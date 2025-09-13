Парижский шик: эти 3 модели джинсов преобразят ваш осенний гардероб в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если широкие джинсы вам так и не полюбились, есть хорошие новости: этой осенью в тренде остается элегантная и утонченная классика. Стилист и эксперт по французскому стилю Мари Лакур отмечает, что именно три фасона джинсов составляют основу гардероба стильной парижанки в сезоне осень-2025. Эти модели вне времени, универсальны и идеально подходят для любого типа фигуры.

Девушка в джинсах
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсах

Неподвластная времени троица: 3 главные модели джинсов от француженок

По словам эксперта, в основе французского подхода к моде лежит не слепое следование трендам, а выбор лаконичных и качественных вещей, которые служат годами. Вот три культовых фасона, которые стоит иметь в своем гардеробе.

1. Прямые джинсы с высокой талией

Это абсолютный must-have, ассоциирующийся с эталоном французского шика — Жанной Дамас. Их главное преимущество — невероятная универсальность, напоминает marianne.cz.

  • С чем сочетать: с классическим блейзером, кожаной курткой, романтичной блузкой или даже с мягким кардиганом, заправленным внутрь.
  • Главные цвета сезона: темный индиго или выбеленный средне-синий деним.
  • Важная деталь: длина до щиколотки или чуть выше — это идеально открывает щиколотку и позволяет продемонстрировать стильные ботильоны.

2. Джинсы-клеш с ретро-настроением

Лёгкий клеш, начинающийся ниже колена, — тренд, вернувшийся из семидесятых. Он создает элегантный и вытянутый силуэт.

  • С чем сочетать: с обувью на каблуке или платформе, ботильонами, сапогами и даже балетками.
  • Главные цвета сезона: глубокий индиго и классический черный, который с легкостью заменит брюки от костюма.
  • Важная деталь: такой фасон не требует экстравагантных деталей в стиле бохо; его сила в чистом и лаконичном крое.

3. Белые джинсы для холодного сезона

Вопреки стереотипам, белые джинсы — это не только летний вариант. Француженки доказывают, что их потенциал раскрывается именно осенью.

  • С чем сочетать: с темно-синей водолазкой, кожаной курткой или прямым тренчем цвета хаки. Землистые оттенки на белом фоне смотрятся особенно выигрышно.
  • Главный совет от эксперта: не бойтесь брать модель на размер больше и подчеркивать талию ремнем. Это создаст тот самый непринужденный и утонченный образ, который так ценят во французском стиле.

Как подчеркивает Мари Лакур, секрет успеха — не в фасоне самом по себе, а в том, как вы его обыгрываете. Главное — чувствовать себя в своей одежде комфортно и уверенно.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
