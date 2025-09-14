Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Парфюмерия способна не только поднять настроение, но и навредить здоровью, если в ее составе есть опасные компоненты. На что стоит обращать внимание при выборе аромата, чтобы избежать рисков, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Опасные компоненты в парфюмерии: на что смотреть в составе

Эксперт выделил несколько групп веществ, наличие которых в составе должно насторожить потребителя, пишет Газета.Ru.

1. Фталаты

Чаще всего в качестве фиксатора аромата используется диэтилфталат (DEP). Он замедляет испарение летучих компонентов, делая парфюм стойким.

  • В чем риск: При систематическом воздействии и превышении допустимых концентраций фталаты могут нарушить работу эндокринной системы.
  • Как распознать: В качественной парфюмерии их концентрация строго нормирована. Однако в подделках она часто превышена. Сам по себе DEP не пахнет, но признаком фальсификата может служить резкий, неприятный химический или спиртовой запах, который не исчезает после высыхания.

2. Запрещенные синтетические мускусы

Речь идет о таких веществах, как Musk Ketone и Musk Xylene.

  • В чем риск: Эти соединения запрещены к использованию из-за способности накапливаться в организме и потенциальной токсичности.
  • Как распознать: Их наличие в составе — прямой признак нелегального или контрафактного продукта.

3. Аллергены

К распространенным потенциальным аллергенам в парфюмерии относятся:

  • Гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal)
  • Коричный спирт (Cinnamyl Alcohol)
  • Гексилциннамаль (Hexyl Cinnamal)
  • Линалоол (Linalool)

Людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергии стоит избегать средств с такими компонентами.

Как обезопасить себя: советы эксперта

Андрей Дорохов дает следующие рекомендации:

  1. Покупайте только у официальных дистрибьюторов. Это главная гарантия того, что вы приобретаете оригинальный продукт с соблюдением всех норм безопасности.
  2. Внимательно изучайте состав. Особенно если у вас чувствительная кожа.
    Избегайте просроченной парфюмерии. Неправильное хранение приводит к окислению компонентов и образованию новых соединений, способных вызвать раздражение. Не используйте духи с изменившимся цветом или непривычным запахом.
  3. Не игнорируйте "тревожные" запахи. Резкий, дешевый спиртовой запах — верный признак низкокачественного или поддельного продукта.

Осознанный подход к выбору парфюмерии, внимательное чтение состава и покупка в проверенных местах помогут наслаждаться любимым ароматом без вреда для здоровья.

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

