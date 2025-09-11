Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Короткие стрижки и каре уже несколько месяцев на пике популярности, ими вдохновляются даже знаменитости. Но рано или поздно приходит желание вернуть длинные пряди. Терпение здесь играет ключевую роль: волосы вырастают всего на один сантиметр в месяц.

Стрижка-перья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стрижка-перья

Как стильно пережить отращивание

Период, когда волосы становятся "ни короткие, ни длинные", может превратиться в идеальную возможность для экспериментов. В этот момент стоит играть с формой и текстурой: добавлять объём у корней, приглаживать волосы назад, выделять отдельные пряди с помощью стайлинга. Такой подход помогает избежать неопрятного вида и делает образ более интересным.

Привычки для ускорения роста

Регулярное подравнивание кончиков позволяет сохранить здоровье волос и не потерять аккуратность формы. Важно минимизировать использование фена и утюжка, отказаться от тяжёлых укладочных средств, которые утяжеляют пряди. Для дополнительной поддержки полезны добавки с биотином и цинком, а также уход за кожей головы.

Уход за кожей головы

Грамотный уход не ограничивается шампунем и кондиционером. Скрабирование один-два раза в неделю удаляет остатки стайлинга и следы загрязнений, а питательные сыворотки стимулируют рост и укрепляют корни.

Прически для средней длины

Когда волосы отрастают до уровня плеч, открывается множество новых возможностей. Удлинённое каре, многослойные стрижки вроде шэг или даже лёгкий "муллет" помогают пережить переходный период и при этом выглядеть модно и свежо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
