Молодость в изгнании: вещи, которые разрушают стиль после 60

Возраст сам по себе не делает женщину старой, но есть вещи, которые способны добавить десяток лет даже самой ухоженной внешности. Ошибки в одежде — одна из главных причин, почему образ выглядит устаревшим и тяжёлым. Хорошая новость: этих промахов легко избежать.
Вещи "без формы" Мешковатые платья, свитера и пиджаки кажутся удобными, но они скрывают фигуру и придают лишний объём. Гораздо лучше выбирать модели, которые подчёркивают талию и создают лёгкий силуэт.
Чрезмерно строгая классика Костюмы и юбки "из прошлого" могут сделать образ слишком формальным. Добавьте свежие детали: лёгкий шарф, современную блузу или аксессуар с ярким акцентом.
Скучная палитра Чёрный, серый и бежевый — базовые оттенки, но если они доминируют, лицо теряется. Небольшие цветовые акценты оживляют образ и делают кожу визуально свежее.
Старомодные аксессуары Объёмные броши, тяжёлые бусы или сумки "под ретро" могут сыграть против. Сегодня аксессуары — это лёгкость и минимализм, а не музейные экспонаты.
Неправильная длина Длинные юбки "в пол" или слишком короткие варианты часто старят. Оптимально — чуть ниже колена или миди, чтобы ноги выглядели элегантно.
