Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машины, что манят ценой и стилем, но превращаются в смертельный эксперимент
Винтаж в парфюмерии: духи с историей снова актуальны
Стальной принцип: почему Никас Сафронов даже за миллионы не стал повторять портрет Трампа
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Незаметные продукты диктуют правила: их отсутствие превращает тело в слабую оболочку
Идеальная картофельная запеканка: вот секретный ингредиент, который раскроет её вкус на 100%
Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Машины, которые разделили мир: одни молятся на них, другие называют позором дорог

Как сделать макияж, чтобы он подходил под любой дресс-код: 4 простых совета

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — не просто декоративная часть образа, а мощный инструмент самовыражения. Однако даже самый красивый мейкап может оказаться неуместным, если он не соответствует ситуации. Разбираемся, как подстраивать макияж под разные дресс-коды, чтобы выглядеть безупречно и уместно.

Деловой дресс-код: строго, но не скучно

Офисный макияж — это не значит "бледно и незаметно". Главное — сдержанность и ухоженность. Тон с натуральным финишем, лёгкий румянец, подчёркнутые брови и нюдовая помада — формула, которая не нарушит никаких правил, но сделает лицо свежим и уверенным. Оттенки — приглушённые, текстуры — матовые или сатиновые. Главное — никаких блёсток и агрессивных стрелок.

Коктейль и smart casual: время сиять

Вечерний дресс-код позволяет поиграть с акцентами. Если платье лаконичное — делайте ставку на макияж: смоки-айс, сияющая кожа, блеск на губах. А если наряд уже яркий — выбирайте один фокус: либо глаза, либо губы. Подойдут кремовые тени, подводка, шиммер и хайлайтер — всё, что добавит свечения и создаст настроение “вечеринка началась”.

Креативный стиль: макияж без границ

Фэшн-мероприятия, творческие съёмки и стиль "artistic" дают полную свободу самовыражения. Цветные стрелки, накладные стразы, неоновые акценты, графичные формы — всё зависит только от вашей фантазии и дресс-кода события. Главное — гармония с образом в целом. Порой макияж становится главной деталью аутфита.

Универсальное правило

Всегда отталкивайтесь от того, что на вас надето и куда вы идёте. Макияж — это не просто красивая картинка, а часть коммуникации. Он может говорить "я профессиональна", "я дерзкая", "я в фокусе внимания" или "я знаю тренды". Выбирайте мейкап с умом — и он сыграет вам на руку.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Качает ягодицы, но щадит колени: это упражнение поможет тем, кто боится приседаний
Новости спорта
Качает ягодицы, но щадит колени: это упражнение поможет тем, кто боится приседаний
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Незаметные продукты диктуют правила: их отсутствие превращает тело в слабую оболочку
Идеальная картофельная запеканка: вот секретный ингредиент, который раскроет её вкус на 100%
Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Машины, которые разделили мир: одни молятся на них, другие называют позором дорог
Утёрла всем нос: количество хромосом у этой бабочки из Африки стало неожиданностью для учёных
Жарим без масла: 3 рабочих способа приготовления идеальной яичницы для тех, кто следит за фигурой
Ни сода, ни уксус: секретная таблетка, которая поможет очистить духовку до блеска
Как сделать макияж, чтобы он подходил под любой дресс-код: 4 простых совета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.