Парижский шик: эти 3 модели джинсов преобразят ваш осенний гардероб в 2025 году

Если широкие джинсы вам так и не полюбились, есть хорошие новости: этой осенью в тренде остается элегантная и утонченная классика. Стилист и эксперт по французскому стилю Мари Лакур отмечает, что именно три фасона джинсов составляют основу гардероба стильной парижанки в сезоне осень-2025. Эти модели вне времени, универсальны и идеально подходят для любого типа фигуры.
По словам эксперта, в основе французского подхода к моде лежит не слепое следование трендам, а выбор лаконичных и качественных вещей, которые служат годами. Вот три культовых фасона, которые стоит иметь в своем гардеробе.
Это абсолютный must-have, ассоциирующийся с эталоном французского шика — Жанной Дамас. Их главное преимущество — невероятная универсальность, напоминает marianne.cz.
Лёгкий клеш, начинающийся ниже колена, — тренд, вернувшийся из семидесятых. Он создает элегантный и вытянутый силуэт.
Вопреки стереотипам, белые джинсы — это не только летний вариант. Француженки доказывают, что их потенциал раскрывается именно осенью.
Как подчеркивает Мари Лакур, секрет успеха — не в фасоне самом по себе, а в том, как вы его обыгрываете. Главное — чувствовать себя в своей одежде комфортно и уверенно.
Уточнения
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.