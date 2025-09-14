Экономия на парикмахере обойдётся дороже: секущиеся концы заберут лишние сантиметры

5:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето часто оставляет волосы в не самом лучшем состоянии: солнце, ветер, морская соль и хлор из бассейна делают их сухими и ломкими. В результате появляется проблема секущихся концов, от которых невозможно избавиться ни масками, ни маслами — только ножницами. Но это не значит, что придётся жертвовать длиной. Есть несколько приёмов, которые позволяют сохранить волосы максимально длинными и здоровыми.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Почему важно подстригать кончики вовремя

Многие откладывают поход к парикмахеру, опасаясь, что после стрижки волосы заметно укоротятся. Но чем дольше тянуть, тем больше волос расслаивается. Сначала повреждение затрагивает только кончик, а потом расщепляется дальше по длине. Это делает волосы ещё более уязвимыми и в итоге приводит к тому, что придётся отрезать гораздо больше.

"Как только волокно открывается, оно не сваривается снова. Уход питает и укрепляет, но единственным верным решением остаётся стрижка", — пояснила менеджер по обучению Jean Louis David Мари Барато.

Если игнорировать эту проблему, волосы будут ломаться и становиться всё короче. Поэтому правильнее подрезать их на раннем этапе, когда секущиеся концы только появились.

Маленькие шаги, которые дают большой результат

Один из главных секретов красивой длины — регулярность. Вместо того чтобы отрезать по пять сантиметров раз в полгода, лучше посещать салон каждые шесть-восемь недель и убирать всего 1-2 сантиметра. Такая тактика позволяет волосам расти и при этом выглядеть аккуратно.

"Стригите немного, но регулярно", — советует эксперт по волосам Мари Барато.

Свежие и ухоженные кончики не ломаются и не истончаются, поэтому вся длина остаётся крепкой и здоровой. А визуально волосы действительно выглядят более густыми и "растущими", хотя скорость роста определяется исключительно генетикой и состоянием организма.

Правильный уход после стрижки

Одного визита к мастеру мало. Чтобы сохранить результат, нужен комплексный уход. В арсенале должны быть:

увлажняющие маски (например, с гиалуроновой кислотой или алоэ);

питательные масла (аргановое, кокосовое, жожоба);

несмываемые спреи с увлажняющим и защитным эффектом;

термозащита перед феном или плойкой.

"Термозащита перед сушкой феном и несмываемый уход действительно помогут", — отметила Мари Барато.

Такой уход предотвращает появление новых повреждений, а волосы остаются мягкими и блестящими дольше.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы Подстригать кончики раз в полгода Экономия времени и денег Приходится убирать много длины Стричь по чуть-чуть каждые 6-8 недель Сохраняется длина, волосы выглядят здоровыми Нужно чаще посещать салон Не стричь вовсе Временно сохраняется длина Усиление ломкости, выпадение концов Таблица "Сравнение методов ухода" Метод Для чего подходит Результат Маска Увлажнение и питание Гладкость, мягкость Масляная ванна Глубокое восстановление Укрепление, блеск Несмываемый спрей Защита в течение дня Лёгкость, защита от сухости Термозащита Перед укладкой Предотвращение повреждений Советы шаг за шагом Каждые 6-8 недель подстригайте 1-2 см. Используйте маски и масла раз в неделю. Перед сушкой феном наносите термозащиту. Для ежедневного ухода выбирайте лёгкие несмываемые спреи. Избегайте чрезмерного использования утюжков и плоек. Мифы и правда Миф: "Чем чаще стричь волосы, тем быстрее они растут".

Правда: скорость роста определяется генами, но регулярная стрижка сохраняет здоровье длины.

Правда: скорость роста определяется генами, но регулярная стрижка сохраняет здоровье длины. Миф: "Масла могут склеить секущиеся концы".

Правда: масла лишь визуально делают их менее заметными, но убрать повреждения можно только ножницами.

Правда: масла лишь визуально делают их менее заметными, но убрать повреждения можно только ножницами. Миф: "Если подстригать редко, можно сэкономить".

Правда: в итоге придётся убрать гораздо больше длины и восстановление займёт дольше. FAQ Как часто нужно подстригать кончики?

Оптимально раз в 6-8 недель, убирая всего пару сантиметров. Что выбрать — маску или масло?

Лучше комбинировать: маска даёт увлажнение, масло — питание и защиту. Сколько стоит уход?

Цены зависят от салона и бренда косметики. Стрижка кончиков стоит в среднем от 1000 рублей, уходовые средства — от 500 рублей. Исторический контекст Ещё в Древнем Египте женщины уделяли особое внимание волосам: использовали масла и обрезали повреждённые концы. В Средневековой Европе волосы считались символом красоты и здоровья, поэтому женщины заплетали их в косы, чтобы защитить от повреждений. В XX веке с появлением моды на длинные прямые волосы тема секущихся концов стала особенно актуальной. Ошибка → Последствие → Альтернатива Пропуск стрижки → усиление ломкости → регулярное подравнивание.

Отсутствие термозащиты → сухость и ломкость → спреи с защитой до 230°.

Использование только шампуня → обезвоживание волос → добавление масок и кондиционеров.