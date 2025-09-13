TEWL: невидимый процесс, который сушит кожу изнутри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

TEWL — это невидимый процесс, в ходе которого вода испаряется с поверхности кожи через верхний слой — эпидермис. Даже если кожа не кажется сухой, она может страдать от потери влаги в глубинных слоях. Это не потоотделение, а именно утечка жизненно важной влаги, которая нарушает защитный барьер.

Женщина с ухоженной кожей лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с ухоженной кожей лица

Почему TEWL опасна для кожи?

Когда кожа теряет влагу, она становится более уязвимой:

  • появляются сухость и шелушения
  • усиливается чувствительность
  • ускоряется старение
  • нарушается микробиом

Это замкнутый круг: нарушенный барьер — больше потерь влаги — ещё больший стресс для кожи.

Как остановить трансэпидермальную потерю влаги?

Вот что поможет сохранить влагу:

  • Керамиды, холестерин, жирные кислоты — восстанавливают липидный слой.
  • Глицерин, гиалуроновая кислота — притягивают и удерживают воду.
  • Сквалан, масла — запечатывают влагу и создают защитный барьер.
  • SPF-защита — ультрафиолет усиливает TEWL, особенно при активном солнце.

Важно: обычный крем может не помочь, если не содержит ингредиентов, работающих на восстановление барьера.

Как понять, что у вас TEWL?

Признаки:

  1. кожа быстро "впитывает" крем, но остаётся сухой
  2. ощущение стянутости после умывания
  3. внезапное раздражение на привычные средства
  4. шелушение без видимой причины

Уход за барьером — это основа

Не ждите, пока кожа «сломается». TEWL можно контролировать — достаточно использовать правильные средства и подход. Бережный уход и регулярная защита помогут коже сиять и оставаться здоровой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
