Эти методы только портят фигуру: три ошибки, из-за которых живот становится больше

Моя семья » Красота и стиль

Мечта о плоском животе подталкивает женщин пробовать самые разные методики — от диет до необычных упражнений. Но далеко не все популярные практики реально работают. Более того, некоторые из них могут усугубить ситуацию и негативно сказаться на здоровье.

Сантиметровая лента
Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg
Сантиметровая лента

Почему живот не всегда уходит от диет и спорта

Выпирающий живот может быть связан не только с лишним весом. На его форму влияют осанка, дыхание, состояние мышц тазового дна, а также проблемы вроде диастаза или опущения внутренних органов. В таких случаях банальные качания пресса или строгие диеты не принесут желаемого эффекта.

3 самых бесполезных способа убрать живот

1. Экстремальные диеты

Резкое похудение на "волшебных" схемах приводит к тому, что вместе с жировой тканью теряется мышечный тонус и эластичность связок.

"Резкое похудение на неправильной диете сказывается на состоянии связок, которые подвешивают кишечник. Они слабеют, и это может еще больше усилить опущение внутренних органов", — пояснил остеопат Владимир Животов.

Итог: живот может стать даже более заметным.

2. Постоянное втягивание живота

Совет "ходить всегда с подтянутым животом" встречается часто. Но держать мышцы в напряжении круглые сутки невозможно. Это вызывает неправильное перераспределение давления внутри брюшной полости. Со временем может пострадать тазовое дно, что приведёт к новым проблемам со здоровьем.

3. Кручение обруча

Популярное упражнение из 90-х давно лишилось актуальности.

"Это упражнение не сделает живот плоским, оно никак не способствует подтягиванию внутренних органов и уменьшению объёмов", — отметил Владимир Животов.

Да, хулахуп развивает координацию и может сжечь немного калорий, но на объём живота он не влияет.

Плюсы и минусы "бесполезных" техник

Метод Плюсы Минусы
Экстремальная диета Быстрое снижение веса Потеря мышечного тонуса, риск опущения органов
Втягивание живота Формирует привычку держать осанку Перенапряжение мышц, риск проблем с тазовым дном
Кручение обруча Улучшает координацию, лёгкая кардионагрузка Не влияет на объём живота, может вызвать синяки

Что работает лучше

  • Регулярная гимнастика для мышц кора и правильного дыхания.

  • Здоровое питание без резких ограничений.

  • Коррекция осанки.

  • В сложных случаях — консультация врача (гинеколога, остеопата, хирурга).

Мифы и правда

  • Миф: чем быстрее сбросишь вес, тем быстрее уйдёт живот.

  • Правда: резкие диеты только усугубляют проблему.

  • Миф: втянутый живот 24/7 помогает укрепить мышцы.

  • Правда: постоянное напряжение вредит мышечному балансу.

  • Миф: обруч — лучший способ убрать бока.

  • Правда: это лишь лёгкое кардио, не влияющее на форму живота.

Плоский живот — это результат грамотного подхода: сочетания умеренных тренировок, правильного питания и внимания к состоянию мышц и осанки. Экстремальные диеты, втягивание живота и обруч — не помощники в этой задаче, а скорее иллюзия результата.

Три факта напоследок:

  1. До 80 % формы живота зависит от питания и состояния мышц кора, а не от "точечных" упражнений.

  2. Диастаз (расхождение мышц живота) встречается у каждой второй женщины после родов.

  3. Сильное тазовое дно — залог не только красивой фигуры, но и здоровья внутренних органов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
