Губы против осенней хандры: пять оттенков, которые работают лучше кофе

Красота и стиль

Осень — это время, когда краски становятся глубже, насыщеннее и загадочнее. Макияж подстраивается под атмосферу сезона, а главный акцент смело переходит на губы.

Натуральная помада без парабенов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)

  • Ягоды на губах
    Первая в списке — классика осени, глубокие berry-оттенки. От бордо до сливы — они дарят образу элегантность, силу и лёгкую загадочность. Такие тона идеально сочетаются с тёплыми вязанными свитерами, плащами и мягким макияжем глаз.
  • Красное с винным акцентом
    Красная помада осенью обретает новое дыхание. Лёгкие летние оттенки уступают место более глубоким и винным тонам. Достаточно одного штриха — и даже самый простой образ превращается в стильный и уверенный.
  • Тёплые нюд
    Холодные бежевые оттенки уходят на второй план. Их заменяют уютные карамельные и персиково-карамельные нюдовые цвета. Они универсальны: подходят и для офиса, и для повседневных прогулок, сохраняя естественность.
  • Шоколад на губах
    Глубокий шоколадный оттенок — смелый выбор для тех, кто хочет добавить дерзости. Он выглядит эффектно с однотонной одеждой, вязаным трикотажем или кожаными элементами.
  • Пыльная роза
    Розовый тоже остаётся, но меняется его характер. В ход идут muted-оттенки: dusty rose, mauve, розово-коричневый. Они создают мягкую романтичность и подходят для любого случая — от деловой встречи до вечернего выхода.

Эти пять оттенков словно отражают саму осень: уютную, загадочную и стильную. Добавив их в косметичку, можно каждый день создавать новое настроение без лишних усилий.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
