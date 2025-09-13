Цепи и люверсы объявили войну шаблонам: осень-зима 2025/2026 диктует новый манифест стиля

Этой осенью-зимой куртки становятся не просто верхней одеждой, а ключевым акцентом всего образа. Дизайнеры сделали ставку на смелые фасоны, игру фактур и внимание к деталям — именно они формируют настроение сезона.
Пуховики давно перестали быть громоздкими "мешками". В 2025/2026 они выглядят структурированно и изящно. В тренде короткие модели-бомберы с резинкой понизу и стойкой, которые отлично подходят активным девушкам и автомобилисткам. Не сдают позиции и оверсайз-коконы, создающие эффект легкости вопреки объему.
Куртки до колена и ниже — настоящие защитники от зимних ветров. Особенно актуальны стеганые модели с выразительной геометрией швов и лаконичным матовым покрытием. Хит сезона — силуэт "кокон", сочетающий комфорт и элегантность.
Кожаная куртка этой осенью — это не просто байкерский атрибут. Популярны укороченные модели с декоративными молниями и объемные варианты в стиле гранж. Цветовая палитра сместилась от привычного черного к насыщенному винному, изумрудному и горчичному.
Тренд сезона — соединение разных материалов. Замша с шерстью, кожа с трикотажем, пух с блестящим текстилем — такие комбинации делают куртку главным элементом образа. Особенно выразительно они смотрятся в спокойных оттенках, где фактура играет главную роль.
Парка возвращается в гардеробы — прямая, функциональная, с меховым капюшоном и массивными карманами. Она прекрасно сочетается и с джинсами, и с платьем, а благодаря новому дизайну выглядит современно, а не "по-старому".
Куртки сезона украшают люверсы, цепи, бахрома и контрастные вставки. Металлизированные элементы, необычные молнии или кожа в сочетании с текстилем превращают куртку в стильное высказывание. Здесь важно одно: качество фурнитуры напрямую влияет на общее впечатление.
Главная палитра этой зимы — теплые землистые тона, винный, изумрудный и глубокий синий. Для смелых — яркие акценты. В числе принтов выделяются клетка, геометрия и цветочные мотивы, но сочетать их стоит аккуратно.
Функциональность выходит на первый план: влагостойкие и ветрозащитные ткани, съемные детали, кулиски и вместительные внутренние карманы. Современная куртка — это и защита, и удобство, и стиль одновременно.
Модели 2025/2026 легко меняют настроение: пуховик уместен с деловыми брюками и каблуками, а кожаная куртка с платьем или джинсами одинаково хороша. Универсальность — новый стандарт, и дизайнеры открыто поддерживают это направление.
Все больше брендов используют эко-кожу, переработанный полиэстер и искусственный мех. Осознанное потребление становится частью стиля, а куртка теперь объединяет не только эстетику и комфорт, но и заботу о планете.
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие фасонов на любой вкус
|Высокая цена премиальных моделей
|Универсальность: подходят под разные образы
|Некоторые тренды быстро выйдут из моды
|Технологичные ткани и удобные детали
|Эко-материалы иногда уступают по прочности
|Актуальные цвета и фактуры
|Сложность ухода за кожей и замшей
В 1980-х пуховик считался символом спортивного стиля. В 1990-х в моду вошли парки и куртки-бомберы. 2000-е вернули кожаные куртки как элемент женственности. Сегодня мода объединила все эти эпохи в одном сезоне.
Ты купишь одну универсальную куртку и будешь сочетать ее с разными аксессуарами? Тогда гардероб станет гибким, а образ будет выглядеть каждый раз по-новому.
Куртка уже не просто защита от холода, а главный инструмент самовыражения, задающий тон всему образу.
Уточнения
Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
