Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой

У каждой из нас бывало желание устроить "генеральную уборку" в шкафу: выкинуть всё лишнее и начать с нуля. Но в такие моменты важно не тронуть базу — те самые вещи, которые никогда не выходят из моды и становятся фундаментом стиля.

Белая рубашка

Это сердце базового гардероба. С джинсами — кэжуал, с юбкой-карандаш — офис, с украшениями — свидание. Фасон выбирай под себя: приталенный подчеркнёт фигуру, оверсайз подарит расслабленный шик.

Маленькое чёрное платье

Вечная классика со времён Коко Шанель. Сегодня оно может быть с кружевом, асимметрией или вырезами — главное, чтобы идеально сидело. Аксессуары творят чудеса: пояс, сумка или серьги легко меняют образ.

Джинсы, которые живут годами

Пять дешёвых пар не заменят одну качественную. Хороший деним не вытягивается и не теряет цвет, а со временем становится только лучше. Прямые, скинни или бойфренд — выбирай по фигуре и настроению.

Тренч вне времени

Легендарная вещь, которая работает весной, осенью и даже прохладным летом. Идеальная длина — чуть ниже колена. Цвета: беж, оливковый, тёмно-синий или чёрный.

Тёплый свитер

Кашемир или шерсть нейтрального оттенка — вещь, которая дарит и уют, и стиль. Беж, серый или кремовый легко комбинируются с любыми низами.

Классические лодочки

Универсальная обувь для офиса и вечеринок. Оптимальный каблук — 5-7 см. Чёрные, бежевые или тёмно-синие подойдут ко всему.

Сумка на все времена

Одна хорошая классическая сумка лучше десятка модных. Средний размер и кожа (или качественная экокожа) делают её и удобной, и долговечной.

Как собрать капсулу

Принцип простой: 80% базы, 20% трендов. Тогда вещи будут сочетаться между собой, а аксессуары (ремни, шарфы, серьги) помогут превращать повседневные образы в вечерние.

