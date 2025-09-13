Что ухудшает сцепление краски с волосом — важные ошибки при окрашивании

Вы покинули салон в восторге от нового оттенка, но уже через неделю он будто выцвел? Такое случается чаще, чем кажется. Стойкость краски зависит не только от её качества, но и от состояния волос, ухода и даже состава воды.
Пористые волосы впитывают краску быстро — и так же быстро её теряют. Повреждённая кутикула (внешний слой волоса) не удерживает пигмент, и краска «вымывается» с каждым мытьём. Причина — частые укладки, обесцвечивание и солнце.
Что делать: Перед окрашиванием используйте процедуры с протеинами или кислотными праймерами, которые сглаживают кутикулу.
Сульфаты, слишком высокая pH, агрессивные ПАВы — всё это способствует быстрому вымыванию цвета. Особенно важно избегать шампуней с очищающими компонентами, которые буквально «сдирают» краску.
Совет: Используйте шампуни с пометкой color-safe или без сульфатов.
Если вы красите волосы с налётом силиконов или укладочных средств, пигмент просто не проникнет в структуру волоса. В итоге цвет ложится неравномерно и быстро смывается.
Что делать: За 1–2 дня до окрашивания используйте глубоко очищающий шампунь.
Избыточное количество кальция и магния в воде мешает сцеплению краски и может изменить её оттенок. Особенно это заметно на светлых и пастельных тонах.
Решение: Фильтры для душа с нейтрализующими картриджами или кислотные ополаскивания.
Грязные, жирные волосы или кожа головы с остатками себума — плохая база для стойкого окрашивания. Краска может просто не зафиксироваться.
Чем чаще вы моете волосы, тем быстрее вымываете цвет. Особенно если вода горячая, а волосы не защищены.
Сцепление краски с волосом — не только дело техники, но и системного подхода. Правильный уход до и после окрашивания поможет сохранить цвет дольше и ярче.
