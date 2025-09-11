Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор

Ещё недавно считалось, что пересадка волос — исключительно мужская процедура. Но статистика говорит об обратном: с проблемой алопеции сталкивается каждая третья женщина старше 35 лет. И если шампуни и витамины не помогают, на помощь приходит трансплантация.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Объёмная укладка в салоне

Почему волосы выпадают?

Женское облысение часто связано не только с гормональными изменениями, но и с генетикой, стрессом, диетами, родами или хроническими заболеваниями. Чаще всего страдает именно зона пробора или виски. И в отличие от мужского типа выпадения, у женщин сохраняется волосяной фолликул — просто он "спит".

Какие методы пересадки используют?

Сегодня самой популярной считается техника FUE — индивидуальная пересадка фолликулов из донорской зоны (обычно с затылка). Процедура проводится под местной анестезией, не оставляет шрамов и требует минимального восстановления. Также существуют методы FUT (с полоской кожи) и DHI — более точечная и дорогая технология.

Подходит ли это всем?

Нет. Пересадка показана женщинам с локализованным выпадением, хорошей плотностью донорской зоны и стабильным гормональным фоном. При диффузной алопеции результат может быть слабым. Перед процедурой обязательно проводится трихоскопия и сдача анализов.

Чего ожидать?

Через 2–3 недели после пересадки часть волос может выпасть — это нормально. Рост новых начинается с 3 месяца, а финальный результат виден через 9–12 месяцев. Важно соблюдать рекомендации врача и не пытаться ускорить процесс самостоятельно.

Пересадка волос у женщин — это не каприз, а медицинская процедура, способная вернуть уверенность. Главное — пройти грамотную диагностику и выбрать профессионала, которому вы доверяете.

Уточнения

Алопе́ция— патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

