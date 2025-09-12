Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту

Синтетика под видом природы: индустрия красоты играет на доверии женщин

5:23
Моя семья » Красота и стиль

Многие покупатели уверены: если на косметике написано "натуральная", значит, она полностью безопасна и состоит из растительных компонентов. Но реальность совсем иная.

Zero waste косметика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Zero waste косметика

Маркетинговый трюк с надписью "натуральный"

Термин "натуральная косметика" не имеет чёткой законодательной базы. Производители сами решают, что считать "натуральным". Достаточно добавить всего 1% растительного экстракта — и продукт уже можно позиционировать как "натуральный". Остальные 99% состава нередко включают синтетику: стабилизаторы, консерванты и эмульгаторы.

Чем отличается "натуральная" от "органической"

Органическая косметика регулируется строже. Международные сертификаты ECOCERT, COSMOS, Natrue предъявляют конкретные требования к составу и процессу производства. Для органики установлены лимиты на использование синтетики, запрещены агрессивные химикаты.

"Натуральная" же надпись остаётся чисто маркетинговой: у одних брендов это может быть 50% экстрактов, у других — несколько капель на весь тюбик.

Как распознать реальную натуральность

  • Изучение INCI-состава на упаковке. Если растительные экстракты указаны в начале списка, их концентрация выше. Если в конце — количество минимально.

  • Проверка наличия сертификатов независимых организаций. На официальных сайтах можно убедиться в подлинности маркировки.

  • Настоящая натуральная косметика имеет ограниченный срок годности. Долгий срок хранения чаще всего указывает на синтетические добавки.

Гринвошинг: зелёная ширма

Явление "greenwashing" в бьюти-индустрии встречается повсеместно. Упаковка с листьями и надписями "eco", "bio" или "natural" создаёт иллюзию чистого состава, но на деле скрывает обилие химии.

Плюсы и минусы натуральной косметики

Плюсы Минусы
Минимум синтетики (в случае настоящей органики) Быстро портится из-за отсутствия консервантов
Более щадящее воздействие на кожу Цена выше, чем у массовой косметики
Возможность подбора гипоаллергенных формул Сложность проверки подлинности состава

Сравнение "натуральной" и "органической" косметики

Параметр Натуральная Органическая
Регулирование Отсутствует Чёткие международные стандарты
Синтетика Допустима без ограничений Жёсткие лимиты
Сертификаты Не требуются ECOCERT, COSMOS, Natrue и др.
Срок хранения Долгий (за счёт консервантов) Короткий

Советы шаг за шагом

  1. Читать состав, а не только надписи на упаковке.

  2. Изучить базовые названия синтетических ингредиентов: парабены, силиконы, SLS.

  3. Проверять подлинность сертификатов на официальных сайтах.

  4. Отдавать предпочтение брендам, которые открыто публикуют информацию о производстве.

  5. При желании готовить простые средства дома: маски из овсянки, скрабы из сахара и масла.

Мифы и правда

  • Миф: натуральная косметика всегда безопасна.
    Правда: даже натуральные экстракты могут вызвать аллергию.

  • Миф: высокая цена гарантирует чистый состав.
    Правда: стоимость чаще связана с брендом и маркетингом.

  • Миф: если продукт пахнет травами, значит он натуральный.
    Правда: аромат могут создавать синтетические отдушки.

FAQ

Что надёжнее: органическая или натуральная косметика?
Органическая, так как её качество подтверждено международными сертификатами.

Можно ли хранить натуральный крем больше года?
Нет, без консервантов срок хранения обычно не превышает 6-12 месяцев.

Стоит ли полностью переходить на "домашнюю" косметику?
Это возможно, но такие средства менее стабильны и требуют регулярного приготовления.

Исторический контекст

Первая волна интереса к натуральной косметике возникла в 1970-х, когда мир увлёкся эко-трендами. В XXI веке рост "зелёных" брендов совпал с популяризацией ЗОЖ и осознанного потребления. Сегодня органические сертификаты стали ответом на хаос вокруг термина "натуральный".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять только красивым надписям на упаковке.
    → Последствие: покупка продукта с синтетикой.
    → Альтернатива: изучение состава и проверка сертификатов.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    → Последствие: переплата за "иллюзию натуральности".
    → Альтернатива: выбирать средства по составу, а не бренду.

А что если…

…будет введён единый мировой стандарт на "натуральную косметику"? Тогда потребителям станет проще ориентироваться, а производителям придётся честнее подходить к формулировкам.

Интересные факты

  1. В Европе слово "organic" регулируется строже, чем "natural".

  2. Срок хранения настоящего органического крема редко превышает 6 месяцев.

  3. Самые популярные сертификаты — ECOCERT и COSMOS, ими пользуются более 70% эко-брендов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот показатель в беге важнее длины шага — и именно он спасает суставы от травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.