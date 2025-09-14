Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живые зомби под водой: почему угри продолжают ползти без мозга и ломают законы природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории
Лёг на диван после еды — готовься к неожиданным проблемам: привычка, которая разрушает организм
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл

Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц

5:16
Моя семья » Красота и стиль

Мода снова возвращает нас в нулевые, но с поправкой на элегантность и современный стиль. Джинсы с бахромой, которые когда-то считались слишком дерзкими и даже неряшливыми, в 2025 году превратились в один из самых заметных трендов уличной моды.

Девушка в осеннем образе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в осеннем образе

От бунтарства к утончённости

Если в начале 2000-х бахрома и дыры на джинсах ассоциировались с подростковым бунтом и небрежностью, то сегодня дизайнеры сделали ставку на сдержанные детали. Вместо огромных разрывов на коленях и бедрах в моде необработанные края, лёгкая бахрома или асимметричные укороченные разрезы. Идея проста — добавить в образ текстурный акцент, не превращая его в хаос.

Кто носит джинсы с бахромой

Звёзды уже подхватили тренд. Кэти Холмс появилась в джинсах прямого кроя с необработанным краем, дополнив их ботильонами на низком каблуке. Зои Кравиц выбрала вариант с низкой талией и бахромой по низу, соединив его с балетками и кардиганом. Эти примеры показывают, что такие джинсы одинаково хорошо вписываются и в повседневные, и в более нарядные образы.

Как носить джинсы с бахромой в 2025 году

  • Ставьте на контраст: рваный край отлично сочетается с пиджаками, шёлковыми топами и строгими рубашками.
  • Выбирайте современный крой: особенно выигрышно смотрятся прямые или широкие укороченные модели.
  • Добавляйте аксессуары: миниатюрные сумки, тонкие украшения и стильные очки помогут сделать образ завершённым.

Какая обувь подходит

Поскольку бахрома акцентирует внимание на лодыжках, важно правильно выбрать обувь:

  • Ботильоны с острым носком визуально вытягивают силуэт.
  • Балетки и лоферы добавляют лёгкости и непринуждённости.
  • Летом отлично подойдут босоножки с тонкими ремешками или минималистичные кроссовки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Делают образ модным и современным Могут смотреться неряшливо без правильных аксессуаров
Универсальны: подходят и для повседневного, и для вечернего стиля Не всегда уместны в деловой среде
Отлично сочетаются с разными видами обуви Требуют аккуратного подбора верха

Сравнение фасонов

Фасон Визуальный эффект С чем носить
Прямые джинсы с бахромой Лаконичность и удлинение ног Пиджак, ботильоны
Широкие укороченные Лёгкость и динамика Кроссовки, топ
Джинсы с низкой талией и бахромой Ретро-стиль, дерзкий акцент Балетки, кардиган

Советы шаг за шагом

  • Начинайте с нейтральных моделей — прямого кроя и лёгкой бахромы.
  • Добавьте в гардероб укороченные варианты для летних образов.
  • Экспериментируйте с обувью, чтобы найти баланс между дерзостью и элегантностью.
  • Всегда сочетайте с более сдержанными вещами, чтобы избежать ощущения небрежности.

Мифы и правда

  • Миф: бахрома уместна только в молодёжной моде.

Современные модели отлично подходят женщинам любого возраста.

  • Миф: такие джинсы нельзя носить в городе.

В 2025 году они стали частью городского стиля.

  • Миф: бахрома укорачивает ноги.

В сочетании с правильной обувью, наоборот, силуэт вытягивается.

FAQ

Можно ли носить джинсы с бахромой на работу

  • В деловом офисе — вряд ли, но в креативной среде они уместны.

Сколько стоят такие модели

  • В масс-маркете — от 3-5 тысяч рублей, дизайнерские варианты могут превышать 40 тысяч.

С чем лучше всего сочетаются

  • С контрастными вещами — строгим жакетом, классической белой рубашкой или элегантным топом.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: джинсы с дырами и бахромой ассоциировались с гранжем и панком.
  • 2010-е: тренд ушёл, уступив место аккуратным скинни.
  • 2025 год: возвращение в обновлённой форме — минимализм и утончённость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сочетать с небрежным верхом.
Последствие: образ выглядит неряшливо.
Альтернатива: добавить строгий жакет или шёлковую блузу.

Ошибка: носить без подходящей обуви.
Последствие: акцент на лодыжках теряется.
Альтернатива: выбрать ботильоны или босоножки.

А что если…

А что если бахрома закрепится в моде надолго? Тогда этот элемент станет новым классическим акцентом в дениме, как когда-то варёные джинсы или скинни.

Интересные факты

  • Первые джинсы с бахромой появились как результат "переделок" одежды вручную.
  • В 70-х бахрома была символом хиппи-движения.
  • Современные бренды создают "контролируемую" бахрому, чтобы сохранить баланс между стилем и аккуратностью.

Джинсы с бахромой доказали, что мода умеет переосмысливать прошлое и превращать некогда спорный элемент в универсальный символ стиля.

Уточнения

Джинсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.