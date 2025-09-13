Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Если вы устали от бесконечной борьбы с прыщиками, покраснениями и пятнами, а кожа реагирует на всё новыми высыпаниями, возможно, пришло время познакомиться с азелаиновой кислотой. Этот ингредиент долгое время оставался в тени, пока его наконец не начали использовать не только дерматологи, но и ведущие косметические бренды.

Девушка с ферментированной косметикой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ферментированной косметикой

Что такое азелаиновая кислота?

Азелаиновая кислота — это кислота с мягким, но многозадачным действием. Она не только борется с бактериями, вызывающими акне, но и осветляет пигментацию, снимает воспаления и даже помогает при розацеа.

Подходит ли вам азелаиновая кислота?

В отличие от многих кислот, азелаиновая практически не вызывает раздражения. Она не повышает чувствительность к солнцу и совместима с другими активами вроде ниацинамида, ретинола и гиалуроновой кислоты.

Кому особенно стоит попробовать:

  1. Тем, кто борется с акне, но боится жёстких кислот.
  2. Обладателям чувствительной кожи, склонной к покраснению.
  3. Тем, кто замечает неровный тон, пятна или рубцы после воспалений.

Как правильно вводить в уход

Косметика с азелаиновой кислотой бывает в разных форматах — от кремов и гелей до сывороток и эмульсий. Для новичков идеален процент 5–10%. Средства можно использовать один-два раза в день, желательно после тоника и до увлажняющего крема.

Важно: несмотря на мягкость, начинать стоит с пары раз в неделю, чтобы оценить реакцию кожи.

Результаты, которые действительно видны

Пользователи замечают выравнивание тона, уменьшение воспалений и заметное «успокоение» кожи уже через 2–3 недели регулярного использования. А дерматологи отмечают, что азелаиновая кислота — одна из немногих кислот, которую можно использовать даже при беременности.

Азелаиновая кислота — это не хайп, а действительно рабочий ингредиент. Она может заменить сразу несколько средств и сделать вашу кожу здоровее, чище и спокойнее.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
