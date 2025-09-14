Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку

Парфюмерия способна не только поднять настроение, но и навредить здоровью, если в ее составе есть опасные компоненты. На что стоит обращать внимание при выборе аромата, чтобы избежать рисков, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Опасные компоненты в парфюмерии: на что смотреть в составе

Эксперт выделил несколько групп веществ, наличие которых в составе должно насторожить потребителя, пишет Газета.Ru.

1. Фталаты

Чаще всего в качестве фиксатора аромата используется диэтилфталат (DEP). Он замедляет испарение летучих компонентов, делая парфюм стойким.

В чем риск: При систематическом воздействии и превышении допустимых концентраций фталаты могут нарушить работу эндокринной системы.

2. Запрещенные синтетические мускусы

Речь идет о таких веществах, как Musk Ketone и Musk Xylene.

В чем риск: Эти соединения запрещены к использованию из-за способности накапливаться в организме и потенциальной токсичности.

3. Аллергены

К распространенным потенциальным аллергенам в парфюмерии относятся:

Гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal)

Коричный спирт (Cinnamyl Alcohol)

Гексилциннамаль (Hexyl Cinnamal)

Линалоол (Linalool)

Людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергии стоит избегать средств с такими компонентами.

Как обезопасить себя: советы эксперта

Андрей Дорохов дает следующие рекомендации:

Покупайте только у официальных дистрибьюторов. Это главная гарантия того, что вы приобретаете оригинальный продукт с соблюдением всех норм безопасности. Внимательно изучайте состав. Особенно если у вас чувствительная кожа.

Избегайте просроченной парфюмерии. Неправильное хранение приводит к окислению компонентов и образованию новых соединений, способных вызвать раздражение. Не используйте духи с изменившимся цветом или непривычным запахом. Не игнорируйте "тревожные" запахи. Резкий, дешевый спиртовой запах — верный признак низкокачественного или поддельного продукта.

Осознанный подход к выбору парфюмерии, внимательное чтение состава и покупка в проверенных местах помогут наслаждаться любимым ароматом без вреда для здоровья.

Уточнения

