Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Мода любит смелые эксперименты, но есть комбинации тканей, которые превращают даже дорогую вещь в дешевый реквизит. Чтобы гардероб работал на тебя, важно знать не только тренды, но и табу.

Уличный стиль с жилетом и мини-юбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уличный стиль с жилетом и мини-юбкой

Бархат + трикотаж

Это как борщ с шампанским: каждый сам по себе хорош, но вместе создают диссонанс. Бархат требует торжественности, трикотаж же говорит о домашнем уюте. В итоге образ будто застрял между раутом и диваном. Лучшее окружение для бархата — шелк, кружево, тонкая шерсть или атлас.

Блестки + мех

Два акцента в одном луке = катастрофа. Такой тандем быстро превращает в новогоднюю елку. Если нужен наряд для Хеллоуина — можно рискнуть, но для корпоратива лучше оставить только мех или только блеск, добавив базовые вещи.

Деним + атлас

Джинсы и атласная блузка почти всегда выглядят дешево, даже если куплены за большие деньги. Деним родом из рабочих будней, атлас — с красной дорожки. Их "социальный статус" слишком разный. Вместо джинсов к атласу подойдут кожаные или классические брюки.

Вельвет + синтетика

Вельвет — благородный аристократ. Синтетика рядом с ним обесценивает весь образ. Лучшая компания для вельвета — шерсть, хлопок, кашемир, замша.

Твид + стрейч

Твид ассоциируется с английской строгостью. Стрейч вносит спортивную фамильярность. Такой союз смотрится абсурдно, как королева Елизавета на рейве. Вместо стрейча — шерсть, хлопок или кашемир.

Универсальные правила

  • Не больше трёх фактур в одном образе.
  • Перед выходом смотри на себя в зеркало в полный рост: если что-то "режет глаз", убери лишнее.
  • Экспериментируй, но помни: гармония важнее оригинальности.

Знание этих простых правил убережет от фэшн-катастроф и поможет выглядеть на миллион даже без дизайнерских вещей.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
