Антивозрастной уход за шеей: какие компоненты действительно работают

Вы заботливо наносите сыворотку и крем на лицо, но шея остаётся без внимания? Увы, именно эта зона первой выдаёт возраст и образ жизни. Тонкая кожа с минимальным количеством сальных желёз требует деликатного, но регулярного ухода — и специальных средств, разработанных именно для неё.

Почему не подойдёт крем для лица?

Хотя кожа шеи и декольте похожа на кожу лица, она тоньше, суше и быстрее теряет тонус. Обычные кремы могут не справиться с поддержанием эластичности, особенно после 30. Специальные формулы для шеи содержат больше увлажняющих компонентов, пептидов, ретинола в мягких формах и лифтинг-комплексов, которые не перегружают кожу, но активно работают.

Что искать в составе?

Вот несколько «героев», которые действительно работают:

Пептиды — улучшают плотность кожи и укрепляют контур.

— улучшают плотность кожи и укрепляют контур. Ниацинамид — выравнивает тон и усиливает барьерную функцию.

— выравнивает тон и усиливает барьерную функцию. Гиалуроновая кислота — мощно увлажняет и уменьшает ощущение стянутости.

— мощно увлажняет и уменьшает ощущение стянутости. SPF — защита от ультрафиолета обязательна даже в пасмурные дни.

Как правильно использовать?

Наносите средство на шею и зону декольте вверх по массажным линиям.

Используйте небольшое количество, но регулярно — утром и вечером.

Не забывайте про ночной уход — он активнее восстанавливает кожу.

Уход — это не только крем

Сыворотки, маски и даже специальные патчи для зоны шеи становятся всё популярнее. Дополните уход массажем, лимфодренажными техниками или домашним микротоковым аппаратом — и результат вас приятно удивит.

Шея — это продолжение вашего лица. Дайте ей тот же уровень заботы — и кожа отблагодарит вас гладкостью, свежестью и отсутствием «кольцевых морщин».