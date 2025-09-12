Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей

Считаете, что жиры — враги фигуры? Возможно. Но для вашей кожи они — настоящие герои. Удаляя их из рациона, вы рискуете лишить лицо не только естественного сияния, но и защитного щита. Недостаток жиров сказывается не только на общем самочувствии, но и отражается в зеркале.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка без макияжа
Что происходит с кожей без жиров?
Сухость и шелушение. Без достаточного количества липидов кожа теряет влагу. Даже самый дорогой крем не спасёт, если питание бедное жирами.
Повреждённый барьер. Жиры — основа гидролипидной мантии. При дефиците кожа становится уязвимой к агрессии окружающей среды.
Тусклый цвет лица. Кожа теряет эластичность, становится серой, появляются микротрещины и воспаления.
Повышенная чувствительность. Недостаток жирных кислот может провоцировать зуд, покраснение и раздражения.
Где взять "правильные" жиры?
Чтобы не навредить ни коже, ни фигуре, выбирайте жиры с умом:
Омега-3 и омега-6: лосось, скумбрия, семена чиа, льняное масло
Мононенасыщенные: авокадо, оливковое масло, орехи
Фосфолипиды и церамиды: они есть как в продуктах (яйца, печень), так и в косметике
Советы beauty-нутрициолога
Добавьте в рацион минимум 20–30 г полезных жиров в день.
Избегайте "нулевых" йогуртов и обезжиренного молока — они не насыщают кожу.
Пейте воду — жиры удерживают влагу, но только если она есть.
Красота действительно идёт изнутри, и без жиров кожа теряет своё "топливо". Забудьте о крайностях — сбалансированное питание + качественный уход = сияющее отражение в зеркале.