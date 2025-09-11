Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь машин, которые пьют бензин литрами, но остаются мечтой водителей
Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду

Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Снижение веса — это стресс для всего организма. При дефиците калорий и резком сбросе килограммов организм включает режим экономии ресурсов, направляя питание к жизненно важным органам. Волосы, в том числе брови и ресницы, в этот момент становятся «лишними».

Натуральные брови крупный план
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные брови крупный план

Что именно происходит с бровями и ресницами?

  1. Редение и замедление роста — луковицы недополучают питательных веществ.
  2. Ломкость и сухость — особенно при низкоуглеводных диетах.
  3. Потеря пигмента — брови и ресницы могут стать светлее.
  4. Асимметрия — при нарушении гормонального фона возможно частичное выпадение с одной стороны лица.

Как восстановить густоту?

  • Биотин и омега-3 — укрепляют волосяные луковицы изнутри.
  • Сыворотки для роста ресниц и бровей — лучше с пептидами и витаминами.
  • Массаж области вокруг глаз и надбровных дуг — стимулирует кровообращение.
  • Отказ от агрессивного макияжа и наращивания — дайте волоскам «отдохнуть».

Диета — друг или враг?

При похудении важно не исключать полностью жиры, белки и витамины группы B. Дефицит железа и цинка тоже может сказаться на состоянии волосяного покрова.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети
Тренировки впустую? Вот как питание после тренировки влияет на результат
Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.