Отёки под глазами стирают молодость быстрее времени: но эти хитрости визажистов убирают их за минуты

Отечность под глазами — одна из самых распространённых бьюти-проблем, с которой сталкиваются как молодые, так и зрелые женщины. Причины могут быть разными: генетика, аллергия, недосып, злоупотребление солью или алкоголем, частое пребывание на солнце и даже банальное обезвоживание. Голливудские дерматологи делятся простыми и эффективными приёмами, которые помогут вернуть лицу свежесть.

Холодные ложки

Старый домашний метод, который до сих пор в ходу.

"Подносите к глазам холодные ложки, предварительно охладив их в морозильнике", — советует дерматолог Роберт Финни.

Холод быстро снимает отёки и сужает сосуды, возвращая коже упругость.

Кремы и гели с кофеином

Кофеин не только бодрит организм изнутри, но и помогает уменьшить отёчность снаружи. Дерматолог Кори Л. Хартман рекомендует выбирать средства для зоны вокруг глаз с кофеином, зелёным чаем, ниацинамидом, пептидами и антиоксидантами. Чтобы усилить эффект, храните крем в холодильнике и наносите охлаждённым.

Правильный питьевой режим

"Когда вы обезвожены, тело удерживает воду, и это провоцирует отёки", — предупреждает Хартман.

Старайтесь пить достаточно воды в течение дня и ограничивать употребление соли на ночь.

Нефритовый роллер и массаж

Лёгкий лимфодренажный массаж с помощью нефритового роллера помогает ускорить кровообращение и снять застой жидкости. Начинайте с шеи и нижней части лица, постепенно двигаясь к глазам и лбу. Главное — не давить слишком сильно.

Высокая подушка и сон на спине

Хороший сон (8-10 часов) в правильном положении снижает риск утренних мешков под глазами.

"Даже если вы спите достаточно, отёки могут появляться из-за низкого положения головы. Попробуйте высокую подушку или спать на двух", — отмечает Финни.

Аппаратные процедуры

Если домашние методы не помогают, дерматологи советуют обратиться к специалисту. Один из самых эффективных вариантов — радиочастотный микронидлинг (например, Lutronic Genius).

"Мелкие иглы работают с лишним жиром и отёками, кожа становится более гладкой и упругой", — говорит Хартман.

