Дедушкин жилет выходит на подиум: забытая вязаная вещь превращается в главный тренд молодёжи

Моя семья » Красота и стиль

Вязаный жилет ещё недавно считался забытым предметом гардероба, ассоциировался с образом пожилого родственника и пылился в шкафах. Но мода снова сделала круг, и сегодня он превратился в главный символ сезона, став не просто элементом повседневного образа, а настоящим fashion-акцентом. Молодёжь охотно носит эту вещь, стилисты называют её универсальной, а дизайнеры выводят жилеты на подиум в новых вариациях.

Уличный стиль с жилетом и мини-юбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уличный стиль с жилетом и мини-юбкой

Возвращение забытого тренда

Популярность вязаного жилета не случайна. Современный стиль устал от одноразовой моды, и всё больше внимания уделяется вещам с историей, предметам, которые можно носить долго и комбинировать по-разному. По статистике Pinterest, тренд "эклектический дедушка" (Eclectic Grandpa) стал одним из самых быстрорастущих направлений в уличной моде.

Эта эстетика соединяет винтаж и современность: уютные трикотажные изделия, бархатные или твидовые брюки, кожаные туфли классического кроя, массивные очки, винтажные часы. Каждая деталь несёт отсылку к прошлому, но при этом образ выглядит актуально.

"Eclectic Grandpa — это не униформа, а способ продемонстрировать собственный стиль и ценить вещи с историей", — отмечает издание Who What Wear.

Почему именно жилет стал культовой вещью

Жилет вернулся не просто как деталь одежды, а как символ комфорта и свободы. Он одновременно тёплый и лёгкий, легко комбинируется и подходит как мужчинам, так и женщинам. Даже самый простой образ с ним приобретает глубину и индивидуальность.

Неудивительно, что к тренду обратились знаменитости. Рэпер Tyler, the Creator появился в жилетах задолго до модного бума, а супермодель Джиджи Хадид включила трикотажные вещи в свой бренд Guest in Residence, подчеркнув их актуальность.

Сегодня жилет перестал быть частью исключительно "дедушкиного" гардероба и превратился в универсальную базу для молодежного стиля.

Как носить вязаный жилет и не выглядеть старомодно

Чтобы жилет смотрелся современно, важно правильно его стилизовать.

  • Ставьте на многослойность: носите жилет поверх рубашек, водолазок или даже платьев — такой приём добавит образу глубины.
  • Комбинируйте фактуры: трикотаж отлично соседствует с твидом, вельветом или кожей, создавая интересный контраст.
  • Добавляйте аксессуары: очки в толстой оправе, винтажные часы или лоферы подчеркнут стиль "эклектического дедушки".
  • Выбирайте сдержанную палитру: серый, бежевый, хаки или коричневый оттенок жилета делают его универсальным и уместным в разных ситуациях.

Совет стилистов: не бойтесь экспериментировать с принтами. Клетка, ромбы или полоски вяжут образ с эстетикой ретро и добавляют лёгкой иронии.

Трикотаж как протест

Интерес к вязаным вещам связан и с изменением модных привычек. Всё больше людей устали от "быстрой моды", когда одежду покупают на один сезон. Вязаный жилет — пример вещи, которая может служить годами и при этом оставаться актуальной.

Он легко трансформируется: зимой его можно носить с водолазкой и пальто, весной — с платьем, а летом — поверх лёгкой рубашки. Именно такая универсальность делает его ценным элементом гардероба.

Вязаный жилет и женская мода

Если раньше жилет считался мужским элементом одежды, то сегодня он активно используется и в женских образах. Модные блогеры и модели показывают, что жилет может быть женственным и элегантным. Комбинации с длинными юбками, струящимися платьями и каблуками превращают "дедушкин" элемент в современный fashion-приём.

В женской моде акцент делается на силуэтах: оверсайз-жилеты придают расслабленный характер, а приталенные модели — элегантность.

Уточнения

Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
