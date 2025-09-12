Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов

Уход или макияж? Почему выбирать, если можно и то, и другое. BB-кремы с лечебными компонентами стали настоящей находкой для тех, кто хочет идеальную кожу не только внешне, но и на клеточном уровне. Расскажем, какие ингредиенты работают, и стоит ли искать замену привычному тональному крему.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/33/79/b7/3379b7b71cc5686c4bbb5aef5a7afc84.jpg Девушка наносит тональный крем

Что делает BB-крем «лечебным»?

Современные BB-кремы часто содержат активные компоненты, которые раньше можно было найти только в аптечных уходовых средствах. Среди них:

Центелла азиатская — успокаивает раздражения и борется с покраснениями.

Ниацинамид — уменьшает воспаления, регулирует выработку себума и осветляет пост-акне.

Салициловая кислота — очищает поры и предотвращает появление новых высыпаний.

Пантенол и аллантоин — восстанавливают повреждённый барьер и снимают стянутость.

SPF-фильтры — защищают кожу от УФ-старения.

Кому они подойдут?

Лечебные BB-кремы — находка для:

Обладателей чувствительной кожи, склонной к раздражениям.

Людей с акне, которым важна маскировка без эффекта «маски».

Тех, кто хочет сократить количество этапов в уходе.

Занятых девушек, предпочитающих минимализм в косметичке.

На что обратить внимание при выборе

Тип кожи — для жирной подойдут BB-кремы с матирующими компонентами, для сухой — с увлажняющими. Состав — избегайте продуктов с парабенами, спиртом и минеральными маслами. Оттенок — лечебные BB-кремы часто имеют ограниченную палитру, выбирайте оттенок тщательно.

BB-крем с лечебным эффектом — это не просто тренд, а инвестиция в здоровье кожи. Он сочетает макияж и уход, экономит время и делает кожу лучше с каждым днём.