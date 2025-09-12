Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным

Снятие гель-лака после долгих лет носки часто оборачивается неприятным открытием: ногти становятся тонкими, ломкими и уязвимыми. Но это не приговор — современные методы восстановления позволяют буквально вернуть жизнь ногтевой пластине. Один из самых эффективных и востребованных сегодня способов — система IBX, которая используется как в салонах, так и дома.
Ногтевая пластина может истончаться по многим причинам. Это не только частое покрытие гель-лаком и неправильное снятие, но и банальный дефицит витаминов, нехватка влаги в организме или контакт с агрессивной бытовой химией. Даже привычка мыть посуду без перчаток со временем делает ногти мягкими и подверженными расслаиванию.
В итоге ногти теряют прочность, начинают ломаться, а их поверхность покрывается микротрещинами. В таких случаях косметические масла и обычные укрепляющие лаки дают лишь временный эффект. Для глубокой "реанимации" нужна более серьезная система.
IBX — инновационная разработка бренда CND, которая произвела настоящий прорыв в уходе за ногтями. В отличие от большинства средств, создающих пленку только на поверхности, IBX работает изнутри, проникая в структуру ногтя и укрепляя его слои.
Суть метода в том, что средство образует полимерную сеть внутри пластины. Эта "внутренняя броня" скрепляет поврежденные участки и одновременно стимулирует рост здоровых ногтей. Важно и то, что IBX не делает ногти жесткими, как препараты с формальдегидом, а наоборот — сохраняет их гибкость.
В программу входят два ключевых продукта:
IBX Repair - жидкое средство для быстрой коррекции трещин, сколов и ямок. Оно наносится тонким слоем и заполняет повреждения, уплотняя верхние слои.
IBX Strengthen - более плотная формула, которая формирует глубокую полимерную сетку внутри пластины и удерживает влагу. Именно она отвечает за долгосрочную прочность ногтя.
Эти средства могут использоваться как в паре, так и отдельно, в зависимости от состояния ногтей.
Для того чтобы IBX сработал, потребуется не только сами средства, но и правильное оборудование. Главный помощник здесь — УФ- или LED-лампа.
Пошагово процесс выглядит так:
Ногти должны быть сухими и чистыми.
На пластину наносят IBX Repair.
Легкий прогрев под обычной лампой накаливания фиксирует состав.
Излишки снимают, а затем проводится полимеризация в лампе.
Наносят IBX Strengthen и повторяют этапы нагрева и закрепления.
Для максимального эффекта средство можно нанести еще раз.
Весь процесс занимает не более 30-40 минут, но результат сохраняется надолго.
Эта система универсальна. Ее используют для:
То есть IBX одинаково полезен и тем, кто планирует восстановление, и тем, кто хочет продолжать носить покрытие без риска испортить ногти.
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление изнутри, а не только снаружи
|Требуется лампа для полимеризации
|Подходит для всех типов ногтей
|Стоимость выше, чем у обычных лаков
|Можно применять и дома, и в салоне
|Процедура занимает больше времени
|Дает долгосрочный эффект
|Нужна регулярность применения
|Метод
|Длительность эффекта
|Влияние на ногти
|Масла и кремы
|Кратковременный
|Поверхностное увлажнение
|Укрепляющие лаки
|Несколько дней
|Формируют пленку, но не лечат
|Японский маникюр
|2–3 недели
|Питает и полирует, без глубокого восстановления
|IBX
|3–4 недели
|Восстановление и защита изнутри
Перед процедурой снимай старое покрытие полностью.
Используй лампу мощностью не менее 36 Вт для УФ или любую LED.
Делай процедуру курсом — минимум 4–5 раз, с интервалом в 2–3 недели.
Для усиления эффекта сочетай IBX с маслами и перчатками при уборке.
Поддерживай баланс витаминов и влаги в организме.
Можно ли наносить IBX под гель-лак?
Да, это один из главных способов применения, он защищает ноготь от повреждений.
Сколько стоит процедура?
В салоне цена колеблется от 1000 до 2500 рублей, набор для дома обойдется дешевле.
Как часто нужно повторять IBX?
В среднем — раз в 2–3 недели, в зависимости от состояния ногтей.
Ошибка: использование гель-лака без укрепления.
Последствие: истончение и ломкость пластины.
Альтернатива: база IBX под покрытие.
Ошибка: снятие лака металлическими инструментами.
Последствие: расслоение и трещины.
Альтернатива: мягкие жидкости и спонжи.
Ошибка: игнорировать перчатки при уборке.
Последствие: контакт с химией и слабость ногтей.
Альтернатива: резиновые перчатки и питательный крем после уборки.
Если ногти не реагируют на процедуры и продолжают ломаться, стоит проверить здоровье у дерматолога или трихолога. Иногда ломкость сигнализирует о недостатке кальция, железа или проблемах с обменом веществ.
Средство подходит даже мужчинам, чьи ногти часто страдают от механических нагрузок.
Эффект от курса может сохраняться до полугода при правильном уходе.
