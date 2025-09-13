Как сделать макияж, чтобы он подходил под любой дресс-код: 4 простых совета

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — не просто декоративная часть образа, а мощный инструмент самовыражения. Однако даже самый красивый мейкап может оказаться неуместным, если он не соответствует ситуации. Разбираемся, как подстраивать макияж под разные дресс-коды, чтобы выглядеть безупречно и уместно.

Деловой дресс-код: строго, но не скучно

Офисный макияж — это не значит "бледно и незаметно". Главное — сдержанность и ухоженность. Тон с натуральным финишем, лёгкий румянец, подчёркнутые брови и нюдовая помада — формула, которая не нарушит никаких правил, но сделает лицо свежим и уверенным. Оттенки — приглушённые, текстуры — матовые или сатиновые. Главное — никаких блёсток и агрессивных стрелок.

Коктейль и smart casual: время сиять

Вечерний дресс-код позволяет поиграть с акцентами. Если платье лаконичное — делайте ставку на макияж: смоки-айс, сияющая кожа, блеск на губах. А если наряд уже яркий — выбирайте один фокус: либо глаза, либо губы. Подойдут кремовые тени, подводка, шиммер и хайлайтер — всё, что добавит свечения и создаст настроение “вечеринка началась”.

Креативный стиль: макияж без границ

Фэшн-мероприятия, творческие съёмки и стиль "artistic" дают полную свободу самовыражения. Цветные стрелки, накладные стразы, неоновые акценты, графичные формы — всё зависит только от вашей фантазии и дресс-кода события. Главное — гармония с образом в целом. Порой макияж становится главной деталью аутфита.

Универсальное правило

Всегда отталкивайтесь от того, что на вас надето и куда вы идёте. Макияж — это не просто красивая картинка, а часть коммуникации. Он может говорить "я профессиональна", "я дерзкая", "я в фокусе внимания" или "я знаю тренды". Выбирайте мейкап с умом — и он сыграет вам на руку.