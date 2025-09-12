Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов
Уход или макияж? Почему выбирать, если можно и то, и другое. BB-кремы с лечебными компонентами стали настоящей находкой для тех, кто хочет идеальную кожу не только внешне, но и на клеточном уровне. Расскажем, какие ингредиенты работают, и стоит ли искать замену привычному тональному крему.
Что делает BB-крем «лечебным»?
Современные BB-кремы часто содержат активные компоненты, которые раньше можно было найти только в аптечных уходовых средствах. Среди них:
Центелла азиатская — успокаивает раздражения и борется с покраснениями.
Ниацинамид — уменьшает воспаления, регулирует выработку себума и осветляет пост-акне.
Салициловая кислота — очищает поры и предотвращает появление новых высыпаний.
Пантенол и аллантоин — восстанавливают повреждённый барьер и снимают стянутость.
SPF-фильтры — защищают кожу от УФ-старения. Кому они подойдут?
Лечебные BB-кремы — находка для:
Обладателей чувствительной кожи, склонной к раздражениям.
Людей с акне, которым важна маскировка без эффекта «маски».
Тех, кто хочет сократить количество этапов в уходе.
Занятых девушек, предпочитающих минимализм в косметичке.
На что обратить внимание при выборе
Тип кожи — для жирной подойдут BB-кремы с матирующими компонентами, для сухой — с увлажняющими.
Состав — избегайте продуктов с парабенами, спиртом и минеральными маслами.
Оттенок — лечебные BB-кремы часто имеют ограниченную палитру, выбирайте оттенок тщательно.
BB-крем с лечебным эффектом — это не просто тренд, а инвестиция в здоровье кожи. Он сочетает макияж и уход, экономит время и делает кожу лучше с каждым днём.
