Винтаж в парфюмерии: духи с историей снова актуальны

Мода на ретро давно вышла за рамки одежды и макияжа — теперь она прочно закрепилась и в мире парфюмерии. Современные женщины всё чаще выбирают ароматы, которые звучат, словно кадры из старого фильма. Это не просто духи, а истории в флаконе: глубокие, сложные, полные эмоций.
Забудьте всё, что вы знали о винтажных ароматах. Они вовсе не старомодные и не тяжёлые. Речь идёт о возвращении классических шипров, восточных аккордов, пудровых нот и альдегидов, которые дарят аромату драму и характер. В эпоху унисекса и нейтральности многие соскучились по чему-то чувственному и смелому — именно это и даёт ретро-парфюм.
В 2025 году на подиумах всё чаще мелькают флаконы Chanel No.5, Guerlain Shalimar, YSL Opium и Lancôme Climat. Парфюмерные дома также выпускают переосмысления своих культовых композиций, сохраняя характер, но делая их более лёгкими и носибельными.
Если вы устали от однотипных «чистых» ароматов и хотите выделяться — ретро точно для вас. Эти духи требуют уверенности в себе, ведь шлейф останется в памяти окружающих надолго. Это выбор женщин, которые не боятся быть заметными и у которых есть история.
Не обязательно обливать себя ароматом с ног до головы. Достаточно пары точек — на запястье и за ушами. И помните: сдержанность делает даже самый насыщенный запах стильным.
