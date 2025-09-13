Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне

Правильный уход за кожей в межсезонье — ключ к предотвращению воспалений и высыпаний до наступления холодов. Главные правила эффективной бьюти-рутины раскрыла дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

По словам эксперта, основа здоровой кожи — ее тщательное, но бережное очищение. Для этого необходимо подобрать мягкие средства, которые не нарушают защитный барьер кожи.

Как правильно очищать кожу?

Галина Амосова рекомендует придерживаться нескольких ключевых принципов:

если вы используете стойкий макияж или SPF, необходим двухэтапный процесс. Сначала снимите их гидрофильным маслом или двухфазным средством, а затем умойтесь гелем или пенкой. Завершающий этап: после умывания всегда используйте тоник, чтобы восстановить pH-баланс и подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Какие активные компоненты эффективны против воспалений?

Дерматолог советует включать в рутину средства с себорегулирующими и противовоспалительными компонентами, пишет Газета.Ru. Оптимальной комбинацией она назвала:

Салициловую кислоту

Ниацинамид

Цинк

Азелаиновую кислоту

Схема ухода: утром наносите средства с ниацинамидом или антиоксидантами, а вечером — точечно используйте кислоты.

Дополнительные рекомендации от эксперта для чистой кожи

SPF — обязателен: выбирайте легкие флюиды или гелевые эмульсии с диметиконом. Физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) в микронизированной форме реже вызывают раздражение. Откажитесь от отдушек: парфюмерные композиции в жаркую погоду могут смешиваться с потом и провоцировать раздражение. Пересмотрите питание: ограничьте сладости и фастфуд, которые усиливают работу сальных желез. Пейте воду: обезвоживание приводит к загущению кожного сала, что закупоривает поры и вызывает воспаления.

Специалист также предупредила, что спиртовые салфетки, агрессивные скрабы и частое матирование лишь усугубляют проблему. Вместо этого лучше использовать минеральную пудру и средства с себорегулирующими компонентами.

