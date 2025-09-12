Осенний мейкап ломает привычки: градиенты, асимметрия и винтажные оттенки делают губы главным акцентом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень-2025 обещает быть насыщенной не только новыми модными коллекциями, но и свежими идеями в макияже. Если раньше внимание было приковано к коже и глазам, то теперь в центре — губы. Бьюти-эксперты и инфлюенсеры предлагают отходить от однотонной классики и играть с фактурами, градиентами и неожиданными цветовыми сочетаниями. Мы собрали пять трендов, которые уже завоевали соцсети и подиумы, а теперь готовы украсить и повседневный макияж.

Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Техника Stained Contour: эффект стертых границ

Этот приём полюбился блогерам за нарочитую небрежность. Суть проста: насыщенным карандашом или тинтом обводится контур губ, но середина остаётся почти пустой. Затем цвет мягко растушёвывается внутрь, создавая эффект "стёршегося" макияжа. Такой градиент визуально добавляет объёма и вписывается в эстетику сезона, где мода на лёгкую "усталость" и "несовершенство" стала главным акцентом.

Цвет только в центре: минимализм с акцентом

Эта техника понравится поклонницам эстетики clean girl. Насыщенный пигмент наносится лишь в центр губ, а остальное пространство остаётся светлым. Достаточно нескольких касаний тинтом или помадой, которые затем аккуратно растушёвываются от середины к краям. Главное условие — строгое соблюдение баланса: цвет не должен попадать на контур. В результате губы выглядят естественно и свежо, будто слегка подкрашенные ягодным соком.

Зацелованные губы: корейское наследие

Приём родом из азиатской бьюти-культуры закрепился в мировых трендах. "Зацелованные" губы — это мягкий размытый макияж без чётких границ, где цвет выходит даже за контур. Для создания эффекта используется кремовый тинт или бальзам, нанесённый подушечками пальцев. Лишнее легко убрать салфеткой. Лучшие продукты для этой техники — муссы с "пудровым" или сатиновым финишем, которые равномерно растушёвываются и придают образу нежность.

Тёмный глянец в винтажном стиле

Ностальгия продолжает править бьюти-миром. Осенью 2025 в моде винтажные губы 1990-х: глубокие оттенки спелой сливы, горького шоколада и смородины. Но матовые текстуры уходят на второй план — их заменяет яркий глянец. Чтобы повторить тренд, важно прорисовать контур карандашом на тон темнее, нанести плотную помаду и закрепить её прозрачным блеском. Такой макияж требует внимания: стоит следить, чтобы пигмент не растёкся. Но при правильном исполнении губы приобретают чувственный и смелый акцент.

Акцент на одну губу: вызов правилам

Самая креативная идея сезона — выделить только верхнюю или нижнюю губу. Один вариант — нанести матовую нюдовую помаду на нижнюю губу, а верхнюю покрыть глянцем. Другой — поиграть с оттенками: близкие цвета распределяются отдельно по верхней и нижней губе. Получается необычный образ, который точно привлечёт внимание, пусть и на непродолжительное время — ведь приём работает именно за счёт краткости эффекта.

Эти приёмы можно адаптировать не только для фотосессий или вечеринок, но и для повседневного макияжа. Главное — не забывать о подготовке: пилинг и увлажнение помогут сделать любой образ стойким и безупречным.

Уточнения

Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
