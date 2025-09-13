Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи

Энзимы — это ферменты, чаще всего растительного происхождения (например, папаин из папайи или бромелайн из ананаса), которые мягко удаляют отмершие клетки с поверхности кожи. В отличие от кислот, энзимы не нарушают рН-баланс и не травмируют эпидермис.
Для чувствительной кожи это особенно важно: она легко раздражается, краснеет, даёт реакцию даже на обычный скраб. Энзимы решают проблему накопления кератина и тусклого цвета без агрессивного вмешательства.
Энзимы действуют как «умные ножницы»: они расщепляют только те связи, которые удерживают мёртвые клетки. Они не «съедают» живую ткань и не нарушают целостность кожного барьера. Именно поэтому даже гиперчувствительная кожа воспринимает их спокойно.
Кроме того, ферментативные пилинги зачастую имеют гелеобразную или порошковую форму, не содержат крупинок и исключают механическое трение.
Несмотря на свою мягкость, энзимы требуют аккуратности:
Энзимы — это ваш способ сказать коже: «Я с тобой нежно».
