Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов

Моя семья » Красота и стиль

Уход или макияж? Почему выбирать, если можно и то, и другое. BB-кремы с лечебными компонентами стали настоящей находкой для тех, кто хочет идеальную кожу не только внешне, но и на клеточном уровне. Расскажем, какие ингредиенты работают, и стоит ли искать замену привычному тональному крему.

Девушка наносит тональный крем
Фото: https://i.pinimg.com/736x/33/79/b7/3379b7b71cc5686c4bbb5aef5a7afc84.jpg
Девушка наносит тональный крем

Что делает BB-крем «лечебным»?

Современные BB-кремы часто содержат активные компоненты, которые раньше можно было найти только в аптечных уходовых средствах. Среди них:

  • Центелла азиатская — успокаивает раздражения и борется с покраснениями.
  • Ниацинамид — уменьшает воспаления, регулирует выработку себума и осветляет пост-акне.
  • Салициловая кислота — очищает поры и предотвращает появление новых высыпаний.
  • Пантенол и аллантоин — восстанавливают повреждённый барьер и снимают стянутость.
  • SPF-фильтры — защищают кожу от УФ-старения.

Кому они подойдут?

Лечебные BB-кремы — находка для:

  • Обладателей чувствительной кожи, склонной к раздражениям.
  • Людей с акне, которым важна маскировка без эффекта «маски».
  • Тех, кто хочет сократить количество этапов в уходе.
  • Занятых девушек, предпочитающих минимализм в косметичке.

На что обратить внимание при выборе

  1. Тип кожи — для жирной подойдут BB-кремы с матирующими компонентами, для сухой — с увлажняющими.
  2. Состав — избегайте продуктов с парабенами, спиртом и минеральными маслами.
  3. Оттенок — лечебные BB-кремы часто имеют ограниченную палитру, выбирайте оттенок тщательно.

BB-крем с лечебным эффектом — это не просто тренд, а инвестиция в здоровье кожи. Он сочетает макияж и уход, экономит время и делает кожу лучше с каждым днём.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
