Антиоксиданты в утреннем уходе: что говорят исследования и косметологи

Ночной уход чаще ассоциируется с восстановлением, а вот утренний — это про защиту. В течение дня кожа сталкивается с агрессивной средой: УФ-лучи, пыль, стресс, загрязнённый воздух. Именно здесь и вступают в игру антиоксиданты — компоненты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и замедляют процессы старения.

Что делают антиоксиданты?

Антиоксиданты, такие как витамин С, витамин Е, феруловая кислота, ресвератрол и ниацинамид, работают в нескольких направлениях:

уменьшают оксидативный стресс

защищают коллагеновые волокна

выравнивают тон лица

усиливают действие SPF

Это не просто модная надпись на этикетке — это реальная защита, если компонент подобран правильно и стабилен в формуле.

Кому особенно нужен антиоксидантный уход?

Жителям мегаполисов с высоким уровнем загрязнения

Обладателям тусклой, склонной к воспалениям кожи

Тем, кто проводит много времени на солнце

Курящим и испытывающим стресс

Даже молодой коже в 20+ такая защита поможет отсрочить фотостарение и пигментацию.

Как и с чем наносить?

Антиоксиданты лучше всего работают в виде сывороток. Наносите их сразу после очищения, перед увлажняющим кремом и SPF. Не забудьте, что витамин С требует герметичной упаковки и низкого pH, иначе он быстро окисляется.

Утренние антиоксиданты — не маркетинговый трюк, а работающий способ защитить кожу. Добавьте один продукт с доказанной эффективностью — и увидите результат в зеркале.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

