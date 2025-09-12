BHA против AHA: кислоты, которые изменят вашу кожу — но только если использовать правильно

Если вы хоть раз покупали кислотный тоник или пилинг, наверняка замечали аббревиатуры AHA и BHA на упаковке. Обе группы кислот помогают обновлять кожу, но делают это по-разному — и подходят разным типам кожи. Знать разницу важно, чтобы не навредить.
AHA (альфагидроксикислоты), такие как гликолевая, молочная и яблочная, отшелушивают поверхностный слой кожи, стимулируют выработку коллагена и осветляют пигментацию. Они идеальны для:
Но важно: AHA могут повышать чувствительность к солнцу, особенно при высокой концентрации.
BHA — это бета-гидроксикислоты, и самая известная из них — салициловая. Она растворяется в жире, проникает в поры и очищает их изнутри, снимает воспаления и регулирует выработку себума. Подходит:
BHA действует мягче, и многие считают её «спасением» при проблемной коже.
Да, но с осторожностью. Лучше начинать с чередования: AHA — утром, BHA — вечером или через день. При чувствительной коже — выбирать одну из кислот и вводить её постепенно.
AHA — осветляет и омолаживает. BHA — очищает и борется с воспалениями. Главное — слушать свою кожу и помнить: кислоты — мощный инструмент, а не универсальное решение.
