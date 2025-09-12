Персиковый цвет — универсальное решение для стильного макияжа и образа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Если вам кажется, что нейтральный — это только серый, бежевый и хаки, готовьтесь к модному перевороту. Персиковый оттенок стал тем самым "новым нюдом", который смотрится освежающе, женственно и подходит всем. Он больше не считается розовым братом абрикоса — теперь это самостоятельная сила.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Почему персиковый — идеальный "нейтрал"?

Теплый, но не агрессивный. Он делает кожу визуально более свежей и здоровой, особенно в макияже.

Гармонирует с любым подтоном. Холодный, тёплый, нейтральный — персиковый всегда найдёт свой вариант.

Идеален для любого сезона. Весной он романтичный, летом — сочный, осенью — бархатный, зимой — уютный.

Где и как его использовать?

  • В макияже: персиковые румяна и тени — must-have 2025 года. Они не "перетягивают" внимание, но создают мягкий акцент.
  • В одежде: особенно актуальны total-look'и в разных оттенках персика — от светлого мусса до насыщенного коралла.
  • В маникюре: альтернатива классическим нюдам. Лаконично, свежо, дорого.
  • В аксессуарах: персиковый идеально "разбавляет" черный и белый, особенно в сумках и обуви.

Как не промахнуться?

Избегайте глянцевых текстур на коже с розовым подтоном — может возникнуть ощущение "усталости". Вместо этого выбирайте бархатные, сатиновые или полупрозрачные формулы.

Если вы хотите обновить базу без кардинальных решений, персиковый — ваш главный союзник. Он впишется и в офисный гардероб, и в косметичку, и в повседневные образы. Нюд уже не тот — теперь он персиковый.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
