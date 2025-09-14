Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц

Мода снова возвращает нас в нулевые, но с поправкой на элегантность и современный стиль. Джинсы с бахромой, которые когда-то считались слишком дерзкими и даже неряшливыми, в 2025 году превратились в один из самых заметных трендов уличной моды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в осеннем образе

От бунтарства к утончённости

Если в начале 2000-х бахрома и дыры на джинсах ассоциировались с подростковым бунтом и небрежностью, то сегодня дизайнеры сделали ставку на сдержанные детали. Вместо огромных разрывов на коленях и бедрах в моде необработанные края, лёгкая бахрома или асимметричные укороченные разрезы. Идея проста — добавить в образ текстурный акцент, не превращая его в хаос.

Кто носит джинсы с бахромой

Звёзды уже подхватили тренд. Кэти Холмс появилась в джинсах прямого кроя с необработанным краем, дополнив их ботильонами на низком каблуке. Зои Кравиц выбрала вариант с низкой талией и бахромой по низу, соединив его с балетками и кардиганом. Эти примеры показывают, что такие джинсы одинаково хорошо вписываются и в повседневные, и в более нарядные образы.

Как носить джинсы с бахромой в 2025 году

Ставьте на контраст: рваный край отлично сочетается с пиджаками, шёлковыми топами и строгими рубашками.

Выбирайте современный крой: особенно выигрышно смотрятся прямые или широкие укороченные модели.

Добавляйте аксессуары: миниатюрные сумки, тонкие украшения и стильные очки помогут сделать образ завершённым.

Какая обувь подходит

Поскольку бахрома акцентирует внимание на лодыжках, важно правильно выбрать обувь:

Ботильоны с острым носком визуально вытягивают силуэт.

Балетки и лоферы добавляют лёгкости и непринуждённости.

Летом отлично подойдут босоножки с тонкими ремешками или минималистичные кроссовки.

Плюсы и минусы