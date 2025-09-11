Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно
Сыр, от которого темнеет в глазах: любимый ингредиент для салатов оказался тихим врагом сердца и сосудов
Плач ребёнка: учёные выяснили, что происходит с телом взрослого человека
Китайские реалии: как избежать головной боли во время отпуска
Пугачёва раскрывает секреты эмиграции: что на самом деле чувствует певица вдали от родины
Сделка века: OpenAI и Oracle объединяются для покорения мира ИИ
Экономия и вкус: кофейная гуща превращается в нежное кремовое мороженое — рецепт вас удивит
Трава сильнее ЛСД: вот что скрывается за загадочным эффектом любимого кошачьего лакомства
Не дайте себя обмануть: 5 хитрых схем автосалонов, которые могут стоить вам денег

Что важно знать о совместимости шампуня и бальзама для идеального результата

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Многие выбирают шампунь и бальзам наугад, ориентируясь на скидки или красивые флаконы. Но неправильно подобранная пара может свести эффект ухода к нулю. Если один продукт подсушивает, а другой — утяжеляет, вы не получите ни чистоты, ни объема.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Что делает шампунь, а что — бальзам?

Шампунь отвечает за очищение кожи головы и волос от загрязнений, себума, остатков укладочных средств. Бальзам — это вторая ступень: он закрывает чешуйки, сглаживает поверхность и облегчает расчесывание. Их действие должно быть сбалансированным, особенно если у вас окрашенные, тонкие или жирные у корней волосы.

Важны ли компоненты?

Да! Если вы используете шампунь с сульфатами, а бальзам — органический и без силиконов, они могут «конфликтовать». Слишком мягкий шампунь не очистит волосы, если бальзам слишком плотный. И наоборот: агрессивный шампунь и лёгкий бальзам могут оставить волосы пушистыми и сухими.

Можно ли смешивать бренды?

Можно — но с умом. Желательно, чтобы оба средства были рассчитаны на ваш тип волос и решали одну задачу: например, восстановление, увлажнение или сохранение цвета. Не стоит использовать шампунь для объема с бальзамом для разглаживания — их эффекты будут противоречить друг другу.

Когда стоит менять дуэт?

Если волосы быстро жирнеют, становятся ломкими или перестают укладываться — это сигнал, что уход не подходит. Понаблюдайте за реакцией кожи головы и текстурой волос. Иногда виноват не продукт, а их несовместимость.

Шампунь и бальзам — это команда, а не два сольных игрока. Их совместная работа может либо превратить ваши волосы в мечту, либо в кошмар. Проверяйте составы, читайте этикетки и не бойтесь менять пару, если чувствуете, что волосы недовольны.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Китайские реалии: как избежать головной боли во время отпуска
Пугачёва раскрывает секреты эмиграции: что на самом деле чувствует певица вдали от родины
Сделка века: OpenAI и Oracle объединяются для покорения мира ИИ
Экономия и вкус: кофейная гуща превращается в нежное кремовое мороженое — рецепт вас удивит
Трава сильнее ЛСД: вот что скрывается за загадочным эффектом любимого кошачьего лакомства
Не дайте себя обмануть: 5 хитрых схем автосалонов, которые могут стоить вам денег
Сад с секретом: красивые растения, которые могут довести детей до больницы
Запаса хватит на сотни лет: эта находка решит проблему жажды мегаполисов
Вместо штампа — цифра: в Европе путешественники столкнутся с новой регистрацией
Мёртв, но всё ещё смертелен: 10 животных, чьи тела могут убить даже после гибели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.