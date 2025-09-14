Экономия на парикмахере обойдётся дороже: секущиеся концы заберут лишние сантиметры

Лето часто оставляет волосы в не самом лучшем состоянии: солнце, ветер, морская соль и хлор из бассейна делают их сухими и ломкими. В результате появляется проблема секущихся концов, от которых невозможно избавиться ни масками, ни маслами — только ножницами. Но это не значит, что придётся жертвовать длиной. Есть несколько приёмов, которые позволяют сохранить волосы максимально длинными и здоровыми.
Многие откладывают поход к парикмахеру, опасаясь, что после стрижки волосы заметно укоротятся. Но чем дольше тянуть, тем больше волос расслаивается. Сначала повреждение затрагивает только кончик, а потом расщепляется дальше по длине. Это делает волосы ещё более уязвимыми и в итоге приводит к тому, что придётся отрезать гораздо больше.
"Как только волокно открывается, оно не сваривается снова. Уход питает и укрепляет, но единственным верным решением остаётся стрижка", — пояснила менеджер по обучению Jean Louis David Мари Барато.
Если игнорировать эту проблему, волосы будут ломаться и становиться всё короче. Поэтому правильнее подрезать их на раннем этапе, когда секущиеся концы только появились.
Один из главных секретов красивой длины — регулярность. Вместо того чтобы отрезать по пять сантиметров раз в полгода, лучше посещать салон каждые шесть-восемь недель и убирать всего 1-2 сантиметра. Такая тактика позволяет волосам расти и при этом выглядеть аккуратно.
"Стригите немного, но регулярно", — советует эксперт по волосам Мари Барато.
Свежие и ухоженные кончики не ломаются и не истончаются, поэтому вся длина остаётся крепкой и здоровой. А визуально волосы действительно выглядят более густыми и "растущими", хотя скорость роста определяется исключительно генетикой и состоянием организма.
Одного визита к мастеру мало. Чтобы сохранить результат, нужен комплексный уход. В арсенале должны быть:
"Термозащита перед сушкой феном и несмываемый уход действительно помогут", — отметила Мари Барато.
Такой уход предотвращает появление новых повреждений, а волосы остаются мягкими и блестящими дольше.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Подстригать кончики раз в полгода
|Экономия времени и денег
|Приходится убирать много длины
|Стричь по чуть-чуть каждые 6-8 недель
|Сохраняется длина, волосы выглядят здоровыми
|Нужно чаще посещать салон
|Не стричь вовсе
|Временно сохраняется длина
|Усиление ломкости, выпадение концов
|Метод
|Для чего подходит
|Результат
|Маска
|Увлажнение и питание
|Гладкость, мягкость
|Масляная ванна
|Глубокое восстановление
|Укрепление, блеск
|Несмываемый спрей
|Защита в течение дня
|Лёгкость, защита от сухости
|Термозащита
|Перед укладкой
|Предотвращение повреждений
Каждые 6-8 недель подстригайте 1-2 см.
Используйте маски и масла раз в неделю.
Перед сушкой феном наносите термозащиту.
Для ежедневного ухода выбирайте лёгкие несмываемые спреи.
Избегайте чрезмерного использования утюжков и плоек.
Как часто нужно подстригать кончики?
Оптимально раз в 6-8 недель, убирая всего пару сантиметров.
Что выбрать — маску или масло?
Лучше комбинировать: маска даёт увлажнение, масло — питание и защиту.
Сколько стоит уход?
Цены зависят от салона и бренда косметики. Стрижка кончиков стоит в среднем от 1000 рублей, уходовые средства — от 500 рублей.
Ещё в Древнем Египте женщины уделяли особое внимание волосам: использовали масла и обрезали повреждённые концы. В Средневековой Европе волосы считались символом красоты и здоровья, поэтому женщины заплетали их в косы, чтобы защитить от повреждений. В XX веке с появлением моды на длинные прямые волосы тема секущихся концов стала особенно актуальной.
