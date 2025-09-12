Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания

Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным

0:32
Моя семья » Красота и стиль

Снятие гель-лака после долгих лет носки часто оборачивается неприятным открытием: ногти становятся тонкими, ломкими и уязвимыми. Но это не приговор — современные методы восстановления позволяют буквально вернуть жизнь ногтевой пластине. Один из самых эффективных и востребованных сегодня способов — система IBX, которая используется как в салонах, так и дома.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти страдают

Ногтевая пластина может истончаться по многим причинам. Это не только частое покрытие гель-лаком и неправильное снятие, но и банальный дефицит витаминов, нехватка влаги в организме или контакт с агрессивной бытовой химией. Даже привычка мыть посуду без перчаток со временем делает ногти мягкими и подверженными расслаиванию.

В итоге ногти теряют прочность, начинают ломаться, а их поверхность покрывается микротрещинами. В таких случаях косметические масла и обычные укрепляющие лаки дают лишь временный эффект. Для глубокой "реанимации" нужна более серьезная система.

Что такое IBX

IBX — инновационная разработка бренда CND, которая произвела настоящий прорыв в уходе за ногтями. В отличие от большинства средств, создающих пленку только на поверхности, IBX работает изнутри, проникая в структуру ногтя и укрепляя его слои.

Суть метода в том, что средство образует полимерную сеть внутри пластины. Эта "внутренняя броня" скрепляет поврежденные участки и одновременно стимулирует рост здоровых ногтей. Важно и то, что IBX не делает ногти жесткими, как препараты с формальдегидом, а наоборот — сохраняет их гибкость.

Как устроена система

В программу входят два ключевых продукта:

  1. IBX Repair - жидкое средство для быстрой коррекции трещин, сколов и ямок. Оно наносится тонким слоем и заполняет повреждения, уплотняя верхние слои.

  2. IBX Strengthen - более плотная формула, которая формирует глубокую полимерную сетку внутри пластины и удерживает влагу. Именно она отвечает за долгосрочную прочность ногтя.

Эти средства могут использоваться как в паре, так и отдельно, в зависимости от состояния ногтей.

Как проходит процедура

Для того чтобы IBX сработал, потребуется не только сами средства, но и правильное оборудование. Главный помощник здесь — УФ- или LED-лампа.

Пошагово процесс выглядит так:

  1. Ногти должны быть сухими и чистыми.

  2. На пластину наносят IBX Repair.

  3. Легкий прогрев под обычной лампой накаливания фиксирует состав.

  4. Излишки снимают, а затем проводится полимеризация в лампе.

  5. Наносят IBX Strengthen и повторяют этапы нагрева и закрепления.

  6. Для максимального эффекта средство можно нанести еще раз.

Весь процесс занимает не более 30-40 минут, но результат сохраняется надолго.

Кому подходит IBX

Эта система универсальна. Ее используют для:

  • истонченных ногтей после гель-лака или наращивания;
  • устранения трещин, сколов и расслоений;
  • профилактики ломкости при регулярном маникюре;
  • защиты натуральной пластины перед нанесением гель-лака.

То есть IBX одинаково полезен и тем, кто планирует восстановление, и тем, кто хочет продолжать носить покрытие без риска испортить ногти.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Укрепление изнутри, а не только снаружи Требуется лампа для полимеризации
Подходит для всех типов ногтей Стоимость выше, чем у обычных лаков
Можно применять и дома, и в салоне Процедура занимает больше времени
Дает долгосрочный эффект Нужна регулярность применения

Сравнение с другими методами

Метод Длительность эффекта Влияние на ногти
Масла и кремы Кратковременный Поверхностное увлажнение
Укрепляющие лаки Несколько дней Формируют пленку, но не лечат
Японский маникюр 2–3 недели Питает и полирует, без глубокого восстановления
IBX 3–4 недели Восстановление и защита изнутри

Советы шаг за шагом

  1. Перед процедурой снимай старое покрытие полностью.

  2. Используй лампу мощностью не менее 36 Вт для УФ или любую LED.

  3. Делай процедуру курсом — минимум 4–5 раз, с интервалом в 2–3 недели.

  4. Для усиления эффекта сочетай IBX с маслами и перчатками при уборке.

  5. Поддерживай баланс витаминов и влаги в организме.

Мифы и правда

  • Миф: IBX работает только в салоне.
    Правда: при наличии лампы и средств можно провести процедуру дома.
  • Миф: IBX заменяет уход маслами.
    Правда: это разные методы, которые лучше совмещать.
  • Миф: IBX моментально решает все проблемы.
    Правда: заметный эффект появляется после курса процедур.

FAQ

Можно ли наносить IBX под гель-лак?
Да, это один из главных способов применения, он защищает ноготь от повреждений.

Сколько стоит процедура?
В салоне цена колеблется от 1000 до 2500 рублей, набор для дома обойдется дешевле.

Как часто нужно повторять IBX?
В среднем — раз в 2–3 недели, в зависимости от состояния ногтей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование гель-лака без укрепления.
Последствие: истончение и ломкость пластины.
Альтернатива: база IBX под покрытие.

Ошибка: снятие лака металлическими инструментами.
Последствие: расслоение и трещины.
Альтернатива: мягкие жидкости и спонжи.

Ошибка: игнорировать перчатки при уборке.
Последствие: контакт с химией и слабость ногтей.
Альтернатива: резиновые перчатки и питательный крем после уборки.

А что если…

Если ногти не реагируют на процедуры и продолжают ломаться, стоит проверить здоровье у дерматолога или трихолога. Иногда ломкость сигнализирует о недостатке кальция, железа или проблемах с обменом веществ.

Интересные факты

  1. IBX — первая система ухода, которая работает изнутри ногтя.

  2. Средство подходит даже мужчинам, чьи ногти часто страдают от механических нагрузок.

  3. Эффект от курса может сохраняться до полугода при правильном уходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.