Антиоксиданты в утреннем уходе: что говорят исследования и косметологи

Ночной уход чаще ассоциируется с восстановлением, а вот утренний — это про защиту. В течение дня кожа сталкивается с агрессивной средой: УФ-лучи, пыль, стресс, загрязнённый воздух. Именно здесь и вступают в игру антиоксиданты — компоненты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и замедляют процессы старения.
Антиоксиданты, такие как витамин С, витамин Е, феруловая кислота, ресвератрол и ниацинамид, работают в нескольких направлениях:
Это не просто модная надпись на этикетке — это реальная защита, если компонент подобран правильно и стабилен в формуле.
Антиоксиданты лучше всего работают в виде сывороток. Наносите их сразу после очищения, перед увлажняющим кремом и SPF. Не забудьте, что витамин С требует герметичной упаковки и низкого pH, иначе он быстро окисляется.
Утренние антиоксиданты — не маркетинговый трюк, а работающий способ защитить кожу. Добавьте один продукт с доказанной эффективностью — и увидите результат в зеркале.
Уточнения
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
