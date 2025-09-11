Укладки, которые визуально вытягивают лицо и подчёркивают скулы

Пухлые щёки могут быть очаровательны, но если хочется придать лицу структуру и чёткость — не спешите к косметологу. Укладка способна творить чудеса: достаточно знать несколько приёмов, чтобы скулы заиграли, а овал лица стал визуально стройнее. Делимся секретами укладок, которые подчеркнут именно то, что нужно.
Высокий прикорневой объём в теменной зоне визуально вытягивает лицо вверх, делая его стройнее. Используйте сухой шампунь, пудру для прикорневого объёма или фен с круглой щёткой.
Слегка небрежный хвост, собранный у основания шеи, с вытянутыми по бокам локонами, создаёт вертикальные линии вдоль лица — а это визуальные скулы без инъекций.
Боковой пробор отвлекает внимание от широкой средней зоны лица и «ломает» симметрию — придавая образу утончённость.
Если завивать волосы от середины длины, а не от корней — локоны не утяжеляют лицо, а наоборот, делают его грациознее. Это особенно актуально для круглого и квадратного типа лица.
Правильная укладка — это не только про волосы, но и про форму лица. Сделайте ставку на линии и объёмы, которые работают на вас, и получайте комплименты даже без макияжа.
Уточнения
Скуловая кость — парная кость лицевого черепа.
