BHA против AHA: кислоты, которые изменят вашу кожу — но только если использовать правильно

Если вы хоть раз покупали кислотный тоник или пилинг, наверняка замечали аббревиатуры AHA и BHA на упаковке. Обе группы кислот помогают обновлять кожу, но делают это по-разному — и подходят разным типам кожи. Знать разницу важно, чтобы не навредить.

AHA-кислоты: работают на поверхности

AHA (альфагидроксикислоты), такие как гликолевая, молочная и яблочная, отшелушивают поверхностный слой кожи, стимулируют выработку коллагена и осветляют пигментацию. Они идеальны для:

сухой, обезвоженной кожи

борьбы с тусклым тоном

сглаживания мелких морщин

Но важно: AHA могут повышать чувствительность к солнцу, особенно при высокой концентрации.

BHA-кислоты: глубже и точечно

BHA — это бета-гидроксикислоты, и самая известная из них — салициловая. Она растворяется в жире, проникает в поры и очищает их изнутри, снимает воспаления и регулирует выработку себума. Подходит:

жирной и комбинированной коже

при акне и чёрных точках

для точечного применения

BHA действует мягче, и многие считают её «спасением» при проблемной коже.

Можно ли их сочетать?

Да, но с осторожностью. Лучше начинать с чередования: AHA — утром, BHA — вечером или через день. При чувствительной коже — выбирать одну из кислот и вводить её постепенно.

AHA — осветляет и омолаживает. BHA — очищает и борется с воспалениями. Главное — слушать свою кожу и помнить: кислоты — мощный инструмент, а не универсальное решение.