Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи

Энзимы — это ферменты, чаще всего растительного происхождения (например, папаин из папайи или бромелайн из ананаса), которые мягко удаляют отмершие клетки с поверхности кожи. В отличие от кислот, энзимы не нарушают рН-баланс и не травмируют эпидермис.

Для чувствительной кожи это особенно важно: она легко раздражается, краснеет, даёт реакцию даже на обычный скраб. Энзимы решают проблему накопления кератина и тусклого цвета без агрессивного вмешательства.

Почему энзимы работают деликатно?

Энзимы действуют как «умные ножницы»: они расщепляют только те связи, которые удерживают мёртвые клетки. Они не «съедают» живую ткань и не нарушают целостность кожного барьера. Именно поэтому даже гиперчувствительная кожа воспринимает их спокойно.

Кроме того, ферментативные пилинги зачастую имеют гелеобразную или порошковую форму, не содержат крупинок и исключают механическое трение.

Когда энзимы могут навредить?

Несмотря на свою мягкость, энзимы требуют аккуратности:

Не используйте их каждый день. Оптимально — 1–2 раза в неделю.

Избегайте контакта с воспалённой или повреждённой кожей.

Всегда смывайте средство тёплой водой, не теряя кожу.

Если у вас аллергия на тропические фрукты — будьте особенно внимательны к составу.

Кому особенно подойдут энзимы?

Людям с чувствительной кожей;

Тем, у кого купероз или тонкий эпидермис;

Всем, кто хочет сияние без кислот и грубых пилингов.

Энзимы — это ваш способ сказать коже: «Я с тобой нежно».