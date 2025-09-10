Антиоксиданты в утреннем уходе: что говорят исследования и косметологи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночной уход чаще ассоциируется с восстановлением, а вот утренний — это про защиту. В течение дня кожа сталкивается с агрессивной средой: УФ-лучи, пыль, стресс, загрязнённый воздух. Именно здесь и вступают в игру антиоксиданты — компоненты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и замедляют процессы старения.

Зимний уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний уход за кожей

Что делают антиоксиданты?

Антиоксиданты, такие как витамин С, витамин Е, феруловая кислота, ресвератрол и ниацинамид, работают в нескольких направлениях:

  • уменьшают оксидативный стресс
  • защищают коллагеновые волокна
  • выравнивают тон лица
  • усиливают действие SPF

Это не просто модная надпись на этикетке — это реальная защита, если компонент подобран правильно и стабилен в формуле.

Кому особенно нужен антиоксидантный уход?

  • Жителям мегаполисов с высоким уровнем загрязнения
  • Обладателям тусклой, склонной к воспалениям кожи
  • Тем, кто проводит много времени на солнце
  • Курящим и испытывающим стресс
  • Даже молодой коже в 20+ такая защита поможет отсрочить фотостарение и пигментацию.

Как и с чем наносить?

Антиоксиданты лучше всего работают в виде сывороток. Наносите их сразу после очищения, перед увлажняющим кремом и SPF. Не забудьте, что витамин С требует герметичной упаковки и низкого pH, иначе он быстро окисляется.

Утренние антиоксиданты — не маркетинговый трюк, а работающий способ защитить кожу. Добавьте один продукт с доказанной эффективностью — и увидите результат в зеркале.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
