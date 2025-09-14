Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм

Эйфория от первых килограммов, ушедших на диете, часто сменяется разочарованием: вы все так же строго соблюдаете режим, а вес замирает. Это явление, известное как "эффект плато", — не признак слабой силы воли, а естественная биологическая реакция организма на стресс. Почему это происходит и как преодолеть застой, объясняют эксперты в области диетологии.
Когда организм ощущает длительный дефицит калорий, он включает режим экономии энергии, или адаптивный термогенез. Это механизм выживания, отточенный эволюцией: тело воспринимает диету как угрозу голода и начинает тратить калории более экономно.
"Важно понимать, что метаболизм не "ломается" — он отлично адаптируется к новым условиям. Паника при виде остановившегося веса только усугубляет стресс, что мешает прогрессу", — отмечают диетологи, на которых ссылается jenata.blitz.bg.
Смириться с остановкой веса — не выход. Вместо этого можно обмануть защитные механизмы организма с помощью грамотных стратегий.
Остановка веса — не провал, а доказательство того, что ваше тело работает правильно и защищает вас. Ключ к успешному похудению лежит не в ужесточении диеты, а в гибком подходе, уважении к своей биологии и стратегическом планировании рациона и тренировок.
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
