Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением

Если вы устали от бесконечной борьбы с прыщиками, покраснениями и пятнами, а кожа реагирует на всё новыми высыпаниями, возможно, пришло время познакомиться с азелаиновой кислотой. Этот ингредиент долгое время оставался в тени, пока его наконец не начали использовать не только дерматологи, но и ведущие косметические бренды.
Азелаиновая кислота — это кислота с мягким, но многозадачным действием. Она не только борется с бактериями, вызывающими акне, но и осветляет пигментацию, снимает воспаления и даже помогает при розацеа.
В отличие от многих кислот, азелаиновая практически не вызывает раздражения. Она не повышает чувствительность к солнцу и совместима с другими активами вроде ниацинамида, ретинола и гиалуроновой кислоты.
Косметика с азелаиновой кислотой бывает в разных форматах — от кремов и гелей до сывороток и эмульсий. Для новичков идеален процент 5–10%. Средства можно использовать один-два раза в день, желательно после тоника и до увлажняющего крема.
Важно: несмотря на мягкость, начинать стоит с пары раз в неделю, чтобы оценить реакцию кожи.
Пользователи замечают выравнивание тона, уменьшение воспалений и заметное «успокоение» кожи уже через 2–3 недели регулярного использования. А дерматологи отмечают, что азелаиновая кислота — одна из немногих кислот, которую можно использовать даже при беременности.
Азелаиновая кислота — это не хайп, а действительно рабочий ингредиент. Она может заменить сразу несколько средств и сделать вашу кожу здоровее, чище и спокойнее.
