Осень предала бордо: новый оттенок ворвался в моду

Каждый сезон диктует свои правила, и цвета играют в этом ключевую роль. Если раньше бордо считался символом осени — насыщенный, драматичный и благородный — то теперь он уступает место неожиданному фавориту. На модный пьедестал поднялся пудровый розовый: нежный, утончённый и при этом универсальный оттенок, который обещает стать главным акцентом ближайших месяцев.
Этот цвет ломает привычные стереотипы. Если бордо создавал атмосферу силы, страсти и даже драматизма, то пудровый розовый дарит образам лёгкость и свежесть. Он напоминает утренний румянец или тонкую вуаль, которая смягчает даже строгий костюм.
Пудровый розовый — настоящий хамелеон. Он прекрасно дружит с базовыми оттенками: серым, бежевым, кремовым, молочным. В тандеме с глубоким зелёным или графитовым он становится смелым и выразительным.
Есть и тонкости. Если переборщить с аксессуарами того же тона, образ рискует "раствориться". А вот в паре с ярко-красным или оранжевым пудровый розовый может потерять свою утончённость.
