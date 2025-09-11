Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги с мозгами вместо ям: спасение экологии, нервов и времени в одном решении
Совет дня: простой приём поможет вашим цветам восстановить здоровье и силу
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Опасная находка: вместе с камнями с Марса на Землю могут попасть инопланетяне
Дело не в таланте: Вероника Степанова нашла простое объяснение популярности Кадышевой и Булановой
Это не просто бег: как фартлек обманывает тело и мозг, заставляя их работать на пределе
Потус расцветает или умирает: всё решает ложка соли
Кейтеринг в Москве: почему еда на выезд стала привычным сервисом
Фастфуд из миски? Развенчиваем мифы о кормах, из-за которых страдают животные

Холодильник открывает секрет вечной молодости: продукты, которые делают кожу гладкой

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Красота и здоровье кожи начинаются не с дорогих баночек, а с простых продуктов, которые у вас под рукой. В холодильнике и шкафу уже лежат настоящие природные хидратанты, которые могут подарить коже свежесть, упругость и молодость.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Кокосовое масло

Этот универсальный продукт давно стал частью кухни, но его сила выходит далеко за пределы кулинарии. Кокосовое масло глубоко питает, смягчает, снимает воспаление и помогает удерживать влагу. Оно образует защитный барьер и делает кожу мягкой и ухоженной. Можно использовать как в чистом виде, так и в масках с другими маслами и натуральными продуктами.

Авокадо

Настоящий источник омега-жиров и клетчатки. Авокадо насыщает кожу изнутри и снаружи, помогает разглаживать морщины и восстанавливать упругость. Нанесите размятую мякоть в качестве маски или добавьте мед, лимонный сок, куркуму или оливковое масло для усиленного эффекта.

Оливковое масло

Его ценят за вкус и пользу, но и для кожи оно незаменимо. Масло глубоко увлажняет, делает её гладкой, питает и замедляет старение благодаря антиоксидантам. Используйте как самостоятельное средство или в сочетании с другими натуральными компонентами.

Алое вера

Гель алоэ — спасение для сухой и раздражённой кожи. Он увлажняет, снимает воспаление, разглаживает мелкие морщины и придаёт сияние. Можно применять в чистом виде или добавлять в домашние маски.

Йогурт

Натуральный йогурт успокаивает кожу, снимает раздражение и даже помогает при ожогах. Лактобактерии и молочная кислота делают его идеальным для масок и компрессов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Как приготовить невероятно нежную и ароматную свинину: добавьте этот неожиданный ингредиент
Робин Гуд: Принц воров – это не просто фильм: 3 неоспоримых причины его вечной популярности
США разморозили Белавиа: неожиданное потепление в отношениях между странами
Холодильник открывает секрет вечной молодости: продукты, которые делают кожу гладкой
Финансовая подушка или отпуск мечты: как сохранить радость жизни даже в условиях кризиса
Выбросить или спасти? Белая дежда с пятнами получит второй шанс благодаря проверенному лайфхаку
Китайский безвиз оборачивается кнутом? Вот как не испортить поездку
Не дайте собачьим глазам обмануть вас: эти 5 пород могут оказаться головной болью
Дешевле хранить, выгоднее использовать: отходы атомных станций обрели вторую жизнь
Кнопка страха активирована: что будет, если нажать электронный ручник, пока машина едет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.