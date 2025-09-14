Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёздный скальпель: как иконы Голливуда меняли свою внешность ради успеха
Круги под глазами — клеймо усталости: простые ритуалы раскрывают тайну свежего взгляда
Одна основа — десятки начинок: универсальный рецепт пирожков для любого случая
Гардеробщик с зарплатой 250 тысяч и эксперт по Покемонам: названы самые странные вакансии сентября
Речной монстр ожил в легендах: рыбаки клянутся, что стали свидетелями атаки на собаку
Протеин, креатин, витамины… Какие добавки реально работают, а какие — просто дорогая пыль
Бессонница крадёт годы жизни: недосып убивает ваш мозг
Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов
Грядка, которая кормит без удобрений: минимум усилий — урожай бьёт рекорды

Отёки под глазами стирают молодость быстрее времени: но эти хитрости визажистов убирают их за минуты

5:55
Моя семья » Красота и стиль

Отечность под глазами — одна из самых распространённых бьюти-проблем, с которой сталкиваются как молодые, так и зрелые женщины. Причины могут быть разными: генетика, аллергия, недосып, злоупотребление солью или алкоголем, частое пребывание на солнце и даже банальное обезвоживание. Голливудские дерматологи делятся простыми и эффективными приёмами, которые помогут вернуть лицу свежесть.

Девушка убирает отеки с помощью ложек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка убирает отеки с помощью ложек

Холодные ложки

Старый домашний метод, который до сих пор в ходу.

"Подносите к глазам холодные ложки, предварительно охладив их в морозильнике", — советует дерматолог Роберт Финни.

Холод быстро снимает отёки и сужает сосуды, возвращая коже упругость.

Кремы и гели с кофеином

Кофеин не только бодрит организм изнутри, но и помогает уменьшить отёчность снаружи. Дерматолог Кори Л. Хартман рекомендует выбирать средства для зоны вокруг глаз с кофеином, зелёным чаем, ниацинамидом, пептидами и антиоксидантами. Чтобы усилить эффект, храните крем в холодильнике и наносите охлаждённым.

Правильный питьевой режим

"Когда вы обезвожены, тело удерживает воду, и это провоцирует отёки", — предупреждает Хартман.

Старайтесь пить достаточно воды в течение дня и ограничивать употребление соли на ночь.

Нефритовый роллер и массаж

Лёгкий лимфодренажный массаж с помощью нефритового роллера помогает ускорить кровообращение и снять застой жидкости. Начинайте с шеи и нижней части лица, постепенно двигаясь к глазам и лбу. Главное — не давить слишком сильно.

Высокая подушка и сон на спине

Хороший сон (8-10 часов) в правильном положении снижает риск утренних мешков под глазами.

"Даже если вы спите достаточно, отёки могут появляться из-за низкого положения головы. Попробуйте высокую подушку или спать на двух", — отмечает Финни.

Аппаратные процедуры

Если домашние методы не помогают, дерматологи советуют обратиться к специалисту. Один из самых эффективных вариантов — радиочастотный микронидлинг (например, Lutronic Genius).

"Мелкие иглы работают с лишним жиром и отёками, кожа становится более гладкой и упругой", — говорит Хартман.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы
Холодные ложки Доступно, быстро Кратковременный эффект
Кремы с кофеином Удобно для ежедневного ухода Требуют регулярности
Питьевой режим Польза для всего организма Нужно следить за нормой воды
Нефритовый роллер Расслабляет и улучшает циркуляцию Нужна аккуратность, чтобы не травмировать кожу
Высокая подушка Простая привычка Не всем удобно
Аппаратная косметология Долгосрочный эффект Высокая стоимость, нужен специалист

Советы шаг за шагом

  • Начинайте утро с охлаждения кожи (ложки, патчи или крем из холодильника).
  • Включите в уход гели с кофеином или зелёным чаем.
  • Контролируйте питьё и уменьшайте соль в рационе.
  • Делайте лёгкий массаж лица нефритовым роллером.
  • Следите за положением головы во время сна.
  • При хронических отёках обратитесь к дерматологу для подбора аппаратных процедур.

Мифы и правда

  • Миф: отёки под глазами — только возрастная проблема.
  • Правда: они встречаются и у молодых, особенно при неправильном образе жизни.
  • Миф: помогает только пластика.
  • Правда: современные косметологические и домашние методы могут заметно улучшить состояние кожи.
  • Миф: кремы не работают.
  • Правда: средства с кофеином, пептидами и антиоксидантами уменьшают отёки при регулярном применении.

FAQ

Можно ли убрать отёки полностью

  • Если они вызваны образом жизни или недостатком сна — да. Но при генетической предрасположенности результат будет ограниченным.

Какой крем лучше выбрать

  • Средства с кофеином, зелёным чаем, ниацинамидом и пептидами.

Сколько стоит аппаратная процедура

  • Радиочастотный микронидлинг в клиниках начинается от 15-20 тысяч рублей за сеанс.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте женщины прикладывали к глазам холодные камни, чтобы уменьшить припухлости.
  • В XX веке в моду вошли ложки и чайные пакетики как экспресс-метод.
  • Сегодня на смену домашним хитростям пришли патчи и высокотехнологичные аппараты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить слишком жирный крем на ночь.
Последствие: усиление отёков.
Альтернатива: лёгкие гели или сыворотки.

Ошибка: игнорировать обезвоживание.
Последствие: постоянные мешки под глазами.
Альтернатива: пить достаточное количество воды.

Ошибка: сильно давить роллером.
Последствие: микротравмы кожи.
Альтернатива: мягкие скользящие движения.

А что если…

А что если внедрить эти привычки в ежедневный ритуал? Тогда утренние мешки под глазами могут исчезнуть совсем, а кожа станет более свежей и упругой.

Интересные факты

  • В Голливуде актёры используют лёд и холодные ложки перед съёмками, чтобы выглядеть выспавшимися.
  • Кофеин в кремах действует не только на отёки, но и помогает уменьшить тёмные круги.
  • Радиочастотный микронидлинг стимулирует выработку коллагена, замедляя старение кожи.

Регулярный уход и внимание к деталям помогут не только избавиться от отёков под глазами, но и сохранить коже свежесть и уверенность в своём отражении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Звёздный скальпель: как иконы Голливуда меняли свою внешность ради успеха
Круги под глазами — клеймо усталости: простые ритуалы раскрывают тайну свежего взгляда
Одна основа — десятки начинок: универсальный рецепт пирожков для любого случая
Гардеробщик с зарплатой 250 тысяч и эксперт по Покемонам: названы самые странные вакансии сентября
Речной монстр ожил в легендах: рыбаки клянутся, что стали свидетелями атаки на собаку
Протеин, креатин, витамины… Какие добавки реально работают, а какие — просто дорогая пыль
Бессонница крадёт годы жизни: недосып убивает ваш мозг
Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов
Грядка, которая кормит без удобрений: минимум усилий — урожай бьёт рекорды
Чашка кофе утром приносит пользу: но только при соблюдении простых правил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.