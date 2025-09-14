Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм

3:00
Моя семья » Красота и стиль

Эйфория от первых килограммов, ушедших на диете, часто сменяется разочарованием: вы все так же строго соблюдаете режим, а вес замирает. Это явление, известное как "эффект плато", — не признак слабой силы воли, а естественная биологическая реакция организма на стресс. Почему это происходит и как преодолеть застой, объясняют эксперты в области диетологии.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Защитный механизм: почему тело сопротивляется похудению

Когда организм ощущает длительный дефицит калорий, он включает режим экономии энергии, или адаптивный термогенез. Это механизм выживания, отточенный эволюцией: тело воспринимает диету как угрозу голода и начинает тратить калории более экономно.

  • Снижается расход энергии в состоянии покоя. Меньшей массе тела нужно меньше "топлива" для базовых функций.
  • Замедляются клеточные процессы и выработка тепла. Организм делает все движения более эффективными, чтобы сохранить энергию.
  • Меняется гормональный фон. Уровень лептина (гормона сытости) падает, а уровень грелина (гормона голода) растет. В результате аппетит усиливается, а чувство насыщения приходит медленнее.

"Важно понимать, что метаболизм не "ломается" — он отлично адаптируется к новым условиям. Паника при виде остановившегося веса только усугубляет стресс, что мешает прогрессу", — отмечают диетологи, на которых ссылается jenata.blitz.bg.

Как преодолеть плато: стратегии от экспертов

Смириться с остановкой веса — не выход. Вместо этого можно обмануть защитные механизмы организма с помощью грамотных стратегий.

  1. Откажитесь от экстремального дефицита. Резкое урезание калорий — мощный сигнал тревоги для организма. Гораздо эффективнее постепенное снижение калорийности.
  2. Добавьте силовые тренировки. Мышцы — главные "потребители" энергии в состоянии покоя. Сохранение и наращивание мышечной массы помогает поддерживать высокий уровень метаболизма.
  3. Сделайте акцент на белке. Белок обладает высоким термическим эффектом (на его переваривание тратится больше калорий) и помогает сохранить мышцы при дефиците энергии.
  4. Используйте "диетические рефиды". Периодическое кратковременное увеличение калорийности (например, на 1-2 дня) помогает "обмануть" организм, временно повысив уровень лептина и дав сигнал, что голодные времена закончились. Это помогает подстегнуть метаболизм.

Остановка веса — не провал, а доказательство того, что ваше тело работает правильно и защищает вас. Ключ к успешному похудению лежит не в ужесточении диеты, а в гибком подходе, уважении к своей биологии и стратегическом планировании рациона и тренировок.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.