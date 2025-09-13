Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки выматывают тело, но именно потеря этого вещества опаснее всего
Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками
Обычные бутерброды устарели: эти сырные вафли сделают ваш завтрак по-настоящему особенным
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил

Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Домашняя укладка с феном — это не просто "быстро подсушить волосы". От того, насколько правильно ты соблюдаешь базовые правила, зависит здоровье локонов, их блеск и форма причёски. Многие совершают одинаковые ошибки, хотя избежать их проще простого.

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

Правило №1: подбери правильную расчёску

Фен работает в паре с брашингом или скелетной щёткой — и от этого тандема зависит результат.

  • Для тонких и средних волос лучше всего подходит круглая щётка из натуральной щетины: она помогает выпрямлять пряди и создавать объём.

  • Жёсткие или кудрявые волосы дисциплинирует брашинг с металлической основой или комбинированной щетиной.

  • Для прикорневого объёма выручит "скелетная" расчёска: подними ей корни и направь поток фена под прядь.

Правило №2: не суши слишком мокрые и не откладывай до сухости

Если сушить волосы сразу после душа — они перегружаются влагой и становятся уязвимыми к повреждениям. Но и ждать почти полного высыхания — ошибка: локоны зафиксируют естественную форму, и изменить её будет сложно.
Оптимальный вариант: начинать укладку, когда волосы подсушены на 60-80%.

Правило №3: используй термозащиту

Это не маркетинг, а необходимость. Средства с термозащитой создают невидимую плёнку, которая снижает вред горячего воздуха и удерживает влагу внутри стержня волоса. Без неё даже самые дорогие маски и сыворотки не спасут локоны от пересушивания.

Правило №4: насадки — твои лучшие друзья

Игнорировать насадки для фена — значит лишать себя половины возможностей прибора.

  • Узкая насадка концентрирует поток на отдельных прядях, позволяя аккуратно прорабатывать их, не растрёпывая остальные.

  • Диффузор незаменим для волнистых и кудрявых волос: он придаёт прикорневой объём и подчёркивает завиток. Чтобы добиться эффекта, суши голову вниз, поднося диффузор перпендикулярно и обрабатывая небольшие пряди.

Золотой бонус: секрет салонного блеска

В конце укладки переключи фен на холодный режим и пройди по длине. Холодный воздух "закрывает" кутикулу, делает волосы более гладкими и усиливает блеск.

Эти четыре простых шага превращают обычную сушку в настоящую процедуру красоты, которая бережёт здоровье волос и помогает создавать укладки, достойные салона.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета
Результаты пропадают, усталость растёт — всему виной тайный процесс в организме
Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.