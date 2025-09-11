Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы
Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену
Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе
Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто

Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Ещё недавно считалось, что пересадка волос — исключительно мужская процедура. Но статистика говорит об обратном: с проблемой алопеции сталкивается каждая третья женщина старше 35 лет. И если шампуни и витамины не помогают, на помощь приходит трансплантация.

Объёмная укладка в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Объёмная укладка в салоне

Почему волосы выпадают?

Женское облысение часто связано не только с гормональными изменениями, но и с генетикой, стрессом, диетами, родами или хроническими заболеваниями. Чаще всего страдает именно зона пробора или виски. И в отличие от мужского типа выпадения, у женщин сохраняется волосяной фолликул — просто он "спит".

Какие методы пересадки используют?

Сегодня самой популярной считается техника FUE — индивидуальная пересадка фолликулов из донорской зоны (обычно с затылка). Процедура проводится под местной анестезией, не оставляет шрамов и требует минимального восстановления. Также существуют методы FUT (с полоской кожи) и DHI — более точечная и дорогая технология.

Подходит ли это всем?

Нет. Пересадка показана женщинам с локализованным выпадением, хорошей плотностью донорской зоны и стабильным гормональным фоном. При диффузной алопеции результат может быть слабым. Перед процедурой обязательно проводится трихоскопия и сдача анализов.

Чего ожидать?

Через 2–3 недели после пересадки часть волос может выпасть — это нормально. Рост новых начинается с 3 месяца, а финальный результат виден через 9–12 месяцев. Важно соблюдать рекомендации врача и не пытаться ускорить процесс самостоятельно.

Пересадка волос у женщин — это не каприз, а медицинская процедура, способная вернуть уверенность. Главное — пройти грамотную диагностику и выбрать профессионала, которому вы доверяете.

Уточнения

Алопе́ция патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор
Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма
Скучную территорию у бассейна легко превратить в уютный уголок для отдыха всей семьи
Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70
Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе
Метод холодной сковороды и ещё 2 способа приготовить идеально хрустящий бекон: выбираем лучший
Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения
Общая стоимость украшений Авроры Кибы поражает: вот что она могла бы купить на эти деньги
Вес уходит, но возвращается: главная причина кроется не в еде и спорте
Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.