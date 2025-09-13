Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне

Правильный уход за кожей в межсезонье — ключ к предотвращению воспалений и высыпаний до наступления холодов. Главные правила эффективной бьюти-рутины раскрыла дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка умывается пенкой
По словам эксперта, основа здоровой кожи — ее тщательное, но бережное очищение. Для этого необходимо подобрать мягкие средства, которые не нарушают защитный барьер кожи.
Как правильно очищать кожу?
Галина Амосова рекомендует придерживаться нескольких ключевых принципов:
Выбор мягкого средства: используйте пенки, энзимные пудры или эмульсии. Они эффективно удаляют загрязнения, не повреждая гидролипидную мантию кожи.
Внимание к составу: избегайте средств с агрессивными компонентами — SLES, SLS, парабенами и щелочами (как в обычном мыле).
Двойное очищение: если вы используете стойкий макияж или SPF, необходим двухэтапный процесс. Сначала снимите их гидрофильным маслом или двухфазным средством, а затем умойтесь гелем или пенкой.
Завершающий этап: после умывания всегда используйте тоник, чтобы восстановить pH-баланс и подготовить кожу к дальнейшему уходу.
Какие активные компоненты эффективны против воспалений?
Дерматолог советует включать в рутину средства с себорегулирующими и противовоспалительными компонентами, пишет Газета.Ru. Оптимальной комбинацией она назвала:
Салициловую кислоту
Ниацинамид
Цинк
Азелаиновую кислоту
Схема ухода: утром наносите средства с ниацинамидом или антиоксидантами, а вечером — точечно используйте кислоты.
Дополнительные рекомендации от эксперта для чистой кожи
SPF — обязателен: выбирайте легкие флюиды или гелевые эмульсии с диметиконом. Физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) в микронизированной форме реже вызывают раздражение.
Откажитесь от отдушек: парфюмерные композиции в жаркую погоду могут смешиваться с потом и провоцировать раздражение.
Пересмотрите питание: ограничьте сладости и фастфуд, которые усиливают работу сальных желез.
Пейте воду: обезвоживание приводит к загущению кожного сала, что закупоривает поры и вызывает воспаления.
Специалист также предупредила, что спиртовые салфетки, агрессивные скрабы и частое матирование лишь усугубляют проблему. Вместо этого лучше использовать минеральную пудру и средства с себорегулирующими компонентами.
