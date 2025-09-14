Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза

Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля

0:11
Моя семья » Красота и стиль

В борьбе за молодость и свежесть кожи женщины всё чаще обращаются к природным средствам. Одним из таких решений стала смесь трёх масел, которая постепенно сглаживает носогубные складки и мелкие морщины, возвращая коже упругость и сияние.

Женщина с сияющей, ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с сияющей, ухоженной кожей

Почему появляются носогубные складки

Носогубные складки — естественный результат возрастных изменений. С годами кожа теряет коллаген и эластин, снижается плотность костей и уменьшается жировая прослойка, поддерживающая ткани лица. Дополнительные факторы, такие как солнечные лучи, курение, стресс, неправильное питание и загрязнённая экология, только ускоряют процесс. Даже у молодых людей такие линии могут придавать выражение усталости или грусти.

Влияние на самооценку

Появление складок вокруг рта многие воспринимают как первые признаки старения. Это напрямую отражается на самооценке и нередко становится причиной обращения к косметологам. Наиболее популярными процедурами остаются инъекции гиалуроновой кислоты, лазерное омоложение и радиочастота. Но высокая цена, необходимость восстановления и страх перед иглами заставляют искать более мягкие и доступные альтернативы.

Сила растительных масел

Растительные масла веками использовались в уходе за кожей. Они содержат витамины, жирные кислоты и антиоксиданты, которые питают, смягчают и восстанавливают кожу. В отличие от синтетических средств, натуральные масла не содержат парабенов и силиконов, что делает их привлекательными для сторонников экологичного ухода.

Трио против морщин

Особенно эффективно сочетание трёх масел:

  • Масло шиповника: содержит витамин А в форме ретинола и витамин С, стимулирует синтез коллагена и обновление клеток. Помогает уменьшать пигментацию, шрамы и морщины.
  • Аргановое масло: знаменитое "жидкое золото Марокко". Богато витамином Е и антиоксидантами, глубоко увлажняет и укрепляет кожный барьер.
  • Масло жожоба: по составу близко к кожному салу, поэтому отлично увлажняет, не забивая поры. Содержит витамины группы B и минералы, разглаживающие текстуру кожи.

Совместное использование этих масел усиливает их свойства: смесь работает и как увлажнитель, и как антиоксидант, и как стимулятор регенерации.

Рецепт домашней смеси

Ингредиенты

  • 10 мл масла шиповника.
  • 10 мл арганового масла.
  • 10 мл масла жожоба.

Приготовление

  • Смешайте масла в бутылочке из тёмного стекла и храните в прохладном месте или холодильнике.

Применение

  • Наносите 3-4 капли на чистую кожу лица дважды в день, мягко массируя область носогубных складок и другие зоны с мелкими морщинами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав без химии Риск индивидуальной аллергии
Увлажнение и питание кожи Требует длительного и регулярного применения
Доступность и простота использования Ограниченный эффект при глубоких морщинах

Сравнение методов

Метод Эффективность Стоимость Восстановление
Масляная смесь Постепенный мягкий эффект Низкая Не требуется
Гиалуроновые филлеры Быстрый результат Высокая До 2 недель
Лазерное омоложение Среднесрочный эффект Средняя/Высокая Несколько дней
Пластическая хирургия Долгосрочный результат Очень высокая Месяцы

Советы шаг за шагом

  • Проведите тест на аллергию перед использованием.
  • Наносите смесь на очищенную кожу лица.
  • Делайте массаж круговыми движениями снизу вверх.
  • Используйте утром и вечером.
  • Дополняйте уход солнцезащитным кремом.

Мифы и правда

  • Миф: масла забивают поры.

Жожоба и шиповник некомедогенны и подходят даже для жирной кожи.

  • Миф: эффект будет мгновенным.

Масла действуют постепенно, результат заметен через недели регулярного ухода.

  • Миф: натуральные масла не помогают против морщин.

Исследования подтверждают их способность стимулировать обновление клеток и повышать эластичность.

FAQ

Можно ли использовать смесь под макияж

  • Да, но дайте маслу впитаться 10-15 минут, чтобы не было жирного блеска.

Сколько хранится смесь

  • До 3 месяцев в холодильнике.

Подходит ли рецепт для области вокруг глаз

  • Да, но наносите очень тонким слоем и избегайте попадания в глаза.

Исторический контекст

  • В древнем Египте женщины использовали масло жожоба для ухода за кожей и волосами.
  • В Марокко аргановое масло веками применялось в ритуалах красоты.
  • Масло шиповника ценили в Чили и Перу за его способность заживлять кожу и уменьшать шрамы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить слишком много масла.
Последствие: липкий блеск и риск закупорки пор.
Альтернатива: использовать 3-4 капли.

Ошибка: хранить смесь на солнце.
Последствие: окисление и потеря свойств.
Альтернатива: держать в холодильнике.

Ошибка: ожидать мгновенного результата.
Последствие: разочарование и отказ от ухода.
Альтернатива: регулярное применение и терпение.

Если вы начнёте использовать масла заранее, ещё до появления выраженных складок, смесь будет работать профилактически, сохраняя кожу упругой и молодой дольше.

Интересные факты

  • Аргановое масло добывается вручную из орехов аргании, и этот процесс до сих пор сохраняет традиции.
  • Масло жожоба на самом деле не масло, а жидкий воск.
  • Масло шиповника содержит форму ретинола, которая действует мягче аптечных аналогов и почти не вызывает раздражения.

Эта простая, но эффективная смесь масел может стать надёжным союзником в ежедневном уходе, помогая коже дольше сохранять свежесть и естественную красоту.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.