Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животное, которое переворачивало землю тоннами — может ли оно всё ещё копать
Неожиданная смена курса: почему туристы покидают Южный берег Крыма
Подготовьте дом к осенним холодам: 6 хитростей уборки, которые нельзя игнорировать
TEWL: невидимый процесс, который сушит кожу изнутри
Зависть без границ: Катя Гордон и Лера Кудрявцевой утёрли нос Сергею Шнурову
Тест на подлинность: как дома отличить настоящий сыр от фальсификата — простой эксперимент
Регистратор: удобство против надёжности — дилемма, из-за которой ломают головы водители
Приземление как приключение: уникальный аэропорт, где шасси касается асфальта, а рядом мчатся авто
Простое правило дать отпор: обидчик пожалеет о сказанном

Антивозрастной уход за шеей: какие компоненты действительно работают

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботливо наносите сыворотку и крем на лицо, но шея остаётся без внимания? Увы, именно эта зона первой выдаёт возраст и образ жизни. Тонкая кожа с минимальным количеством сальных желёз требует деликатного, но регулярного ухода — и специальных средств, разработанных именно для неё.

Почему не подойдёт крем для лица?

Хотя кожа шеи и декольте похожа на кожу лица, она тоньше, суше и быстрее теряет тонус. Обычные кремы могут не справиться с поддержанием эластичности, особенно после 30. Специальные формулы для шеи содержат больше увлажняющих компонентов, пептидов, ретинола в мягких формах и лифтинг-комплексов, которые не перегружают кожу, но активно работают.

Что искать в составе?

Вот несколько «героев», которые действительно работают:

  • Пептиды — улучшают плотность кожи и укрепляют контур.
  • Ниацинамид — выравнивает тон и усиливает барьерную функцию.
  • Гиалуроновая кислота — мощно увлажняет и уменьшает ощущение стянутости.
  • SPF — защита от ультрафиолета обязательна даже в пасмурные дни.

Как правильно использовать?

  • Наносите средство на шею и зону декольте вверх по массажным линиям.
  • Используйте небольшое количество, но регулярно — утром и вечером.
  • Не забывайте про ночной уход — он активнее восстанавливает кожу.

Уход — это не только крем

Сыворотки, маски и даже специальные патчи для зоны шеи становятся всё популярнее. Дополните уход массажем, лимфодренажными техниками или домашним микротоковым аппаратом — и результат вас приятно удивит.

Шея — это продолжение вашего лица. Дайте ей тот же уровень заботы — и кожа отблагодарит вас гладкостью, свежестью и отсутствием «кольцевых морщин».

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
3,1 млрд из федерального бюджета — Петербург построит свой автохаб
Пугачёва о Волчек: почему режиссёр не повторила бы её путь из России
Эти 5 крошечных отверстий превращают дом в гостиницу для вредителей — вот как их запечатать навсегда
Маленький цилиндр против большого ремонта: как работает секретный механизм в двигателе
Секрет в соусе: как обычные тушеные помидоры превратить в кулинарный изыск
Возвращение в Москву: почему Киркоров таскает детей из Дубая в Россию и обратно
Ошибка большинства атлетов: какой темп эксцентрики работает против результата
Цветы могут сохранять яркость и свежесть дольше — важно знать всего один скрытый нюанс
Полная инструкция по обезвреживанию гиперактивной собаки: от питания до интеллектуальных игр
Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.