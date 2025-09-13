TEWL: невидимый процесс, который сушит кожу изнутри

TEWL — это невидимый процесс, в ходе которого вода испаряется с поверхности кожи через верхний слой — эпидермис. Даже если кожа не кажется сухой, она может страдать от потери влаги в глубинных слоях. Это не потоотделение, а именно утечка жизненно важной влаги, которая нарушает защитный барьер.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с ухоженной кожей лица

Почему TEWL опасна для кожи?

Когда кожа теряет влагу, она становится более уязвимой:

появляются сухость и шелушения

усиливается чувствительность

ускоряется старение

нарушается микробиом

Это замкнутый круг: нарушенный барьер — больше потерь влаги — ещё больший стресс для кожи.

Как остановить трансэпидермальную потерю влаги?

Вот что поможет сохранить влагу:

Керамиды, холестерин, жирные кислоты — восстанавливают липидный слой.

— восстанавливают липидный слой. Глицерин, гиалуроновая кислота — притягивают и удерживают воду.

— притягивают и удерживают воду. Сквалан, масла — запечатывают влагу и создают защитный барьер.

— запечатывают влагу и создают защитный барьер. SPF-защита — ультрафиолет усиливает TEWL, особенно при активном солнце.

Важно: обычный крем может не помочь, если не содержит ингредиентов, работающих на восстановление барьера.

Как понять, что у вас TEWL?

Признаки:

кожа быстро "впитывает" крем, но остаётся сухой ощущение стянутости после умывания внезапное раздражение на привычные средства шелушение без видимой причины

Уход за барьером — это основа

Не ждите, пока кожа «сломается». TEWL можно контролировать — достаточно использовать правильные средства и подход. Бережный уход и регулярная защита помогут коже сиять и оставаться здоровой.