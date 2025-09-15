Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости

Внешность американской модели и предпринимательницы Кайли Дженнер, которая кардинально изменилась с подросткового возраста, является предметом многочисленных обсуждений. Пластический хирург и эксперт по эстетике Мария Хайдар предположила, что такой результат достигнут благодаря ряду косметологических и хирургических процедур.

Фото: commons.wikimedia.org by Hayu, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кайли Дженнер

По словам эксперта, бизнес-леди начала свои преображения примерно в 19 лет, и с тех пор ее образ стал значительно более утонченным и выразительным.

Какие процедуры могла сделать Кайли Дженнер: мнение хирурга

Мария Хайдар выделила несколько ключевых зон, которые претерпели наибольшие изменения, и объяснила природу этих трансформаций, пишет Газета.Ru.

Увеличение губ. Это самое заметное изменение. Объем и выразительность были достигнуты, скорее всего, с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Знаменитости часто выбирают временные филлеры, эффект от которых длится от нескольких месяцев до года. Маммопластика. Между 2012 и 2016 годами грудь Дженнер заметно увеличилась, а ее форма наводит на мысли об установке круглых имплантатов. Эксперт отметила, что последующие беременности могли изменить результат, но сами импланты не мешают вынашиванию ребенка и грудному вскармливанию. Ринопластика. Нос Кайли визуально стал уже и более точёным. Хирург развеяла миф о чрезмерной травматичности этой операции: реабилитация занимает несколько недель, а окончательная форма носа формируется в течение года. Липоскульптура тела. Локализованное уменьшение объемов в зоне талии, спины и живота с одновременным увеличением ягодиц указывает на процедуру перераспределения собственного жира пациента (липофилинг). Слухи об удалении ребер для сужения талии остаются неподтвержденными. Блефаропластика и лифтинг. Для коррекции зоны вокруг глаз и омоложения верхней трети лица часто требуется комплексный подход. Сочетание блефаропластики (коррекции век) и лобно-височного лифтинга позволяет гармонично поднять брови и разгладить лоб, обеспечивая долгосрочный результат.

Важные нюансы от эксперта

Долговременность эффекта: Продолжительность результата от филлеров зависит от зоны введения и препарата.

Продолжительность результата от филлеров зависит от зоны введения и препарата. Влияние беременности: Беременность и колебания веса могут изменить форму груди, даже при наличии имплантов.

Беременность и колебания веса могут изменить форму груди, даже при наличии имплантов. Реабилитация после ринопластики: Ключевые этапы восстановления включают отказ от физической активности, сауны и ношения очков на первые несколько недель. Полный результат проявляется через 9-12 месяцев.

Ключевые этапы восстановления включают отказ от физической активности, сауны и ношения очков на первые несколько недель. Полный результат проявляется через 9-12 месяцев. Комплексный подход: Для достижения гармоничного результата, особенно в зрелом возрасте, часто требуется сочетание нескольких процедур, а не одна операция.

Эксперт подчеркивает, что для достижения подобного эффекта, как у Кайли Дженнер, важно обращаться только к проверенным и квалифицированным специалистам, которые подберут индивидуальный план коррекции и обеспечат безопасную реабилитацию.

