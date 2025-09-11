Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков

Снижение веса — это стресс для всего организма. При дефиците калорий и резком сбросе килограммов организм включает режим экономии ресурсов, направляя питание к жизненно важным органам. Волосы, в том числе брови и ресницы, в этот момент становятся «лишними».

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные брови крупный план

Что именно происходит с бровями и ресницами?

Редение и замедление роста — луковицы недополучают питательных веществ. Ломкость и сухость — особенно при низкоуглеводных диетах. Потеря пигмента — брови и ресницы могут стать светлее. Асимметрия — при нарушении гормонального фона возможно частичное выпадение с одной стороны лица.

Как восстановить густоту?

Биотин и омега-3 — укрепляют волосяные луковицы изнутри.

— укрепляют волосяные луковицы изнутри. Сыворотки для роста ресниц и бровей — лучше с пептидами и витаминами.

— лучше с пептидами и витаминами. Массаж области вокруг глаз и надбровных дуг — стимулирует кровообращение.

— стимулирует кровообращение. Отказ от агрессивного макияжа и наращивания — дайте волоскам «отдохнуть».

Диета — друг или враг?

При похудении важно не исключать полностью жиры, белки и витамины группы B. Дефицит железа и цинка тоже может сказаться на состоянии волосяного покрова.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

