Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи

Моя семья » Красота и стиль

Энзимы — это ферменты, чаще всего растительного происхождения (например, папаин из папайи или бромелайн из ананаса), которые мягко удаляют отмершие клетки с поверхности кожи. В отличие от кислот, энзимы не нарушают рН-баланс и не травмируют эпидермис.

Девушка с гладкой кожей
Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/dd/1c/78dd1ccd94282f60fd68ec537155970d.jpg
Девушка с гладкой кожей

Для чувствительной кожи это особенно важно: она легко раздражается, краснеет, даёт реакцию даже на обычный скраб. Энзимы решают проблему накопления кератина и тусклого цвета без агрессивного вмешательства.

Почему энзимы работают деликатно?

Энзимы действуют как «умные ножницы»: они расщепляют только те связи, которые удерживают мёртвые клетки. Они не «съедают» живую ткань и не нарушают целостность кожного барьера. Именно поэтому даже гиперчувствительная кожа воспринимает их спокойно.

Кроме того, ферментативные пилинги зачастую имеют гелеобразную или порошковую форму, не содержат крупинок и исключают механическое трение.

Когда энзимы могут навредить?

Несмотря на свою мягкость, энзимы требуют аккуратности:

  • Не используйте их каждый день. Оптимально — 1–2 раза в неделю.
  • Избегайте контакта с воспалённой или повреждённой кожей.
  • Всегда смывайте средство тёплой водой, не теряя кожу.
  • Если у вас аллергия на тропические фрукты — будьте особенно внимательны к составу.

Кому особенно подойдут энзимы?

  • Людям с чувствительной кожей;
  • Тем, у кого купероз или тонкий эпидермис;
  • Всем, кто хочет сияние без кислот и грубых пилингов.

Энзимы — это ваш способ сказать коже: «Я с тобой нежно».

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
