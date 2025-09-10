Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание в яркие оттенки — от кислотно-зелёного до нежной лаванды — может стать эффектным бьюти-заявлением. Но за визуальным вау-эффектом стоит жёсткая дисциплина: такие волосы требуют особенного ухода. Пигмент нестабилен, быстро вымывается и чувствителен к внешним факторам.

Забудьте о горячей воде и сульфатах

Первое правило ухода — мягкость. Горячая вода, агрессивные шампуни и частое мытьё — враги яркого оттенка. Используйте шампуни и бальзамы без сульфатов, предпочтительно предназначенные именно для окрашенных волос. Температура воды — тёплая, ближе к прохладной.

Уход с защитой цвета

Обратите внимание на средства с пометкой "color protect" — в них содержатся компоненты, которые закрывают кутикулу волоса и удерживают пигмент внутри. Один раз в неделю используйте маску с добавлением цветового пигмента — это поможет «освежить» оттенок между походами к мастеру.

 Защита от солнца и укладки

Солнце и горячие инструменты выжигают цвет быстрее любых шампуней. В летний период надевайте головной убор и используйте термозащиту с UV-фильтрами. При укладке старайтесь не перегревать волосы и ограничить использование утюжков и плоек.

Увлажнение = сияние

Окрашенные волосы часто становятся сухими. Не экономьте на увлажняющих масках, несмываемых кремах и сыворотках. Чем лучше увлажнены волосы, тем дольше они выглядят насыщенными и живыми.

Яркий цвет — это вызов и уход 24/7. Но если соблюдать несколько правил, волосы останутся сочными, мягкими и блестящими надолго.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
