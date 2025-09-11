Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нитевая подтяжка с использованием рассасывающихся нитей — популярная малоинвазивная альтернатива хирургической подтяжке. Основу таких нитей составляют безопасные материалы (чаще всего PDO — полидиоксанон), которые стимулируют синтез коллагена и постепенно выводятся из организма.

Как они работают?

Нити вводятся под кожу и закрепляются в нужной зоне, создавая эффект "внутреннего каркаса". В течение 6–8 месяцев материал растворяется, но образовавшаяся коллагеновая сетка сохраняет подтянутый эффект ещё на год-полтора.

Так чего же боятся?

Большинство страхов связаны с устаревшими или непрофессионально выполненными процедурами. Возможные побочные эффекты включают:

асимметрию; втяжения кожи; воспаление; миграцию нити.

Однако такие осложнения чаще случаются при нарушении техники или неправильном выборе пациента. Например, при избыточной дряблости тканей или аутоиммунных заболеваниях процедура противопоказана.

Кому подходит?

Женщинам 30–50 лет с умеренными признаками птоза.

При желании "освежить" овал лица без хирургии.

Для зоны щёк, подбородка, бровей и шеи.

Без паники: мифы развенчаны

Нет, нити не «растворяются в мышцах» и не «останутся навсегда». Их биодеградация происходит постепенно и безопасно. Главное — опытный врач и чёткое соблюдение показаний.

Бояться стоит не самих нитей, а неграмотного подхода. Современные технологии и профессиональные руки творят чудеса — но только если вы не экономите на здоровье.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

