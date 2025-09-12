Шевелюра — барометр здоровья: выпадение останавливается там, где его меньше всего ждут

Волосы после 40 действительно становятся своеобразным индикатором состояния организма. Замедление обмена веществ, изменения гормонального фона, накопившиеся дефициты и хронический стресс влияют на густоту и рост. Но хорошие новости в том, что при грамотном подходе ситуацию можно заметно улучшить.

Гормональные изменения

После сорока уровень эстрогенов постепенно снижается, а относительное влияние андрогенов усиливается. Это естественный процесс, который делает фазу активного роста волос короче. Шевелюра кажется менее густой, а длина набирается медленнее.

"Поддержать ситуацию можно очень приземленно: наладить режим сна, добавить в рацион полноценный белок ежедневно и чаще выбирать противовоспалительные продукты вроде жирной рыбы, зелени, оливкового масла и ягод", — пояснила нутрициолог Элина Королева.

Такое питание помогает мягко балансировать гормональный фон и снижать воспаление кожи головы. Дополнительно могут быть полезны соевые продукты и льняное семя (если нет противопоказаний).

Дефициты питательных веществ

Волосы на 95% состоят из кератина, а для его синтеза нужны аминокислоты, железо, витамин D, B12 и цинк. После 40 лет часто выявляют "тихие" дефициты, особенно по ферритину. При этом волосы начинают выпадать равномерно.

Что стоит делать:

добавлять белок в каждый прием пищи;

2 раза в неделю есть красное мясо или печень;

сочетать железо из бобовых и семян с продуктами, богатыми витамином C;

не запивать еду чаем или кофе.

Важно: витамины и минералы лучше принимать только после анализов.

Нарушения пищеварения

Даже при правильном питании организм может плохо усваивать нутриенты. Причины: низкая кислотность желудка, слабая работа поджелудочной или дисбаланс микробиоты.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется:

уменьшить количество сахара и алкоголя;

вернуться к цельным и простым блюдам;

наладить регулярность приемов пищи;

поддерживать микробиоту ферментированными продуктами (кефир, йогурт, квашеные овощи) и клетчаткой.

Хронический стресс и недосып

Высокий уровень кортизола из-за стресса и нехватки сна ухудшает кровоток в коже головы и переводит часть фолликулов в "спящий" режим. В результате выпадение усиливается спустя 2-3 месяца после тяжелых событий.

Что поможет:

регулярный сон по 7,5-8 часов;

вечерние ритуалы — душ, растяжка, расслабление;

ограничение кофеина после обеда;

продукты-антистресс: рыба с зеленью, овсянка с йогуртом, горький шоколад с орехами;

магний вечером (по согласованию с врачом).

Щитовидная железа и обмен веществ

После сорока часто проявляются инсулинорезистентность и сбои в работе щитовидки. И гипо-, и гиперфункция почти всегда отражаются на состоянии волос.

Если появились резкая усталость, изменение веса, зябкость, сухость кожи, отеки или учащенное сердцебиение, необходимо пройти обследование и корректировать первопричину.

Причины выпадения волос после 40

Причина Как проявляется Что делать Гормональные сдвиги Укорочение фазы роста, редеющая шевелюра Белок, противовоспалительная диета, консультация врача Дефициты нутриентов Равномерное выпадение волос Белок, мясо, железо + витамин C, витамины по анализам Проблемы с пищеварением Слабое усвоение питательных веществ Цельные продукты, пробиотики, клетчатка Стресс и недосып Усиленное выпадение через 2-3 месяца Сон, антистресс-ритуалы, магний Щитовидная железа Выпадение + усталость, сухость кожи Анализы, лечение у эндокринолога Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: Игнорировать белок в рационе.

Последствие: Волосы становятся тонкими и ломкими, рост замедляется.

Альтернатива: Включать в каждый прием пищи яйца, рыбу, мясо, бобовые. Ошибка: Постоянно перекусывать сладким и мучным.

Последствие: Скачки сахара и инсулина, воспаление кожи головы, выпадение волос.

Альтернатива: Полноценные приемы пищи с медленными углеводами, овощами и белком. Ошибка: Мыть волосы слишком горячей водой и агрессивными шампунями.

Последствие: Пересушивание кожи головы, ломкость и усиленное выпадение.

Альтернатива: Теплая вода, мягкие бессульфатные шампуни и кондиционеры. Интересные факты В среднем у человека около 100 000–150 000 волос, и каждый день в норме выпадает до 100. После 40 лет этот показатель может увеличиваться, но при правильном уходе возвращается к норме. Фаза роста волос (анаген) длится 2–6 лет, но с возрастом она укорачивается — именно поэтому волосы медленнее отрастают после стрижки. Стресс влияет не только на выпадение, но и на цвет: резкие переживания могут ускорить появление седины. Масляные массажи кожи головы (например, с кокосовым или касторовым маслом) помогают улучшить микроциркуляцию и доставку питательных веществ к фолликулам.