Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц

Мода снова возвращает нас в нулевые, но с поправкой на элегантность и современный стиль. Джинсы с бахромой, которые когда-то считались слишком дерзкими и даже неряшливыми, в 2025 году превратились в один из самых заметных трендов уличной моды.
От бунтарства к утончённости
Если в начале 2000-х бахрома и дыры на джинсах ассоциировались с подростковым бунтом и небрежностью, то сегодня дизайнеры сделали ставку на сдержанные детали. Вместо огромных разрывов на коленях и бедрах в моде необработанные края, лёгкая бахрома или асимметричные укороченные разрезы. Идея проста — добавить в образ текстурный акцент, не превращая его в хаос.
Кто носит джинсы с бахромой
Звёзды уже подхватили тренд. Кэти Холмс появилась в джинсах прямого кроя с необработанным краем, дополнив их ботильонами на низком каблуке. Зои Кравиц выбрала вариант с низкой талией и бахромой по низу, соединив его с балетками и кардиганом. Эти примеры показывают, что такие джинсы одинаково хорошо вписываются и в повседневные, и в более нарядные образы.
Как носить джинсы с бахромой в 2025 году
- Ставьте на контраст: рваный край отлично сочетается с пиджаками, шёлковыми топами и строгими рубашками.
- Выбирайте современный крой: особенно выигрышно смотрятся прямые или широкие укороченные модели.
- Добавляйте аксессуары: миниатюрные сумки, тонкие украшения и стильные очки помогут сделать образ завершённым.
Какая обувь подходит
Поскольку бахрома акцентирует внимание на лодыжках, важно правильно выбрать обувь:
- Ботильоны с острым носком визуально вытягивают силуэт.
- Балетки и лоферы добавляют лёгкости и непринуждённости.
- Летом отлично подойдут босоножки с тонкими ремешками или минималистичные кроссовки.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Делают образ модным и современным
|Могут смотреться неряшливо без правильных аксессуаров
|Универсальны: подходят и для повседневного, и для вечернего стиля
|Не всегда уместны в деловой среде
|Отлично сочетаются с разными видами обуви
|Требуют аккуратного подбора верха
Сравнение фасонов
|Фасон
|Визуальный эффект
|С чем носить
|Прямые джинсы с бахромой
|Лаконичность и удлинение ног
|Пиджак, ботильоны
|Широкие укороченные
|Лёгкость и динамика
|Кроссовки, топ
|Джинсы с низкой талией и бахромой
|Ретро-стиль, дерзкий акцент
|Балетки, кардиган
Советы шаг за шагом
- Начинайте с нейтральных моделей — прямого кроя и лёгкой бахромы.
- Добавьте в гардероб укороченные варианты для летних образов.
- Экспериментируйте с обувью, чтобы найти баланс между дерзостью и элегантностью.
- Всегда сочетайте с более сдержанными вещами, чтобы избежать ощущения небрежности.
Мифы и правда
- Миф: бахрома уместна только в молодёжной моде.
Современные модели отлично подходят женщинам любого возраста.
- Миф: такие джинсы нельзя носить в городе.
В 2025 году они стали частью городского стиля.
- Миф: бахрома укорачивает ноги.
В сочетании с правильной обувью, наоборот, силуэт вытягивается.
FAQ
Можно ли носить джинсы с бахромой на работу
- В деловом офисе — вряд ли, но в креативной среде они уместны.
Сколько стоят такие модели
- В масс-маркете — от 3-5 тысяч рублей, дизайнерские варианты могут превышать 40 тысяч.
С чем лучше всего сочетаются
- С контрастными вещами — строгим жакетом, классической белой рубашкой или элегантным топом.
Исторический контекст
- 2000-е годы: джинсы с дырами и бахромой ассоциировались с гранжем и панком.
- 2010-е: тренд ушёл, уступив место аккуратным скинни.
- 2025 год: возвращение в обновлённой форме — минимализм и утончённость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: сочетать с небрежным верхом.
Последствие: образ выглядит неряшливо.
Альтернатива: добавить строгий жакет или шёлковую блузу.
Ошибка: носить без подходящей обуви.
Последствие: акцент на лодыжках теряется.
Альтернатива: выбрать ботильоны или босоножки.
А что если…
А что если бахрома закрепится в моде надолго? Тогда этот элемент станет новым классическим акцентом в дениме, как когда-то варёные джинсы или скинни.
Интересные факты
- Первые джинсы с бахромой появились как результат "переделок" одежды вручную.
- В 70-х бахрома была символом хиппи-движения.
- Современные бренды создают "контролируемую" бахрому, чтобы сохранить баланс между стилем и аккуратностью.
Джинсы с бахромой доказали, что мода умеет переосмысливать прошлое и превращать некогда спорный элемент в универсальный символ стиля.