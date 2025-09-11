Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький остров с большой тайной: что скрывает Огой среди льдов Байкала
Модный тренд в ванной стал испытанием: чёрные смесители приносят больше бед, чем стиля
Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы
Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого

Молодость в изгнании: вещи, которые разрушают стиль после 60

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Возраст сам по себе не делает женщину старой, но есть вещи, которые способны добавить десяток лет даже самой ухоженной внешности. Ошибки в одежде — одна из главных причин, почему образ выглядит устаревшим и тяжёлым. Хорошая новость: этих промахов легко избежать.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды
  1. Вещи "без формы"
    Мешковатые платья, свитера и пиджаки кажутся удобными, но они скрывают фигуру и придают лишний объём. Гораздо лучше выбирать модели, которые подчёркивают талию и создают лёгкий силуэт.
  2. Чрезмерно строгая классика
    Костюмы и юбки "из прошлого" могут сделать образ слишком формальным. Добавьте свежие детали: лёгкий шарф, современную блузу или аксессуар с ярким акцентом.
  3. Скучная палитра
    Чёрный, серый и бежевый — базовые оттенки, но если они доминируют, лицо теряется. Небольшие цветовые акценты оживляют образ и делают кожу визуально свежее.
  4. Старомодные аксессуары
    Объёмные броши, тяжёлые бусы или сумки "под ретро" могут сыграть против. Сегодня аксессуары — это лёгкость и минимализм, а не музейные экспонаты.
  5. Неправильная длина
    Длинные юбки "в пол" или слишком короткие варианты часто старят. Оптимально — чуть ниже колена или миди, чтобы ноги выглядели элегантно.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.