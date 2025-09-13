Как рацион влияет на воспаления: научный взгляд на акне

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы замечали, как после сладкого на коже вдруг появляются высыпания? Это не совпадение. Сегодня всё больше исследований доказывают: сахар действительно может провоцировать акне. И дело не только в шоколадках — но и в макаронах, белом хлебе и даже фруктах с высоким гликемическим индексом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как сахар влияет на кожу

Сахар вызывает всплеск инсулина, что, в свою очередь, стимулирует выработку кожного сала. Это идеальная почва для воспалений. Более того, сахар запускает процесс гликации — повреждение коллагена и эластина, что делает кожу менее упругой и склонной к раздражению.

Научные доказательства: миф или реальность?

Ряд клинических исследований показал, что диета с низким гликемическим индексом действительно снижает количество акне у подростков и взрослых. Это не значит, что нужно полностью отказаться от углеводов, но важно следить за их качеством и количеством.

Где сахар прячется?

Многие продукты маскируют сахар под другими названиями: декстроза, фруктоза, сироп глюкозы. Да, даже в "фитнес"-батончиках и соусах для салата он может быть в избытке. А это — коварный путь к новым прыщам.

Что делать?

Замените быстрые углеводы на сложные: каши, бобовые, овощи.

каши, бобовые, овощи. Пейте больше воды — она помогает очищать кожу изнутри.

— она помогает очищать кожу изнутри. Введите в рацион цинк, омега-3 и пробиотики — они снижают воспаление.

— они снижают воспаление. Не забывайте про уход: лёгкие средства без комедогенных компонентов.

Даже если вы не готовы полностью отказаться от сахара, стоит задуматься о его влиянии на кожу. Небольшие изменения в рационе могут принести заметный результат и подарить коже здоровое сияние.