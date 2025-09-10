Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов

Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Вы уверены, что нашли идеальный крем, но через пару месяцев он будто перестаёт работать. Знакомо? Это не магия и не поломка косметички. Просто ваша кожа — живой орган, который умеет адаптироваться и посылать сигналы: «мне нужно что-то другое».

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Привыкание или адаптация?

Косметика не вызывает биологического привыкания, как лекарственные препараты. Но кожа может адаптироваться к активным компонентам, особенно если они используются в одинаковой концентрации. Например, сначала ретинол или кислоты вызывают видимый эффект, а спустя время результат кажется менее впечатляющим.

Это значит не то, что средство перестало работать, а что кожа уже достигла определённого уровня баланса. Поддержание — это тоже результат, просто не такой вау, как в начале.

Когда стоит менять уход

Пора задуматься об обновлении рутины, если:

  • Кожа снова становится тусклой или обезвоженной;
  • Появляются высыпания, которых не было;
  • Средства стали вызывать раздражение;
  • Изменился сезон, климат или образ жизни.

Иногда достаточно сменить только один продукт — например, сыворотку на более насыщенную или тоник на кислотный. А иногда — просто дать коже отдых, используя базовые средства без активов.

Как построить гибкую рутину

Создайте капсульный уход, где продукты можно чередовать:

  1. 2–3 сыворотки с разными задачами;
  2. ночной крем с активами и базовый крем на день;
  3. маска SOS на случай обострений.

Такой подход не даст коже заскучать и снизит риск раздражения.

Ваша кожа — не робот, а чувствительная система. Дайте ей разнообразие и отдых, и она ответит сиянием и здоровьем.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.