Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь

Осень всегда приносит желание обновить гардероб и попробовать новые сочетания, которые будут одновременно практичными и стильными. Чтобы выглядеть свежо, достаточно правильно подобрать несколько базовых вещей и добавить к ним яркие детали. Главное правило сезона — минимальные усилия, но при этом максимальный эффект.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Основные ориентиры стиля

В это время года на первый план выходят фактуры, многослойность и контрасты. Лёгкие материалы вроде кружева или тюля становятся уместными в дневных образах, если сочетать их с более строгими элементами — классическими брюками, полосатым топом или рубашкой. Кожа и замша придают комплекту современный и немного дерзкий оттенок, а джинсы с "used"-эффектом помогают убрать излишнюю строгость. Принты тоже смело можно комбинировать: полоска легко подружится с горохом, а клетка — с животным рисунком, если ограничиться тремя цветами.

Пять образов для вдохновения

1. Кружевное платье и брюки

Тренд из нулевых вернулся, но выглядит куда более элегантно. Вместо узких джинсов лучше выбрать расклёшенные или прямые брюки. Под платье можно надеть футболку или тонкий топ, сверху — лёгкий тренч. Балетки или лоферы завершат комплект и сделают его удобным на каждый день.

2. Кожаная куртка и тонкий трикотаж

Тонкий свитер отлично работает в качестве первого слоя. В тандеме с рубашкой и кожаной курткой создаётся городской образ в духе 90-х. Внизу уместны свободные джинсы или классические брюки. Для дополнительного тепла можно использовать лёгкий жилет.

3. Полоска и тюль

Юбка из тюля перестала быть исключительно вечерней вещью. Днём её можно сочетать с полосатым трикотажем в стиле морской тельняшки. Чтобы образ не выглядел излишне романтичным, стоит добавить массивные ботинки или простые кеды, а также вместительную сумку.

4. Замшевая рубашка-куртка и джинсы

Так называемая shacket — вещь между рубашкой и курткой — выглядит современно и комфортно. В паре с джинсами с потертостями и разрезами это создаёт расслабленный образ. Обувь лучше выбрать на низком ходу: дезерты, челси или кроссовки.

5. Полосатая рубашка и юбка в горошек

Смешение принтов давно перестало быть табу. Главное — чтобы они отличались масштабом и перекликались по цветам. Например, тонкая полоска рубашки и крупные круги на юбке. Образ можно дополнить ремнём на талии и розовым аксессуаром.

Плюсы и минусы

Образ Плюсы Минусы
Кружево + брюки Удлиняет силуэт, выглядит необычно Требует аккуратного подбора нижнего слоя
Кожа + трикотаж Универсально, тепло, подходит для города Может быть тяжеловато при дополнительном рюкзаке
Полоска + тюль Контраст романтики и простоты, удобно днём Тюль не любит дождь и ветер
Замша + джинсы Модно, приятно на ощупь Замша плохо переносит влагу
Полоска + горох Ярко, свежо, легко адаптировать Ошибка в масштабе перегрузит образ

Как собрать комплект

  1. Начинайте с базового слоя: футболка, топ или тонкий джемпер.

  2. Добавьте ключевую вещь образа — платье, юбку или куртку.

  3. Уравновесьте материалы: к лёгким тканям подберите плотные.

  4. Обувь выбирайте по ситуации — от балеток до ботинок.

  5. Завершите комплект аксессуарами: ремнём, шарфом или сумкой.

Мифы и правда

  • Миф: тюль подходит только для вечера.
    Правда: в дневных сочетаниях с простыми топами он смотрится стильно.

  • Миф: разные принты нельзя совмещать.
    Правда: если отличать масштаб и цвет, получится гармония.

  • Миф: кружево делает образ слишком "тяжёлым".
    Правда: в сочетании с брюками оно наоборот вытягивает силуэт.

FAQ

Как выбрать кожаную куртку на осень?
Лучший вариант — длина до бёдер и простой крой без лишнего декора.

Можно ли носить замшу в дождь?
Да, если обработать её защитным спреем и позаботиться о зонте.

Что подходит к юбке из тюля?
Лучше всего — простые полосатые топы, массивная обувь и строгая сумка.

Ошибки и решения

  • Замша без защиты → появляются пятна → используйте водоотталкивающий спрей.

  • Два одинаковых принта → перегруз → выбирайте разный масштаб узоров.

  • Тюль без подкладки → цепляется за колготки → надевайте подьюбник.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
