Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи

Вы уверены, что нашли идеальный крем, но через пару месяцев он будто перестаёт работать. Знакомо? Это не магия и не поломка косметички. Просто ваша кожа — живой орган, который умеет адаптироваться и посылать сигналы: «мне нужно что-то другое».

Привыкание или адаптация?

Косметика не вызывает биологического привыкания, как лекарственные препараты. Но кожа может адаптироваться к активным компонентам, особенно если они используются в одинаковой концентрации. Например, сначала ретинол или кислоты вызывают видимый эффект, а спустя время результат кажется менее впечатляющим.

Это значит не то, что средство перестало работать, а что кожа уже достигла определённого уровня баланса. Поддержание — это тоже результат, просто не такой вау, как в начале.

Когда стоит менять уход

Пора задуматься об обновлении рутины, если:

Кожа снова становится тусклой или обезвоженной;

Появляются высыпания, которых не было;

Средства стали вызывать раздражение;

Изменился сезон, климат или образ жизни.

Иногда достаточно сменить только один продукт — например, сыворотку на более насыщенную или тоник на кислотный. А иногда — просто дать коже отдых, используя базовые средства без активов.

Как построить гибкую рутину

Создайте капсульный уход, где продукты можно чередовать:

2–3 сыворотки с разными задачами; ночной крем с активами и базовый крем на день; маска SOS на случай обострений.

Такой подход не даст коже заскучать и снизит риск раздражения.

Ваша кожа — не робот, а чувствительная система. Дайте ей разнообразие и отдых, и она ответит сиянием и здоровьем.

