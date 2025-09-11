Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков

Снижение веса — это стресс для всего организма. При дефиците калорий и резком сбросе килограммов организм включает режим экономии ресурсов, направляя питание к жизненно важным органам. Волосы, в том числе брови и ресницы, в этот момент становятся «лишними».
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные брови крупный план
Что именно происходит с бровями и ресницами?
Редение и замедление роста — луковицы недополучают питательных веществ.
Ломкость и сухость — особенно при низкоуглеводных диетах.
Потеря пигмента — брови и ресницы могут стать светлее.
Асимметрия — при нарушении гормонального фона возможно частичное выпадение с одной стороны лица.
Как восстановить густоту?
Биотин и омега-3 — укрепляют волосяные луковицы изнутри.
Сыворотки для роста ресниц и бровей — лучше с пептидами и витаминами.
Массаж области вокруг глаз и надбровных дуг — стимулирует кровообращение.
Отказ от агрессивного макияжа и наращивания — дайте волоскам «отдохнуть».
Диета — друг или враг?
При похудении важно не исключать полностью жиры, белки и витамины группы B. Дефицит железа и цинка тоже может сказаться на состоянии волосяного покрова.
Уточнения
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.