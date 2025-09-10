Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи

Вы уверены, что нашли идеальный крем, но через пару месяцев он будто перестаёт работать. Знакомо? Это не магия и не поломка косметички. Просто ваша кожа — живой орган, который умеет адаптироваться и посылать сигналы: «мне нужно что-то другое».
Косметика не вызывает биологического привыкания, как лекарственные препараты. Но кожа может адаптироваться к активным компонентам, особенно если они используются в одинаковой концентрации. Например, сначала ретинол или кислоты вызывают видимый эффект, а спустя время результат кажется менее впечатляющим.
Это значит не то, что средство перестало работать, а что кожа уже достигла определённого уровня баланса. Поддержание — это тоже результат, просто не такой вау, как в начале.
Пора задуматься об обновлении рутины, если:
Иногда достаточно сменить только один продукт — например, сыворотку на более насыщенную или тоник на кислотный. А иногда — просто дать коже отдых, используя базовые средства без активов.
Создайте капсульный уход, где продукты можно чередовать:
Такой подход не даст коже заскучать и снизит риск раздражения.
Ваша кожа — не робот, а чувствительная система. Дайте ей разнообразие и отдых, и она ответит сиянием и здоровьем.
Уточнения
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.