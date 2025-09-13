TEWL: невидимый процесс, который сушит кожу изнутри

TEWL — это невидимый процесс, в ходе которого вода испаряется с поверхности кожи через верхний слой — эпидермис. Даже если кожа не кажется сухой, она может страдать от потери влаги в глубинных слоях. Это не потоотделение, а именно утечка жизненно важной влаги, которая нарушает защитный барьер.
Женщина с ухоженной кожей лица
Почему TEWL опасна для кожи?
Когда кожа теряет влагу, она становится более уязвимой:
появляются сухость и шелушения
усиливается чувствительность
ускоряется старение
нарушается микробиом
Это замкнутый круг: нарушенный барьер — больше потерь влаги — ещё больший стресс для кожи.