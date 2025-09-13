Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правильный уход за кожей в межсезонье — ключ к предотвращению воспалений и высыпаний до наступления холодов. Главные правила эффективной бьюти-рутины раскрыла дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По словам эксперта, основа здоровой кожи — ее тщательное, но бережное очищение. Для этого необходимо подобрать мягкие средства, которые не нарушают защитный барьер кожи.

Как правильно очищать кожу?

Галина Амосова рекомендует придерживаться нескольких ключевых принципов:

  • Выбор мягкого средства: используйте пенки, энзимные пудры или эмульсии. Они эффективно удаляют загрязнения, не повреждая гидролипидную мантию кожи.
  • Внимание к составу: избегайте средств с агрессивными компонентами — SLES, SLS, парабенами и щелочами (как в обычном мыле).
  • Двойное очищение: если вы используете стойкий макияж или SPF, необходим двухэтапный процесс. Сначала снимите их гидрофильным маслом или двухфазным средством, а затем умойтесь гелем или пенкой.
  • Завершающий этап: после умывания всегда используйте тоник, чтобы восстановить pH-баланс и подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Какие активные компоненты эффективны против воспалений?

Дерматолог советует включать в рутину средства с себорегулирующими и противовоспалительными компонентами, пишет Газета.Ru. Оптимальной комбинацией она назвала:

  • Салициловую кислоту
  • Ниацинамид
  • Цинк
  • Азелаиновую кислоту

Схема ухода: утром наносите средства с ниацинамидом или антиоксидантами, а вечером — точечно используйте кислоты.

Дополнительные рекомендации от эксперта для чистой кожи

  1. SPF — обязателен: выбирайте легкие флюиды или гелевые эмульсии с диметиконом. Физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) в микронизированной форме реже вызывают раздражение.
  2. Откажитесь от отдушек: парфюмерные композиции в жаркую погоду могут смешиваться с потом и провоцировать раздражение.
  3. Пересмотрите питание: ограничьте сладости и фастфуд, которые усиливают работу сальных желез.
  4. Пейте воду: обезвоживание приводит к загущению кожного сала, что закупоривает поры и вызывает воспаления.

Специалист также предупредила, что спиртовые салфетки, агрессивные скрабы и частое матирование лишь усугубляют проблему. Вместо этого лучше использовать минеральную пудру и средства с себорегулирующими компонентами.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

