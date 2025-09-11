Укладки, которые визуально вытягивают лицо и подчёркивают скулы

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пухлые щёки могут быть очаровательны, но если хочется придать лицу структуру и чёткость — не спешите к косметологу. Укладка способна творить чудеса: достаточно знать несколько приёмов, чтобы скулы заиграли, а овал лица стал визуально стройнее. Делимся секретами укладок, которые подчеркнут именно то, что нужно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стрижка-перья

Приёмы, которые работают на скулы

1. Объём у корней

Высокий прикорневой объём в теменной зоне визуально вытягивает лицо вверх, делая его стройнее. Используйте сухой шампунь, пудру для прикорневого объёма или фен с круглой щёткой.

2. Низкий хвост с вытянутыми прядями

Слегка небрежный хвост, собранный у основания шеи, с вытянутыми по бокам локонами, создаёт вертикальные линии вдоль лица — а это визуальные скулы без инъекций.

3. Укладка с боковым пробором

Боковой пробор отвлекает внимание от широкой средней зоны лица и «ломает» симметрию — придавая образу утончённость.

4. Мягкие локоны от линии скул

Если завивать волосы от середины длины, а не от корней — локоны не утяжеляют лицо, а наоборот, делают его грациознее. Это особенно актуально для круглого и квадратного типа лица.

Чего лучше избегать

Прямой пробор без объёма — акцентирует внимание на широкой части лица.

— акцентирует внимание на широкой части лица. Завивка от корней — создаёт «шапку» и делает лицо массивнее.

— создаёт «шапку» и делает лицо массивнее. Чёлка до бровей — может визуально укоротить лицо и «съесть» скулы.

Правильная укладка — это не только про волосы, но и про форму лица. Сделайте ставку на линии и объёмы, которые работают на вас, и получайте комплименты даже без макияжа.

Уточнения

Скуловая кость — парная кость лицевого черепа.

