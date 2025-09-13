Как рацион влияет на воспаления: научный взгляд на акне

Вы замечали, как после сладкого на коже вдруг появляются высыпания? Это не совпадение. Сегодня всё больше исследований доказывают: сахар действительно может провоцировать акне. И дело не только в шоколадках — но и в макаронах, белом хлебе и даже фруктах с высоким гликемическим индексом.
Сахар вызывает всплеск инсулина, что, в свою очередь, стимулирует выработку кожного сала. Это идеальная почва для воспалений. Более того, сахар запускает процесс гликации — повреждение коллагена и эластина, что делает кожу менее упругой и склонной к раздражению.
Ряд клинических исследований показал, что диета с низким гликемическим индексом действительно снижает количество акне у подростков и взрослых. Это не значит, что нужно полностью отказаться от углеводов, но важно следить за их качеством и количеством.
Многие продукты маскируют сахар под другими названиями: декстроза, фруктоза, сироп глюкозы. Да, даже в "фитнес"-батончиках и соусах для салата он может быть в избытке. А это — коварный путь к новым прыщам.
Даже если вы не готовы полностью отказаться от сахара, стоит задуматься о его влиянии на кожу. Небольшие изменения в рационе могут принести заметный результат и подарить коже здоровое сияние.
