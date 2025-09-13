Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

В моде есть тонкая грань между смелым экспериментом и полным провалом. Фактуры могут подчеркнуть достоинства образа, но при неудачном сочетании — лишить его стиля и сделать даже дорогие вещи дешевыми на вид. Разберём главные табу и правила, которые помогут сохранить гармонию.

Осенняя шуба
Осенняя шуба

Бархат и трикотаж — конфликт торжественности и уюта

Бархат ассоциируется с парадными выходами, трикотаж — с домашним комфортом. Вместе они создают визуальный диссонанс: образ не может определиться, быть ли ему праздничным или повседневным.

  • Что выбрать вместо: бархат прекрасно смотрится с атласом, кружевом, шёлком и лёгкой шерстью.

Блёстки и мех — эффект "новогодней ёлки"

Каждая из этих фактур сама по себе привлекает максимум внимания. Вместе же они превращают образ в чрезмерно яркий и перегруженный. Такое сочетание уместно разве что для костюмированной вечеринки.

  • Правильный приём: оставь блёстки или мех как единственный акцент, а остальное сделай спокойным.

Деним и атлас — разные "социальные классы"

Джинсы пришли из рабочей одежды, атлас — с красных дорожек. В паре они создают ощущение случайности и дисгармонии. Даже дорогие вещи начинают выглядеть дёшево.

  • Альтернатива: к атласу лучше подобрать кожу, хлопок или льняные брюки.

Вельвет и синтетика — спор "дорого" и "дёшево"

Вельвет изначально считался тканью аристократии. В паре с синтетикой он теряет свой шарм и выглядит чужеродно.

  • Гармоничные партнёры: шерсть, кашемир, хлопок, замша.

Твид и стрейч — традиция против спортивности

Твид — символ английской классики. Стрейчевые ткани слишком легкомысленны и динамичны для такой "строгой персоны". Вместе они дают эффект несоответствия.

  • Подходящие материалы: классическая шерсть, тонкий кашемир, плотный хлопок.

Золотые правила сочетания фактур

  1. В образе не должно быть более трёх разных фактур одновременно.

  2. Перед выходом оценивай сочетания в зеркале в полный рост.

  3. Если кажется, что "слишком" — значит, это так и есть.

  4. Исключения возможны, но только при безупречном чувстве стиля и уверенности.

  5. Гармония важнее смелости: лучше подчеркнуть одну фактуру, чем перегрузить весь образ.

Эксперименты в одежде — это свобода и самовыражение. Но знание табу помогает удержать баланс и не скатиться в китч. Используй эти правила как основу, а уже потом пробуй нарушать их осознанно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
