Осень срывает маски: три процедуры, которые перезапустят кожу

Моя семья » Красота и стиль

Лето редко проходит бесследно для кожи: солнце, жара и море оставляют после себя сухость, тусклый цвет и неровный тон. Осень же открывает идеальный сезон для восстановления и обновления кожи — солнце уже не такое агрессивное, а температура позволяет проводить активные и глубокие процедуры без риска.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Химический пилинг

После месяцев под открытым солнцем кожа часто выглядит уставшей. Пилинги с AHA-кислотами или ретинолом помогают снять верхний слой ороговевших клеток, возвращая коже гладкость и здоровое сияние. Дополнительно они стимулируют выработку коллагена, а значит, помогают бороться с первыми признаками старения.

Мезотерапия

Настоящая "инъекция жизни" для кожи. Осенью особенно актуальны курсы мезотерапии с гиалуроновой кислотой, витаминами и антиоксидантами. Эта процедура глубоко увлажняет, питает и возвращает лицу свежесть, словно вы только что вернулись из отпуска.

Микроигольчатая терапия (microneedling)

Метод, который запускает естественные процессы восстановления кожи. Тончайшие иглы стимулируют выработку коллагена и эластина, заметно улучшают текстуру и сокращают поры. Осенью процедура наиболее безопасна: риск пигментации минимален, ведь солнечные лучи уже не такие активные.

Почему действовать нужно именно сейчас

Переходный период между летом и зимой — лучшее время, чтобы вложиться в красоту кожи. Правильно подобранные процедуры помогут сохранить её молодость и здоровье надолго.

