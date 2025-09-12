Персиковый цвет — универсальное решение для стильного макияжа и образа

Если вам кажется, что нейтральный — это только серый, бежевый и хаки, готовьтесь к модному перевороту. Персиковый оттенок стал тем самым "новым нюдом", который смотрится освежающе, женственно и подходит всем. Он больше не считается розовым братом абрикоса — теперь это самостоятельная сила.
Теплый, но не агрессивный. Он делает кожу визуально более свежей и здоровой, особенно в макияже.
Гармонирует с любым подтоном. Холодный, тёплый, нейтральный — персиковый всегда найдёт свой вариант.
Идеален для любого сезона. Весной он романтичный, летом — сочный, осенью — бархатный, зимой — уютный.
Избегайте глянцевых текстур на коже с розовым подтоном — может возникнуть ощущение "усталости". Вместо этого выбирайте бархатные, сатиновые или полупрозрачные формулы.
Если вы хотите обновить базу без кардинальных решений, персиковый — ваш главный союзник. Он впишется и в офисный гардероб, и в косметичку, и в повседневные образы. Нюд уже не тот — теперь он персиковый.
