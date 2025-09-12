Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным

Снятие гель-лака после долгих лет носки часто оборачивается неприятным открытием: ногти становятся тонкими, ломкими и уязвимыми. Но это не приговор — современные методы восстановления позволяют буквально вернуть жизнь ногтевой пластине. Один из самых эффективных и востребованных сегодня способов — система IBX, которая используется как в салонах, так и дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти страдают

Ногтевая пластина может истончаться по многим причинам. Это не только частое покрытие гель-лаком и неправильное снятие, но и банальный дефицит витаминов, нехватка влаги в организме или контакт с агрессивной бытовой химией. Даже привычка мыть посуду без перчаток со временем делает ногти мягкими и подверженными расслаиванию.

В итоге ногти теряют прочность, начинают ломаться, а их поверхность покрывается микротрещинами. В таких случаях косметические масла и обычные укрепляющие лаки дают лишь временный эффект. Для глубокой "реанимации" нужна более серьезная система.

Что такое IBX

IBX — инновационная разработка бренда CND, которая произвела настоящий прорыв в уходе за ногтями. В отличие от большинства средств, создающих пленку только на поверхности, IBX работает изнутри, проникая в структуру ногтя и укрепляя его слои.

Суть метода в том, что средство образует полимерную сеть внутри пластины. Эта "внутренняя броня" скрепляет поврежденные участки и одновременно стимулирует рост здоровых ногтей. Важно и то, что IBX не делает ногти жесткими, как препараты с формальдегидом, а наоборот — сохраняет их гибкость.

Как устроена система

В программу входят два ключевых продукта:

IBX Repair - жидкое средство для быстрой коррекции трещин, сколов и ямок. Оно наносится тонким слоем и заполняет повреждения, уплотняя верхние слои. IBX Strengthen - более плотная формула, которая формирует глубокую полимерную сетку внутри пластины и удерживает влагу. Именно она отвечает за долгосрочную прочность ногтя.

Эти средства могут использоваться как в паре, так и отдельно, в зависимости от состояния ногтей.

Как проходит процедура

Для того чтобы IBX сработал, потребуется не только сами средства, но и правильное оборудование. Главный помощник здесь — УФ- или LED-лампа.

Пошагово процесс выглядит так:

Ногти должны быть сухими и чистыми. На пластину наносят IBX Repair. Легкий прогрев под обычной лампой накаливания фиксирует состав. Излишки снимают, а затем проводится полимеризация в лампе. Наносят IBX Strengthen и повторяют этапы нагрева и закрепления. Для максимального эффекта средство можно нанести еще раз.

Весь процесс занимает не более 30-40 минут, но результат сохраняется надолго.

Кому подходит IBX

Эта система универсальна. Ее используют для:

истонченных ногтей после гель-лака или наращивания;

устранения трещин, сколов и расслоений;

профилактики ломкости при регулярном маникюре;

защиты натуральной пластины перед нанесением гель-лака.

То есть IBX одинаково полезен и тем, кто планирует восстановление, и тем, кто хочет продолжать носить покрытие без риска испортить ногти.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Укрепление изнутри, а не только снаружи Требуется лампа для полимеризации Подходит для всех типов ногтей Стоимость выше, чем у обычных лаков Можно применять и дома, и в салоне Процедура занимает больше времени Дает долгосрочный эффект Нужна регулярность применения Сравнение с другими методами Метод Длительность эффекта Влияние на ногти Масла и кремы Кратковременный Поверхностное увлажнение Укрепляющие лаки Несколько дней Формируют пленку, но не лечат Японский маникюр 2–3 недели Питает и полирует, без глубокого восстановления IBX 3–4 недели Восстановление и защита изнутри Советы шаг за шагом Перед процедурой снимай старое покрытие полностью. Используй лампу мощностью не менее 36 Вт для УФ или любую LED. Делай процедуру курсом — минимум 4–5 раз, с интервалом в 2–3 недели. Для усиления эффекта сочетай IBX с маслами и перчатками при уборке. Поддерживай баланс витаминов и влаги в организме. Мифы и правда Миф: IBX работает только в салоне.

Правда: при наличии лампы и средств можно провести процедуру дома.

Правда: при наличии лампы и средств можно провести процедуру дома. Миф: IBX заменяет уход маслами.

Правда: это разные методы, которые лучше совмещать.

Правда: это разные методы, которые лучше совмещать. Миф: IBX моментально решает все проблемы.

Правда: заметный эффект появляется после курса процедур. FAQ Можно ли наносить IBX под гель-лак?

Да, это один из главных способов применения, он защищает ноготь от повреждений. Сколько стоит процедура?

В салоне цена колеблется от 1000 до 2500 рублей, набор для дома обойдется дешевле. Как часто нужно повторять IBX?

В среднем — раз в 2–3 недели, в зависимости от состояния ногтей. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: использование гель-лака без укрепления.

Последствие: истончение и ломкость пластины.

Альтернатива: база IBX под покрытие. Ошибка: снятие лака металлическими инструментами.

Последствие: расслоение и трещины.

Альтернатива: мягкие жидкости и спонжи. Ошибка: игнорировать перчатки при уборке.

Последствие: контакт с химией и слабость ногтей.

Альтернатива: резиновые перчатки и питательный крем после уборки. А что если… Если ногти не реагируют на процедуры и продолжают ломаться, стоит проверить здоровье у дерматолога или трихолога. Иногда ломкость сигнализирует о недостатке кальция, железа или проблемах с обменом веществ. Интересные факты IBX — первая система ухода, которая работает изнутри ногтя. Средство подходит даже мужчинам, чьи ногти часто страдают от механических нагрузок. Эффект от курса может сохраняться до полугода при правильном уходе.