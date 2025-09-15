Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Милявская в чёрном списке? Почему Лолита исчезла с экранов — первый комментарий певицы
Фадеев раскрыл тройку фаворитов Интервидения: Шаман остался за бортом
Протечка бачка ворует литры и деньги: одна маленькая замена решает проблему за несколько минут

Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости

3:29
Моя семья » Красота и стиль

Внешность американской модели и предпринимательницы Кайли Дженнер, которая кардинально изменилась с подросткового возраста, является предметом многочисленных обсуждений. Пластический хирург и эксперт по эстетике Мария Хайдар предположила, что такой результат достигнут благодаря ряду косметологических и хирургических процедур.

Кайли Дженнер
Фото: commons.wikimedia.org by Hayu, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кайли Дженнер

По словам эксперта, бизнес-леди начала свои преображения примерно в 19 лет, и с тех пор ее образ стал значительно более утонченным и выразительным.

Какие процедуры могла сделать Кайли Дженнер: мнение хирурга

Мария Хайдар выделила несколько ключевых зон, которые претерпели наибольшие изменения, и объяснила природу этих трансформаций, пишет Газета.Ru.

  1. Увеличение губ. Это самое заметное изменение. Объем и выразительность были достигнуты, скорее всего, с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Знаменитости часто выбирают временные филлеры, эффект от которых длится от нескольких месяцев до года.
  2. Маммопластика. Между 2012 и 2016 годами грудь Дженнер заметно увеличилась, а ее форма наводит на мысли об установке круглых имплантатов. Эксперт отметила, что последующие беременности могли изменить результат, но сами импланты не мешают вынашиванию ребенка и грудному вскармливанию.
  3. Ринопластика. Нос Кайли визуально стал уже и более точёным. Хирург развеяла миф о чрезмерной травматичности этой операции: реабилитация занимает несколько недель, а окончательная форма носа формируется в течение года.
  4. Липоскульптура тела. Локализованное уменьшение объемов в зоне талии, спины и живота с одновременным увеличением ягодиц указывает на процедуру перераспределения собственного жира пациента (липофилинг). Слухи об удалении ребер для сужения талии остаются неподтвержденными.
  5. Блефаропластика и лифтинг. Для коррекции зоны вокруг глаз и омоложения верхней трети лица часто требуется комплексный подход. Сочетание блефаропластики (коррекции век) и лобно-височного лифтинга позволяет гармонично поднять брови и разгладить лоб, обеспечивая долгосрочный результат.

Важные нюансы от эксперта

  • Долговременность эффекта: Продолжительность результата от филлеров зависит от зоны введения и препарата.
  • Влияние беременности: Беременность и колебания веса могут изменить форму груди, даже при наличии имплантов.
  • Реабилитация после ринопластики: Ключевые этапы восстановления включают отказ от физической активности, сауны и ношения очков на первые несколько недель. Полный результат проявляется через 9-12 месяцев.
  • Комплексный подход: Для достижения гармоничного результата, особенно в зрелом возрасте, часто требуется сочетание нескольких процедур, а не одна операция.

Эксперт подчеркивает, что для достижения подобного эффекта, как у Кайли Дженнер, важно обращаться только к проверенным и квалифицированным специалистам, которые подберут индивидуальный план коррекции и обеспечат безопасную реабилитацию.

Уточнения

Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Еда и рецепты
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Папа Римский обрушился на миллиардеров: вот что он потребовал вместо погони за триллионами
Франция тайно привезла в Польшу ядерный арсенал — смотрите, где
Варшава в ловушке: Польша на распутье войны или мира с Россией
Грызуны превращают погреб в кладбище запасов — что спасёт овощи и фрукты
Брюссельская дичь: депутат Европарламента стал жертвой нападения
Добавьте полбу в утреннюю кашу с ягодами — зарядитесь энергией на весь день без перегрузки сахарами
Цифровая мода сдаёт позиции: водители выбирают простоту и классику приборов
Подводные убийцы: Франция вооружилась ракетами будущего
Хитрая схема — купил, занял, умер: зачем Джей-Зи и Бейонсе взяли ипотеку на сумму $57 млн
Cолнечный витамин влияет на иммунитет и старение — но не всё так просто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.