Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья

Окрашивание в яркие оттенки — от кислотно-зелёного до нежной лаванды — может стать эффектным бьюти-заявлением. Но за визуальным вау-эффектом стоит жёсткая дисциплина: такие волосы требуют особенного ухода. Пигмент нестабилен, быстро вымывается и чувствителен к внешним факторам.
Первое правило ухода — мягкость. Горячая вода, агрессивные шампуни и частое мытьё — враги яркого оттенка. Используйте шампуни и бальзамы без сульфатов, предпочтительно предназначенные именно для окрашенных волос. Температура воды — тёплая, ближе к прохладной.
Обратите внимание на средства с пометкой "color protect" — в них содержатся компоненты, которые закрывают кутикулу волоса и удерживают пигмент внутри. Один раз в неделю используйте маску с добавлением цветового пигмента — это поможет «освежить» оттенок между походами к мастеру.
Солнце и горячие инструменты выжигают цвет быстрее любых шампуней. В летний период надевайте головной убор и используйте термозащиту с UV-фильтрами. При укладке старайтесь не перегревать волосы и ограничить использование утюжков и плоек.
Окрашенные волосы часто становятся сухими. Не экономьте на увлажняющих масках, несмываемых кремах и сыворотках. Чем лучше увлажнены волосы, тем дольше они выглядят насыщенными и живыми.
Яркий цвет — это вызов и уход 24/7. Но если соблюдать несколько правил, волосы останутся сочными, мягкими и блестящими надолго.
Уточнения
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
