков важно правильно подобрать текстуры и оттенки. Существует множество вариаций, начиная от легких карамельных и латте, и заканчивая глубокими шоколадными тонами. Это позволяет легко варьировать макияж в зависимости от настроения и ситуации.

Как сочетать гранж и стиль "чистой девушки"

Не стоит думать, что гранж — это всегда темные и мрачные образы. Современные стилисты все чаще предлагают использовать элементы стиля "чистой девушки" (Clean Girl), который предполагает максимально естественный и легкий макияж. В сочетании с гранжевым макияжем это создает интересный контраст. Основная идея — сдержанный цвет лица, который выглядит едва заметно накрашенным, в то время как акцент делается на глаза.

"Если кожа и брови выглядят естественно, то можно смело наносить макияж на глаза, не опасаясь перегрузить образ", — добавила Кэти Джейн Хьюз, визажист.

Таким образом, макияж глаз в стиле гранж 2025 года будет акцентировать внимание на выразительных глазах с использованием различных оттенков коричневого и других мягких цветов. Этот образ станет идеальным для тех, кто ищет нечто новое и современное, но в то же время не хочет терять связь с классическими гранжевыми образами.

Основные принципы нового гранжевого макияжа

Мягкость и натуральность. В отличие от прошлых сезонов, когда макияж был резким и контрастным, осенью 2025 года акцент на глаза будет мягким и приглушенным. Это создает образ, в котором виден контраст, но без излишней агрессии. Коричневые оттенки. Как уже упоминалось, коричневый цвет — главный в макияже осени. Он разнообразен и подходит для всех типов кожи, а также идеально сочетает в себе элементы гранжа и стиля Clean Girl. Естественный макияж кожи. Важной частью нового тренда является использование минималистичного макияжа для лица. Сдержанные тональные средства и естественные брови создают основу для ярких глаз, которые остаются центром внимания.

Рекомендации по макияжу

Если вы хотите сделать гранжевый макияж, не перегрузив лицо, вам стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Используйте тени с матовой текстурой, чтобы избежать лишнего блеска. Не забывайте о туши для ресниц, которая добавит взгляду выразительности. Для создания контраста используйте минималистичные средства для лица, такие как легкий тональный крем или BB-крем.

Этот тренд — это не только дань моде, но и возможность экспериментировать с образами, сочетая комфорт и стиль. Тренды осени 2025 года открывают новые горизонты для тех, кто ищет что-то необычное, но в то же время элегантное и практичное.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

