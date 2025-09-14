Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды

4:29
Моя семья » Красота и стиль

Осень и зима — это не только уютные шарфы и теплая обувь, но и испытание для здоровья стоп. Постоянное ношение закрытой, часто плотной обуви без вентиляции провоцирует сухость кожи, появление мозолей и даже грибковые инфекции. Чтобы сохранить стопы ухоженными и здоровыми, важно заранее позаботиться о правильном уходе.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ноги

Главные проблемы стоп в холодный сезон

  • Грибок. Тепло и влага внутри сапог создают идеальную среду для развития бактерий и грибков.

  • Мозоли. Повышенное потоотделение размягчает кожу, и в сочетании с трением появляются болезненные уплотнения.

  • Сухость и трещины. Отсутствие вентиляции и перепады температуры делают кожу стоп грубой, она начинает шелушиться и трескаться.

  • Деформация. Неудобная обувь усиливает давление на пальцы и со временем может привести к изменению формы стопы.

Как защитить стопы в период теплой обуви

  1. Выбирайте правильную обувь. Натуральные материалы позволяют коже дышать. Избегайте тесных моделей.

  2. Используйте стельки. Антибактериальные стельки и специальные вкладыши снижают риск грибка и уменьшают нагрузку.

  3. Проветривайте обувь. После каждой носки давайте ей высохнуть. При необходимости применяйте дезинфицирующие спреи.

  4. Соблюдайте гигиену. Ежедневное мытьё ног, тщательная сушка и смена носков — базовый способ защиты от бактерий.

  5. Регулярно ухаживайте за ногтями. Подпиливайте, подрезайте и обрабатывайте их, чтобы избежать врастания и воспалений.

Косметический уход: что искать в составе

Чтобы кожа оставалась мягкой и без трещин, нужны специальные средства. При выборе кремов и масок для стоп обращайте внимание на:

  • мочевину — увлажняет, смягчает и восстанавливает кожу;

  • пептиды и аминокислоты — укрепляют защитный барьер;

  • церамиды — удерживают влагу;

  • масла (ши, кокоса, жожоба) — питают и смягчают;

  • антисептические компоненты (масло чайного дерева, хлоргексидин) — предотвращают грибок.

Важно избегать средств с агрессивными спиртами, кислотами и крупными абразивами, которые пересушивают и травмируют кожу.

Плюсы и минусы ухода за стопами зимой

Плюсы Минусы
Профилактика грибка и мозолей Требует регулярности
Красивый и ухоженный вид кожи Иногда нужны специальные средства
Комфорт при ходьбе и ношении обуви Занимает время в уходовом ритуале

Советы шаг за шагом

  1. После рабочего дня мойте и сушите ноги.

  2. Наносите крем с мочевиной или маслами перед сном.

  3. Раз в неделю делайте скраб или мягкий пилинг стоп.

  4. Используйте тёплые носки из натуральных тканей.

  5. Не забывайте дезинфицировать обувь.

Мифы и правда

  • Миф: трещины и сухость появляются только летом.

  • Правда: зимой кожа стоп страдает не меньше — от закрытой обуви и сухого воздуха.

  • Миф: грибок можно "переждать".

  • Правда: без лечения он только распространяется.

  • Миф: достаточно обычного крема для тела.

  • Правда: кожа стоп плотнее и требует специализированных средств.

А что если…

А если нет времени на салонные процедуры? Достаточно иметь дома увлажняющий крем с мочевиной, пилку и дезинфицирующий спрей для обуви. Этого уже хватит, чтобы избежать большинства проблем.

Стопы — основа нашего движения, и их здоровье напрямую влияет на общее самочувствие. Правильный уход зимой — это не роскошь, а необходимость: он помогает избежать грибка, трещин и мозолей, а также сохранить ноги красивыми и ухоженными.

Три факта напоследок:

  1. Мочевина считается "золотым стандартом" в косметике для стоп благодаря способности удерживать влагу.

  2. Ноги содержат около 250 тысяч потовых желез — отсюда и высокая склонность к влажности в обуви.

  3. В Японии существует традиция ежедневных ванночек для ног с травами — профилактика грибка и трещин.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.