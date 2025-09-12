BHA против AHA: кислоты, которые изменят вашу кожу — но только если использовать правильно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хоть раз покупали кислотный тоник или пилинг, наверняка замечали аббревиатуры AHA и BHA на упаковке. Обе группы кислот помогают обновлять кожу, но делают это по-разному — и подходят разным типам кожи. Знать разницу важно, чтобы не навредить.

Девушка с ферментированной косметикой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ферментированной косметикой

AHA-кислоты: работают на поверхности

AHA (альфагидроксикислоты), такие как гликолевая, молочная и яблочная, отшелушивают поверхностный слой кожи, стимулируют выработку коллагена и осветляют пигментацию. Они идеальны для:

  • сухой, обезвоженной кожи
  • борьбы с тусклым тоном
  • сглаживания мелких морщин

Но важно: AHA могут повышать чувствительность к солнцу, особенно при высокой концентрации.

BHA-кислоты: глубже и точечно

BHA — это бета-гидроксикислоты, и самая известная из них — салициловая. Она растворяется в жире, проникает в поры и очищает их изнутри, снимает воспаления и регулирует выработку себума. Подходит:

  • жирной и комбинированной коже
  • при акне и чёрных точках
  • для точечного применения

BHA действует мягче, и многие считают её «спасением» при проблемной коже.

Можно ли их сочетать?

Да, но с осторожностью. Лучше начинать с чередования: AHA — утром, BHA — вечером или через день. При чувствительной коже — выбирать одну из кислот и вводить её постепенно.

AHA — осветляет и омолаживает. BHA — очищает и борется с воспалениями. Главное — слушать свою кожу и помнить: кислоты — мощный инструмент, а не универсальное решение.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
